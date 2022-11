Czy zakupy internetowe są bezpieczne? Zasadniczo tak! Zakupy online stały się znacznie bezpieczniejsze w ostatnich latach dzięki wykorzystaniu lepszych pod kątem ochrony rozwiązań płatniczych i wykrywaniu oszustw. Popularność zakupów online podczas epidemii Covid ogromnie wzrosła – stało się tak prawie wyłącznie z powodu fizycznego bezpieczeństwa, które wynika z braku konieczności wychodzenia na zewnątrz.

Do innych zalet zakupów online należą m.in.:

Łatwość wyszukiwania ofert i zniżek.

Możliwość robienia zakupów w spokoju, bez przeszkód ze strony sprzedawców.

Prywatność w przypadku zakupu produktów o charakterze intymnym lub poufnym.

Łatwiejsze porównywanie produktów w wielu sklepach lub u różnych dostawców.

Prostsza wysyłka prezentów do przyjaciół i rodziny.

20 najlepszych porad dotyczących bezpiecznych zakupów online

Chociaż zakupy przez Internet są wygodne, mają swoją wadę. Nawyki zakupowe w sieci są często śledzone lub monitorowane. Na szczęście istnieją działania, które możesz podjąć, aby zachować bezpieczeństwo i anonimowość. Sprawdź nasze porady i zachowaj czujność podczas zakupów w tym okresie.

1. Korzystaj z usług zaufanych sprzedawców

Przed dokonaniem zakupu pamiętaj, aby zawsze dokładnie zapoznać się ze stroną internetową. Na początek warto trzymać się sprzedawców, u których już wcześniej robiono zakupy. A co, jeśli robisz zakupy w nieznanym Ci sklepie internetowym? Sprawdź ich reputację, czytając opinie użytkowników w serwisach Trustpilot, Yelp i Google.

2. Sprawdzaj bezpieczeństwo strony

Zwróć uwagę na to, czy na stronie internetowej sprzedawcy znajduje się szyfrowanie SSL. Wystarczy sprawdzić, czy adres strony zaczyna się od https (a nie http) i czy w pasku adresu przeglądarki po lewej stronie adresu URL znajduje się ikona kłódki.

Warto zauważyć, że szyfrowanie https działa niezależnie od tego, czy łączysz się z VPN, czy nie. Jednak połączenie VPN i szyfrowania https zapewni Ci wysoki poziom bezpieczeństwa.

3. Chroń swoje dane osobowe

Zachowaj szczególną ostrożność przy podawaniu informacji na stronie internetowej. Jeśli masz wątpliwości, podaj tylko niezbędne informacje, aby dokonać zakupu. Uważaj na nietypowe prośby w wiadomościach e-mail lub rozmowach telefonicznych wzywające do weryfikacji informacji o Twoim koncie. Ze względów bezpieczeństwa, sprzedawcy nigdy nie proszą o podanie poufnych informacji dotyczących konta, w tym daty urodzenia lub hasła.

4. Uważaj przy publicznych sieciach Wi-Fi

Dokonywanie zakupów podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi bez VPN zwiększa szansę na przechwycenie Twojego ruchu. Jeśli nie posiadasz VPN, unikaj zakupów online w miejscach takich jak hotele, lotniska, publiczne hotspoty, autobusy i kawiarnie.

5. Twórz silne hasła

Zakładając konta internetowe, zadbaj o to, aby oprócz dwuskładnikowego uwierzytelniania używać silnych i unikalnych haseł. Spraw, aby uzyskanie dostępu do Twojego konta przez osoby trzecie było jak najtrudniejszym zadaniem.

6. Korzystaj z usług płatności online

Korzystaj z bezpiecznych bramek płatniczych, takich jak PayPal, Stripe lub Venmo, jeśli są dostępne. Powiązanie karty kredytowej, zamiast debetowej, z usługą płatności online również pomaga zapewnić dodatkową warstwę zabezpieczeń dostępu do Twoich pieniędzy.

7. Uważaj na nieuczciwe oferty

Jeśli trafisz na podejrzanie atrakcyjną ofertę, warto zachować ostrożność. Jeśli produkt jest wyraźnie tańszy w porównaniu do innych stron internetowych, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest to podróbka.

8. Monitoruj swoje konto bankowe

Włączając automatyczne powiadomienia o płatnościach w swojej bankowości internetowej lub usługach płatniczych, możesz otrzymać informację o dokonaniu płatności – prawdziwej lub nie.

9. Używaj VPN

VPN, czyli wirtualna sieć prywatna, przekieruje Twój ruch internetowy przez bezpieczny tunel. Oprócz zapewnienia ochrony, pobranie VPN do zakupów internetowych może również pozwolić Ci zaoszczędzić pieniądze. Jak się okazuje, ceny w sklepach i usługach internetowych mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Czarny Piątek to idealna okazja na wypróbowanie usługi VPN, która przy zakupie planu 12-miesięcznej subskrypcji obejmuje trzy dodatkowe miesiące:

10. Sprawdzaj, czy sprzedawcy akceptują karty kredytowe

Karty kredytowe są niezawodną metodą dokonywania zakupów online, ponieważ są zabezpieczone przez banki i instytucje finansowe i są ogólnie akceptowane przez zdecydowaną większość sprzedawców internetowych. Jest to jedna z najłatwiejszych metod płatności do zatrzymania w przypadku oszustwa.

11. Czytaj opinie online

Chociaż coraz częściej zdarzają się przypadki fałszywych recenzji sklepów internetowych, nadal zalecane jest sprawdzanie zaufanych stron z recenzjami, takich jak Trustpilot. Zwróć uwagę na nadmierną ilość recenzji napisanych bardzo podobnym lub przesadnie pozytywnym językiem.

12. Wpisuj adres URL bezpośrednio w pasku adresu

Jeśli otrzymujesz wiadomości e-mail z ofertami online, odwiedź strony tych konkretnych sprzedawców, wpisując ich adresy URL bezpośrednio w pasku adresu przeglądarki, zamiast klikać w linki w e-mailach. W ten sposób ustalisz, czy reklamowana oferta jest autentyczna i uchronisz się przed fałszywymi linkami.

13. Używaj dedykowanego adresu e-mail

Stworzenie osobnego adresu e-mail, przeznaczonego wyłącznie do zakupów online, może zmniejszyć ryzyko spamu. Zaletą tego rozwiązania jest również oddzielenie wszystkich działań związanych z zakupami online od głównego konta e-mail. Możesz również skorzystać z anonimowych przekierowań poczty elektronicznej, aby zamaskować swój główny adres.

14. Zachowaj ostrożność, robiąc zakupy przez telefon

Jeśli to możliwe, korzystaj z oficjalnej aplikacji sprzedawcy, zamiast dokonywać zakupów za pośrednictwem przeglądarek mobilnych. Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku linków z serwisów skracających adresy URL (takich jak Bitly lub Google URL Shortener), ponieważ nie ma pewności gdzie mogą one prowadzić.

15. Zawsze wyloguj się po zakupach online

Jeśli Twoje urządzenie nie jest używane wyłącznie przez Ciebie, zadbaj o wylogowanie się ze wszystkich swoich kont po zakończeniu zakupów w sieci.

16. Zainstaluj program antywirusowy

Zabezpiecz się przed potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa podczas zakupów online, instalując na swoich urządzeniach programy antywirusowe. Wiele renomowanych pakietów antywirusowych posiada rozszerzenia i dodatki, które możesz zainstalować również w swojej przeglądarce.

17. Nie krępuj się złożyć reklamacji

Jeśli zamówiony towar nie odpowiada opisowi sprzedawcy, jest uszkodzony lub w ogóle nie dotarł, nie krępuj się złożyć reklamacji. Zgłoś skargę na stronie internetowej, u sprzedawcy, dystrybutora lub państwowej agencji nadzoru. W końcu to Twoje pieniądze!

18. Używaj wirtualnej karty kredytowej

Wirtualne lub tymczasowe karty kredytowe lub debetowe to świetny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa transakcji internetowych. Wybrani dostawcy kart kredytowych mogą wydawać tymczasowe numery kart, które powiązane są z Twoją istniejącą kartą. Można je następnie wykorzystać do określonych lub jednorazowych zakupów.

19. Sprawdzaj adresy fizyczne i numery telefonów

Tam, gdzie to możliwe, sprawdź, czy firma posiada zweryfikowane adresy lub numery telefonów podane na swoich stronach internetowych. Łatwym sposobem na sprawdzenie, czy adres jest prawdziwy, jest wyszukanie go w Google Maps. Warto zauważyć, że większe platformy internetowe, takie jak Amazon, współpracują również z zewnętrznymi sprzedawcami i wszelkie spory, które mogą zaistnieć, będą rozpatrywane przez Amazon.

20. Czytaj regulamin

Pamiętaj, aby zawsze przeczytać regulamin dotyczący wszelkich zakupionych w Internecie produktów. Przykładowo, przed zakupem kart podarunkowych upewnij się, że dany sprzedawca jest wiarygodny. To zagwarantuje, że Twój odbiorca uzyska dostęp do karty i będzie mógł z niej korzystać bez żadnych przeszkód.

Zagrożenia związane z zakupami internetowymi

Oprócz tego, że zakupy online mogą być śledzone lub monitorowane, wiążą się również z kilkoma zagrożeniami, które mogą zaskoczyć niczego nie podejrzewających użytkowników. Kradzież tożsamości jest prawdopodobnie jednym z najczęstszych zagrożeń, ponieważ niezabezpieczone strony pozwalają na przechwycenie i kradzież danych osobowych.

Kradzież tożsamości

Może dotyczyć wielu kwestii, począwszy od hakerów kradnących dane osobowe i informacje o płatnościach klientów, a skończywszy na mailach phishingowych, których celem jest wyłudzenie poufnych informacji. Gdy Twoje dane zostaną przechwycone, znacznie ułatwi to podszycie się pod Ciebie w Internecie. Zwracaj uwagę na swoje wyciągi z konta i powiadomienia e-mailowe w poszukiwaniu wszelkich nietypowych zakupów, które mogły zostać dokonane w Twoim imieniu.

Skradzione dane

Jeśli sklep internetowy zostanie zhakowany, dane osobowe i finansowe każdego klienta mogą zostać ujawnione i sprzedane online. Może to doprowadzić do kradzieży karty kredytowej lub kradzieży tożsamości.

Fałszywe aplikacje

Zwróć uwagę na to, czy korzystasz z oficjalnych aplikacji stworzonych przez sprzedawców internetowych. Aby ustalić, czy dana aplikacja jest autentyczna, pobierz ją z linku umieszczonego na oficjalnej stronie sprzedawcy lub sprawdź recenzje w Google Play lub App Store.

Bezpieczne zakupy w sklepie

Unikaj bankomatów

Jeśli robisz zakupy za pomocą gotówki, wyjmij wcześniej pieniądze z konta i upewnij się, że masz przy sobie odpowiednią ilość. Bankomaty zlokalizowane w zatłoczonych centrach handlowych są łatwym celem dla oszustów. Mimo to, w dni powszednie najlepiej jest korzystać z bankomatów w ciągu dnia, gdy w pobliżu jest mało ludzi.

Sygnały Bluetooth

Sygnały Bluetooth to urządzenia działające w ramach Internet-of-Things, które parują się ze smartfonami i mogą monitorować, co robisz, zbierając informacje o Twoich nawykach zakupowych, odległości od produktów i geolokalizacji. Możesz tego uniknąć wyłączając Bluetooth lub parując go tylko z urządzeniami, którym ufasz. Urządzenia z systemem Android mają również funkcję, która pasywnie skanuje inne urządzenia, aby znaleźć Twoją lokalizację. W systemie Android 11 funkcję tę można znaleźć w ustawieniach pod pozycją Lokalizacja > Zwiększ dokładność lokalizacji.

Śledzenie ultradźwiękowe

Fale dźwiękowe, niesłyszalne dla większości ludzi, mogą być odbierane przez smartfony i wykorzystywane do śledzenia użytkownika. Uważaj na to jakim aplikacjom dajesz uprawnienia do korzystania z mikrofonu, nie tylko po to, by powstrzymać ultradźwiękowe śledzenie, ale także po to, by upewnić się, że Twoje rozmowy nie są nagrywane i nie są wykorzystywane do wyszukiwania słów kluczowych.

Trzymajcie się razem

Jeśli jesteś w towarzystwie innych osób, starajcie się trzymać razem lub przynajmniej informujcie się wzajemnie, gdzie się udajecie. Jeśli masz ze sobą dzieci, pamiętaj, aby zawsze trzymały się blisko Ciebie i przekaż im, aby natychmiast zwróciły się do pracowników centrum handlowego, ochrony lub innego rodzica, jeśli znajdą się same. Na wszelki wypadek warto też, aby dzieci zapamiętały Twój numer telefonu.

Chroń rzeczy osobiste

Zadbaj o bezpieczeństwo toreb i portfeli. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, kup plecak antykradzieżowy (najlepiej taki z zamkiem błyskawicznym, który otwiera się od wewnątrz, a nie od zewnątrz). Na zakupy poza domem zabierz tylko niezbędne rzeczy (polecamy akcesoria chroniące prywatność, takie jak torba Faradaya i portfel z blokadą RFID). Nie zostawiaj swoich rzeczy bez opieki.