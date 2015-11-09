Зачем дома нужен VPN-роутер?
С легкостью защитите всю свою сеть Wi-Fi
- Приложение ExpressVPN для роутеров защищает все устройства, подключенные к домашней сети Wi-Fi
- Установите приложение на совместимый роутер или купите предварительно настроенный роутер ExpressVPN
- После настройки VPN-соединения вам уже не придется устанавливать отдельное VPN-приложение на каждое устройство
Как защитить домашнюю сеть Wi-Fi с помощью VPN-роутера за 3 простых шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN, самую быструю VPN-сеть в мире.
Шаг 2
Выберите и купите VPN-роутер, рекомендованный для домашних сетей Wi-Fi.
Шаг 3
Выберите модель в меню выше, затем посмотрите инструкции, чтобы настроить ваш роутер.
5 причин установить VPN-роутер
Полная защита
VPN-соединение может защитить любые устройства с поддержкой Wi-Fi, даже те, на которые невозможно установить программное обеспечение VPN (например телевизоры Smart TV и стриминговые устройства или игровые приставки, такие как Xbox и PlayStation). Если устройство подключено к Wi-Fi, оно защищено.
Максимальная безопасность
VPN защищает вас, только когда вы к ней подключены. С VPN-роутером вам больше не нужно подключаться к VPN. Каждое устройство защищено, так как сам источник интернет-соединения надежно защищен. Наша функция экстренного отключения Network Lock обеспечивает непрерывную защиту.
Интуитивно понятный интерфейс
Сменить локацию VPN-серверов и подключиться не составит труда. Вам больше не придется иметь дело с запутанными меню настроек — для подключения достаточно одного щелчка мыши. Хотите, чтобы не все устройства использовали VPN-соединение? Нет ничего проще. С функцией раздельного туннелирования у вас всё под контролем.
Больше устройств
Нет необходимости устанавливать разные приложения на все свои устройства. VPN-соединение на вашем роутере автоматически защищает каждое новое устройство. Это так же просто, как подключиться к сети Wi-Fi. Никаких лишних действий не требуется!
Обход интернет-цензуры
ExpressVPN применяет VPN-технологии следующего поколения, что позволяет увеличить коэффициент успешности соединения в 4 раза по сравнению с другими решениями VPN-роутеров. Так вы сможете легко обходить цензуру на всех своих устройствах.
VPN-роутеры, рекомендованные для домашних сетей Wi-Fi
Linksys WRT3200ACMПосмотреть спецификации
Netgear R6700v3Посмотреть спецификации
Netgear R7000Посмотреть спецификации
Руководства по настройке VPN-подключения для всех поддерживаемых роутеров
Приложение ExpressVPN
Безопасно и просто в использовании
Поддержка мирового класса при настройке VPN-роутера
С помощью приложения ExpressVPN для роутеров вы сами с легкостью сможете настроить VPN-соединение на своем домашнем маршрутизаторе. Если у вас возникнут проблемы, вы можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN в любое время дня и ночи и получить ответ в течение нескольких минут.Купить ExpressVPN
Узнайте, что говорят наши клиенты о приложении ExpressVPN для роутеров
— средний балл 4678 обзоров ExpressVPN, оставленных на сайте
Преимущества ExpressVPN
Технология TrustedServer
Технология TrustedServer задает новый стандарт качества и обеспечивает максимальную защиту пользовательской конфиденциальности — проверено аудиторами.
Легкая установка и настройка
У нас есть подробные инструкции, чтобы помочь вам быстро установить приложение ExpressVPN на подходящий роутер.
Доступ к любимым веб-сайтам
Заходите на любимые сайты и сервисы без цензуры. ExpressVPN позволяет разблокировать Facebook, Instagram, YouTube и многое другое.
Анонимный веб-серфинг
Скройте свой IP-адрес и местоположение, чтобы ваши метаданные и действия в Интернете невозможно было отследить.
Доступ к потоковому мультимедиа
Смотрите и слушайте Netflix, Hulu, BBC, Spotify и другие сервисы. Вам гарантированы конфиденциальность, безопасность, невероятная скорость и неограниченная пропускная способность.
Техподдержка в реальном времени
Если у вас возникнут трудности при работе с приложением ExpressVPN для Android, вы всегда можете обратиться в службу поддержки прямо в приложении. Мы готовы помочь вам в любое время дня и ночи.