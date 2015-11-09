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VPN для Wi-Fi-роутера

Защитите все устройства в своей сети с помощью приложения ExpressVPN для роутеров

  • Домашняя VPN-сеть
  • Экономия времени
  • Защита большего количества устройств
  • Общее VPN-подключение
Купить ExpressVPN Зачем использовать VPN-роутер

Уже есть подписка? Начните здесь


Разрез дома, на котором показан, как Wi-Fi-роутер с настроенным VPN-приложением защищает все остальные домашние устройства

Зачем дома нужен VPN-роутер?

С легкостью защитите всю свою сеть Wi-Fi

  • Приложение ExpressVPN для роутеров защищает все устройства, подключенные к домашней сети Wi-Fi
  • Установите приложение на совместимый роутер или купите предварительно настроенный роутер ExpressVPN
  • После настройки VPN-соединения вам уже не придется устанавливать отдельное VPN-приложение на каждое устройство

Как защитить домашнюю сеть Wi-Fi с помощью VPN-роутера за 3 простых шага

Шаг 1

Экран лэптопа, на котором показана загрузка ExpressVPN

Купите подписку на ExpressVPN, самую быструю VPN-сеть в мире.

Шаг 2

Группа из нескольких VPN-роутеров

Выберите и купите VPN-роутер, рекомендованный для домашних сетей Wi-Fi.

Шаг 3

Стрелка, показывающая, что ExpressVPN устанавливается на Wi-Fi-роутере

Выберите модель в меню выше, затем посмотрите инструкции, чтобы настроить ваш роутер.

5 причин установить VPN-роутер

Устройства, окружающие улыбающуюся женщину
ПРИЧИНА 1

Полная защита

VPN-соединение может защитить любые устройства с поддержкой Wi-Fi, даже те, на которые невозможно установить программное обеспечение VPN (например телевизоры Smart TV и стриминговые устройства или игровые приставки, такие как Xbox и PlayStation). Если устройство подключено к Wi-Fi, оно защищено.

Wi-Fi-роутер ExpressVPN, включенный в розетку
ПРИЧИНА 2

Максимальная безопасность

VPN защищает вас, только когда вы к ней подключены. С VPN-роутером вам больше не нужно подключаться к VPN. Каждое устройство защищено, так как сам источник интернет-соединения надежно защищен. Наша функция экстренного отключения Network Lock обеспечивает непрерывную защиту.

Приложение ExpressVPN для роутеров: интерфейс приложения
ПРИЧИНА 3

Интуитивно понятный интерфейс

Сменить локацию VPN-серверов и подключиться не составит труда. Вам больше не придется иметь дело с запутанными меню настроек — для подключения достаточно одного щелчка мыши. Хотите, чтобы не все устройства использовали VPN-соединение? Нет ничего проще. С функцией раздельного туннелирования у вас всё под контролем.

VPN-роутер, окруженный множеством других поддерживающих Wi-Fi устройств
ПРИЧИНА 4

Больше устройств

Нет необходимости устанавливать разные приложения на все свои устройства. VPN-соединение на вашем роутере автоматически защищает каждое новое устройство. Это так же просто, как подключиться к сети Wi-Fi. Никаких лишних действий не требуется!

Победите цензуру: белый кулак в красном круге
ПРИЧИНА 5

Обход интернет-цензуры

ExpressVPN применяет VPN-технологии следующего поколения, что позволяет увеличить коэффициент успешности соединения в 4 раза по сравнению с другими решениями VPN-роутеров. Так вы сможете легко обходить цензуру на всех своих устройствах.

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VPN-роутеры, рекомендованные для домашних сетей Wi-Fi

Наиболее мощный

Linksys WRT3200ACM

Посмотреть спецификации Linksys WRT3200ACM Роутер
8+ подключенных устройств
Подходит для больших домов
Доступно с установленным приложением ExpressVPN для роутеров
Купить сейчас по цене $230
или купите роутер с уже установленным
приложением ExpressVPN за 200 $
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Самое выгодное предложение

Netgear R6700v3

Посмотреть спецификации Netgear R6700v3 Роутер
4–7 подключенных устройств
Подходит для большинства домов
Доступно с установленным приложением ExpressVPN для роутеров
Купить сейчас по цене $105
или купите роутер с уже установленным
приложением ExpressVPN за 130 $
Стандартный

Netgear R7000

Посмотреть спецификации Netgear R7000 Роутер
4–7 подключенных устройств
Подходит для большинства домов
Доступно с установленным приложением ExpressVPN для роутеров
Купить сейчас по цене $155
или купите роутер с уже установленным
приложением ExpressVPN за 170 $
Примечание. Цены указаны в долларах США и могут измениться.

Руководства по настройке VPN-подключения для всех поддерживаемых роутеров

Приложение ExpressVPN

Безопасно и просто в использовании

Ручная настройка VPN

Менее безопасно и более сложно в использовании

Поддержка мирового класса при настройке VPN-роутера

С помощью приложения ExpressVPN для роутеров вы сами с легкостью сможете настроить VPN-соединение на своем домашнем маршрутизаторе. Если у вас возникнут проблемы, вы можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN в любое время дня и ночи и получить ответ в течение нескольких минут.

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Сотрудник службы поддержки ExpressVPN с облачком реплики
Счастливый человек держит VPN-роутер

Узнайте, что говорят наши клиенты о приложении ExpressVPN для роутеров

Отличная скорость и великолепная служба поддержки. Легкий и удобный в использовании интерфейс. Рекомендую.
Каро
Мне нравится ExpressVPN, все работает так, как задумано. На мой глупый вопрос ответили быстро и дружелюбно. Впечатлен!
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Приложения ExpressVPN очень просто устанавливать и использовать. К тому же предлагается 30-дневная гарантия возврата денег. Установка оказалась невероятно простой.
SB
Я была очень довольна ExpressVPN, когда мы с детьми жили в Азии. Мои дети были на домашнем обучении, и для нас было важно заходить на нужные веб-сайты из Азии без особой задержки. Я также могла делиться новостями с друзьями и семьей через Facebook. Мы вернулись в США и больше не нуждаемся в VPN, но я всегда рекомендую ExpressVPN друзьям и снова куплю подписку, когда поеду в Азию!
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Превосходно Trustpilot ratings 5star 4,7 из 5
— средний балл 4678 обзоров ExpressVPN, оставленных на сайте Trustpilot logo

Преимущества ExpressVPN

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer задает новый стандарт качества и обеспечивает максимальную защиту пользовательской конфиденциальности — проверено аудиторами.

Легкая установка и настройка

У нас есть подробные инструкции, чтобы помочь вам быстро установить приложение ExpressVPN на подходящий роутер.

Доступ к любимым веб-сайтам

Заходите на любимые сайты и сервисы без цензуры. ExpressVPN позволяет разблокировать Facebook, Instagram, YouTube и многое другое.

Анонимный веб-серфинг

Скройте свой IP-адрес и местоположение, чтобы ваши метаданные и действия в Интернете невозможно было отследить.

Доступ к потоковому мультимедиа

Смотрите и слушайте Netflix, Hulu, BBC, Spotify и другие сервисы. Вам гарантированы конфиденциальность, безопасность, невероятная скорость и неограниченная пропускная способность.

Техподдержка в реальном времени

Если у вас возникнут трудности при работе с приложением ExpressVPN для Android, вы всегда можете обратиться в службу поддержки прямо в приложении. Мы готовы помочь вам в любое время дня и ночи.

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Воспользуйтесь надежной VPN для домашнего роутера

Если вам не понравится качество, мы вернем ваши деньги.

Установите ExpressVPN для вашего домашнего роутера с 30-дневной гарантией возврата денег и защитите свою конфиденциальность в Интернете!


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