Я была очень довольна ExpressVPN, когда мы с детьми жили в Азии. Мои дети были на домашнем обучении, и для нас было важно заходить на нужные веб-сайты из Азии без особой задержки. Я также могла делиться новостями с друзьями и семьей через Facebook. Мы вернулись в США и больше не нуждаемся в VPN, но я всегда рекомендую ExpressVPN друзьям и снова куплю подписку, когда поеду в Азию!

Джоан