Один VPN-сервис для всех устройств Amazon

VPN — это простой и безопасный способ защитить свои Fire Stick и Fire TV. ExpressVPN предлагает понятные и удобные приложения, скачать и установить которые можно за считанные мгновения.

Когда вы подключаетесь к безопасному VPN-серверу, вы получаете возможность мгновенно скрыть свой IP-адрес, защитить подключение и работать в Интернете конфиденциальным образом.

ExpressVPN работает на практически любом устройстве от Amazon, в том числе:

Fire TV Stick 2-го поколения, Fire TV Stick 3-го поколения

Fire TV 2-го поколения, Fire TV 3-го поколения

Fire TV Cube

ПРИМЕЧАНИЕ. Устройства Fire TV первого поколения несовместимы с ExpressVPN, равно как и с любыми другими VPN. Все прочие версии Fire Stick и Fire TV поддерживаются.