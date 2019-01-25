    Лучшая VPN для Amazon Fire TV и Fire Stick

    • Работает на Amazon Fire Stick, Fire TV и Fire TV Cube
    • Анонимный и безопасный просмотр веб-страниц
    • Скачайте и установите приложение за считанные секунды
    • Мгновенно разблокируйте для себя доступ в Интернет
    Купить ExpressVPN
    Проверить совместимость

    Почувствуйте свободу в Интернете с помощью VPN для Fire Stick. Вы ничем не рискуете.


    Главная страница Amazon Fire TV.

    Как настроить ExpressVPN для Fire Stick в 3 простых шага

    Шаг 1

    Кнопка «Купить ExpressVPN» в языках пламени.

    Купите подписку на ExpressVPN на странице оформления заказа.

    Шаг 2

    Загрузите ExpressVPN на Amazon Fire TV.

    Откройте панель поиска на вашем устройстве Fire и введите «ExpressVPN». Выберите приложение ExpressVPN и скачайте его.

    Шаг 3

    Выберите локацию VPN-сервера ExpressVPN.

    Войдите в свою учетную запись ExpressVPN, указав имя пользователя и пароль. Подключитесь к любому из защищенных VPN-серверов и смотрите свои любимые шоу.

    Видео: как настроить VPN на Amazon Fire TV Stick

    Amazon Firestick с пультом управления.

    Один VPN-сервис для всех устройств Amazon

    VPN — это простой и безопасный способ защитить свои Fire Stick и Fire TV. ExpressVPN предлагает понятные и удобные приложения, скачать и установить которые можно за считанные мгновения.

    Когда вы подключаетесь к безопасному VPN-серверу, вы получаете возможность мгновенно скрыть свой IP-адрес, защитить подключение и работать в Интернете конфиденциальным образом.

    ExpressVPN работает на практически любом устройстве от Amazon, в том числе:

    • Fire TV Stick 2-го поколения, Fire TV Stick 3-го поколения
    • Fire TV 2-го поколения, Fire TV 3-го поколения
    • Fire TV Cube

    ПРИМЕЧАНИЕ. Устройства Fire TV первого поколения несовместимы с ExpressVPN, равно как и с любыми другими VPN. Все прочие версии Fire Stick и Fire TV поддерживаются.

    ExpressVPN и Amazon: как использовать Fire Stick VPN где и когда угодно

    Экран, где показано запущенное приложение ExpressVPN.

    ExpressVPN использует самые лучшие и передовые алгоритмы шифрования для защиты подключений ваших устройств Fire и обеспечения их анонимности и приватности. Вы сможете как выбрать любой из доступных протоколов (UDP, TCP, IKEv2 и IPsec), так и позволить приложению автоматически определить наиболее подходящий для вас вариант.

    Если вы хотите смотреть потоковые трансляции контента из какой-то определенной страны, то убедитесь, что настройки местоположения устройства Fire совпадают с соответствующей локацией VPN-сервера.

    Ключевые функции и возможности приложения ExpressVPN для Amazon Fire

    Серверы по всему миру

    Вы можете подключить Fire TV или Fire Stick к сети ExpressVPN, включающей 160 локаций серверов в 94 странах.

    Максимальная скорость

    ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

    Исключительная надежность соединения

    Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения, независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.

    Самые надежные методы шифрования

    Защитите все свои данные с помощью самого надежного алгоритма шифрования AES-256


    Купить ExpressVPN

    Узнайте, почему нашим клиентам нравится приложение ExpressVPN для Fire TV

    Монитор компьютера, где открыта главная страница Fire Stick и показан замок, символизирующий безопасное подключение.

    Отличная скорость и великолепная служба поддержки. Удобный интерфейс, очень просто пользоваться. Рекомендую.
    Caro
    Мне нравится ExpressVPN, все работает так, как задумано. На мой глупый вопрос ответили быстро и дружелюбно. Впечатлен!
    Jeremy
    Приложения ExpressVPN очень просто устанавливать и использовать. К тому же предлагается 30-дневная гарантия возврата денег. Установка оказалась невероятно простой.
    SB
    Отличное приложение!!! Простое и чрезвычайно полезное. Спасибо!
    Wolfgang
    Купить ExpressVPN

    Преимущества ExpressVPN

    Технология TrustedServer

    Технология TrustedServer задает новый стандарт качества и обеспечивает максимальную защиту пользовательской конфиденциальности — проверено аудиторами.

    Легкая установка и настройка

    Хотите подключить свой Fire TV к сети ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!

    Доступ к любимым веб-сайтам

    Заходите на любимые сайты и сервисы без цензуры. ExpressVPN позволяет разблокировать доступ к Facebook, YouTube и многим другим сервисам.

    Анонимный веб-серфинг

    Скройте IP-адрес вашего устройства Fire и местоположение, чтобы ваши действия в Интернете невозможно было отследить.

    Доступ к потоковому мультимедиа

    Смотрите и слушайте Amazon Prime Video, Netflix, Hulu и другие сервисы конфиденциально, защищенно и с молниеносной скоростью.

    Техподдержка в реальном времени

    Если у вас есть вопросы об использовании Amazon Fire с ExpressVPN, вы в любое время можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

    Купить ExpressVPN

    Попробуйте ExpressVPN сегодня!

    Красный значок с желтой лентой и надписью «Гарантия возврата денег 30 дней».

    VPN для Fire TV и Fire Stick, с которой вы ни чем не рискуете

    Если вам не понравится качество, мы вернем ваши деньги.

    Подключите Fire TV и Fire Stick к ExpressVPN, воспользовавшись 30-дневной гарантией возврата денег, и защитите свое интернет-соединение.

    Купить ExpressVPN
    Live Chat