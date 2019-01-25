Как настроить ExpressVPN для Fire Stick в 3 простых шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN на странице оформления заказа.
Шаг 2
Откройте панель поиска на вашем устройстве Fire и введите «ExpressVPN». Выберите приложение ExpressVPN и скачайте его.
Шаг 3
Войдите в свою учетную запись ExpressVPN, указав имя пользователя и пароль. Подключитесь к любому из защищенных VPN-серверов и смотрите свои любимые шоу.
Видео: как настроить VPN на Amazon Fire TV Stick
Один VPN-сервис для всех устройств Amazon
VPN — это простой и безопасный способ защитить свои Fire Stick и Fire TV. ExpressVPN предлагает понятные и удобные приложения, скачать и установить которые можно за считанные мгновения.
Когда вы подключаетесь к безопасному VPN-серверу, вы получаете возможность мгновенно скрыть свой IP-адрес, защитить подключение и работать в Интернете конфиденциальным образом.
ExpressVPN работает на практически любом устройстве от Amazon, в том числе:
- Fire TV Stick 2-го поколения, Fire TV Stick 3-го поколения
- Fire TV 2-го поколения, Fire TV 3-го поколения
- Fire TV Cube
ПРИМЕЧАНИЕ. Устройства Fire TV первого поколения несовместимы с ExpressVPN, равно как и с любыми другими VPN. Все прочие версии Fire Stick и Fire TV поддерживаются.
ExpressVPN и Amazon: как использовать Fire Stick VPN где и когда угодно
ExpressVPN использует самые лучшие и передовые алгоритмы шифрования для защиты подключений ваших устройств Fire и обеспечения их анонимности и приватности. Вы сможете как выбрать любой из доступных протоколов (UDP, TCP, IKEv2 и IPsec), так и позволить приложению автоматически определить наиболее подходящий для вас вариант.
Если вы хотите смотреть потоковые трансляции контента из какой-то определенной страны, то убедитесь, что настройки местоположения устройства Fire совпадают с соответствующей локацией VPN-сервера.
Ключевые функции и возможности приложения ExpressVPN для Amazon Fire
Серверы по всему миру
Вы можете подключить Fire TV или Fire Stick к сети ExpressVPN, включающей 160 локаций серверов в 94 странах.
Максимальная скорость
ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.
Исключительная надежность соединения
Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения, независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.
Самые надежные методы шифрования
Защитите все свои данные с помощью самого надежного алгоритма шифрования AES-256
Узнайте, почему нашим клиентам нравится приложение ExpressVPN для Fire TV
Преимущества ExpressVPN
Технология TrustedServer
Технология TrustedServer задает новый стандарт качества и обеспечивает максимальную защиту пользовательской конфиденциальности — проверено аудиторами.
Легкая установка и настройка
Хотите подключить свой Fire TV к сети ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!
Доступ к любимым веб-сайтам
Заходите на любимые сайты и сервисы без цензуры. ExpressVPN позволяет разблокировать доступ к Facebook, YouTube и многим другим сервисам.
Анонимный веб-серфинг
Скройте IP-адрес вашего устройства Fire и местоположение, чтобы ваши действия в Интернете невозможно было отследить.
Доступ к потоковому мультимедиа
Смотрите и слушайте Amazon Prime Video, Netflix, Hulu и другие сервисы конфиденциально, защищенно и с молниеносной скоростью.
Техподдержка в реальном времени
Если у вас есть вопросы об использовании Amazon Fire с ExpressVPN, вы в любое время можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.