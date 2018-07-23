Из этого руководства вы узнаете, что такое HTML5-геолокация и как можно изменить свою геолокацию на большинстве сайтов с помощью браузерного расширения ExpressVPN.
Содержание
Что такое HTML5-геолокация?
Замена геолокации с помощью браузерного расширения ExpressVPN
Страницы загружаются некорректно без HTML5-геолокации
Что такое HTML5-геолокация?
API HTML5-геолокации определяет ваше текущее местоположение. Для того, чтобы определить местоположение вашего устройства, используются данные GPS, Wi-Fi и триангуляция сотовых вышек. Это может поставить под угрозу вашу конфиденциальность и безопасность.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Замена геолокации с помощью браузерного расширения ExpressVPN
Чтобы сайты не видели ваш IP-адрес и местоположение, вы можете отклонять все запросы на определение геолокации.
При этом доступ к некоторому контенту на сайтах может быть заблокирован, пока вы не предоставите данные о своем местоположении.
Альтернативой является браузерное расширение ExpressVPN, которое поможет заменить свое виртуальное местоположение. Это позволит скрыть настоящий IP-адрес и получить доступ к контенту, доступному только в определенных странах. Обратите внимание, что замена местоположения через HTML5 работает в большинстве случаев, но не на всех сайтах.
Расширение ExpressVPN доступно для браузеров Chrome, Firefox, Edge, Brave и Vivaldi. Подробнее читайте в разделе как скачать и использовать браузерное расширение ExpressVPN.
Примечание. Браузерные расширения ExpressVPN недоступны для мобильных устройств.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Страницы загружаются некорректно без HTML5-геолокации
Если контент сайта, который вы хотите открыть, не загружается, попробуйте отключить замену местоположения в браузерном расширении ExpressVPN:
- В расширении браузера откройте главное меню (≡).
- Выберите Конфиденциальность и безопасность.
- Переведите в неактивное положение ползунок напротив Замена местоположения.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.