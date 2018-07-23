Из этого руководства вы узнаете, что такое HTML5-геолокация и как можно изменить свою геолокацию на большинстве сайтов с помощью браузерного расширения ExpressVPN.

Что такое HTML5-геолокация?

API HTML5-геолокации определяет ваше текущее местоположение. Для того, чтобы определить местоположение вашего устройства, используются данные GPS, Wi-Fi и триангуляция сотовых вышек. Это может поставить под угрозу вашу конфиденциальность и безопасность.

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Замена геолокации с помощью браузерного расширения ExpressVPN

Чтобы сайты не видели ваш IP-адрес и местоположение, вы можете отклонять все запросы на определение геолокации.

При этом доступ к некоторому контенту на сайтах может быть заблокирован, пока вы не предоставите данные о своем местоположении.

Альтернативой является браузерное расширение ExpressVPN, которое поможет заменить свое виртуальное местоположение. Это позволит скрыть настоящий IP-адрес и получить доступ к контенту, доступному только в определенных странах. Обратите внимание, что замена местоположения через HTML5 работает в большинстве случаев, но не на всех сайтах.

Расширение ExpressVPN доступно для браузеров Chrome, Firefox, Edge, Brave и Vivaldi. Подробнее читайте в разделе как скачать и использовать браузерное расширение ExpressVPN.

Примечание. Браузерные расширения ExpressVPN недоступны для мобильных устройств.

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Страницы загружаются некорректно без HTML5-геолокации

Если контент сайта, который вы хотите открыть, не загружается, попробуйте отключить замену местоположения в браузерном расширении ExpressVPN:

В расширении браузера откройте главное меню (≡). Выберите Конфиденциальность и безопасность. Переведите в неактивное положение ползунок напротив Замена местоположения.

Важно! Если замена местоположения отключена, то сайты, использующие HTML5-геолокацию, смогут определить ваше местоположение, даже если вы подключены к VPN.

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