O que é um vazamento de DNS?

Às vezes, uma VPN pode deixar de proteger as consultas de DNS do seu dispositivo, mesmo quando o resto do tráfego é ocultado pelo túnel VPN. Isso é chamado de "vazamento de DNS". Se ocorrer um vazamento no seu DNS, entidades não autorizadas, como seu provedor de Internet ou operador de servidor DNS, podem ver quais sites você visita e os aplicativos que você usa.



Devido ao seu papel como o livro de endereços da Internet, o DNS afeta praticamente tudo o que você faz online. Seu navegador e outros aplicativos o usam para localizar os servidores que operam os sites e serviços que você utiliza. O dispositivo envia suas consultas para um servidor DNS e o servidor envia as coordenadas para o que você está procurando. É isso que torna o DNS um risco de privacidade significativo.