A melhor extensão VPN para Microsoft Edge

O histórico do seu navegador é normalmente armazenado dentro do seu navegador. Usar uma VPN não mudará isso, mas você pode desativar essa gravação no Edge e excluir qualquer histórico coletado até agora.

Seu histórico de navegação também pode ser inferido por outras pessoas que monitoram sua conexão com a Internet, como seu provedor de serviços de Internet ou operadora Wi-Fi. A ExpressVPN criptografa todos os dados entre o seu dispositivo e os servidores ExpressVPN, tornando impossível para um provedor de Internet ou um Wi-Fi não autorizado registrar os sites que você visita.

Observe que o histórico do navegador não é igual ao histórico de pesquisa. Se você estiver conectado ao Google e usando seu mecanismo de pesquisa, essas pesquisas serão registradas mesmo se você estiver usando uma VPN. (Saiba como excluir seu histórico de pesquisa do Google.)