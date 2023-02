Zdobądź najlepszy VPN dla GTA V online

Co to jest GTA V Online?

Grand Theft Auto Online (powszechnie znana jako GTA Online) to wieloosobowa gra online oparta na dopasowywaniu, wykorzystująca tę samą mapę, co jej odpowiednik offline dla jednego gracza GTA V. W jednej sesji GTA Online może uczestniczyć nawet do 30 graczy, rywalizować lub współpracować w różnych trybach gry, takich jak wyścigi, napady i pojedynki na śmierć i życie.



Ze względu tematykę nawiązującą do działalności przestępczej i przemocy, seria Grand Theft Auto od samego początku była uważana za kontrowersyjną. GTA Online nie jest wyjątkiem: ocena PEGI to 18+, a jej funkcja hazardu w kasynie jest zakazana w kilku krajach.