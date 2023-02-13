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Что такое GTA V Online?

Grand Theft Auto Online (более распространено название GTA Online) — многопользовательская онлайн-игра с соревновательным элементом, где используется та же карта, что и в оффлайн-версии с одиночным режимом игры GTA V. К одной игровой сессии GTA Online могут присоединиться до 30 игроков, чтобы соревноваться или кооперироваться в разных режимах игры (гонки, ограбления, бой против всех).

Поскольку в игре сюжет строится вокруг криминальных активностей и насилия, франшиза Grand Theft Auto с самого начала своего существования неоднозначно воспринимается публикой. Игра GTA Online не стала исключением: в системе оценки PEGI она получила рейтинг 18+, а встроенный в игру режим азартных игр был запрещен в нескольких странах.

Сигнал от одного игрового пульта проходит длинный путь, чтобы добраться до сервера, а сигнал от другого быстро проходит через короткий VPN-туннель.

Как VPN помогает понизить пинг в GTA V?

Чем короче путь подключения от вас до игрового сервера, тем быстрее может быть время отклика сервера и меньше лагов в целом. Это значит, что пакеты данных могут передаваться от вашего компьютера к серверу быстрее, снижая любую видимую задержку между вашими действиями и происходящим в игре, а следовательно, давая вам преимущество. Обычно, если подключиться к VPN-серверу, который расположен ближе всего к игровому серверу, можно получить наилучший результат.

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