Что такое GTA V Online?

Grand Theft Auto Online (более распространено название GTA Online) — многопользовательская онлайн-игра с соревновательным элементом, где используется та же карта, что и в оффлайн-версии с одиночным режимом игры GTA V. К одной игровой сессии GTA Online могут присоединиться до 30 игроков, чтобы соревноваться или кооперироваться в разных режимах игры (гонки, ограбления, бой против всех).

Поскольку в игре сюжет строится вокруг криминальных активностей и насилия, франшиза Grand Theft Auto с самого начала своего существования неоднозначно воспринимается публикой. Игра GTA Online не стала исключением: в системе оценки PEGI она получила рейтинг 18+, а встроенный в игру режим азартных игр был запрещен в нескольких странах.