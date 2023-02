Hanki paras VPN GTA Onlineen

GTA Online on saatavilla PC:lle sekä Xbox - ja PlayStation -konsoleille. ExpressVPN on optimoitu kaikille näille laitteille, ja voit yhdistää siihen jopa viisi laitetta samanaikaisesti vain yhdellä tilauksella!

Koska peleissä esiintyy rikollisuutta ja väkivaltaa, koko Grand Theft Auto -pelisarja on herättänyt kiistanalaista keskustelua jo sen alkuajoista lähtien. GTA Online ei ole poikkeus: sen PEGI-ikärajoitus on 18+ ja joissain maissa sen kasino- ja uhkapelitoiminnot on estetty kokonaan.

