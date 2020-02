Hvordan sette opp ExpressVPN

for Xbox One og 360

Bruk MediaStreamer-tjenesten vår

MediaStreamer lar deg se innhold som ellers kanskje ikke er tilgjengelig for deg. Det er det enkleste å sette opp, men det tilbyr ikke beskyttelsen eller spillfordelene til et VPN. (Lær å sette opp MediaStreamer på Xbox One eller Xbox 360.)

Koble til en VPN-aktivert ruter

Med ExpressVPN på ruteren din kan du utvide personvernet og sikkerheten til et VPN til alle enhetene i hjemmet ditt, inkludert Xbox-en din. Å bli beskyttet er like enkelt som å koble til hjemmenettverket ditt. (Ikke klar for en VPN-ruter? Vurder å bruke din Mac- eller Windows-maskin som en «virtuell ruter» i stedet.)