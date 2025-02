De Super Bowl halftime-show is misschien maar 15 minuten van de hele wedstrijd, maar het is elk jaar een van de grootste popcultuurevenementen. Enkele van de grootste namen uit de muziekwereld hebben opgetreden tijdens de show en dit jaar zal de befaamde r&b-ster Kendrick Lamar optreden. Het belooft een opwindende show te worden en we hebben alles wat je moet weten over de halftime-show, waaronder hoe je het vanuit waar dan ook kunt bekijken!

Hoe kijk je de Super Bowl halftime-show gratis?

Je hebt geluk! Een paar platforms zullen de Super Bowl gratis livestreamen. Dit zijn:

• ITVX: in het Verenigd Koninkrijk is de Super Bowl halftime-show gratis te zien op ITVX. Maak gewoon een gratis ITVX-account aan, verbind met een serverlocatie in het VK en begin met streamen!

• 7plus: Australiërs kunnen 7plus gebruiken om de Super Bowl halftime-show 2025 live te kijken. Maak eenvoudig een gratis 7plus-account aan, verbind met een Australische serverlocatie en start met streamen!

• YouTube: hoewel het niet gegarandeerd is, zal er mogelijk er een livestream van de Super Bowl halftime-show op YouTube te zien zijn. Als het wachten geen probleem is, uploadt de NFL ook de volledige voorstelling op hun kanaal na het evenement.

Als alternatief kun je gratis proefversies van diensten zoals Paramount Plus gebruiken om de Super Bowl halftime-show live te kijken.

Super Bowl kijken: stream de halftime-show in 3 eenvoudige stappen

Meld je aan voor ExpressVPN en zijn razendsnelle dienst; Verbind met een VPN serverlocatie in 105 landen. Als je bijvoorbeeld een Amerikaanse fan bent en de show wilt streamen, verbind dan met een veilige Amerikaanse serverlocatie; Veel kijkplezier!

Kan ik een VPN gebruiken om de Super Bowl in een ander land te kijken?

Je kunt weliswaar de Super Bowl kijken door te verbinden met een VPN-serverlocatie in een ander land dan het jouwe, maar dit kan strijdig zijn met de gebruiksvoorwaarden van je streamingdienst en ExpressVPN. ExpressVPN is een beveiligings- en privacytool niet bedoeld om te worden gebruikt voor het omzeilen van auteursrechten. Door het ontwerp kunnen wij niet zien of controleren wat jij doet wanneer je verbonden bent met onze VPN-dienst, dus we moeten erop vertrouwen dat je de entertainmentindustrie en gebruiksvoorwaarden respecteert.

Waarom je ExpressVPN nodig hebt voor streaming

Een premium VPN zoals ExpressVPN is de perfecte manier om je favoriete films, series en shows veilig te streamen. ExpressVPN biedt niet alleen snelle servers in 105 landen over de hele wereld, geoptimaliseerd voor streaming en veiligheid, maar met een VPN kun je ook op je apparaten streamen, zelfs op je smart-tv en spelcomputer. Stream de Super Bowl 2025 veilig met een VPN op tot acht gelijktijdige verbindingen, zodat je thuis, onderweg of zelfs in het buitenland kunt kijken.

Belangrijkste kenmerken:

Snelle servers in 105 landen over de hele wereld, allemaal geoptimaliseerd voor snelheid en beveiliging;

Tot 8 gelijktijdige verbindingen;

5-sterrenklantenservice met dag en nacht livechatondersteuning;

Strikt privacybeleid: geen logboeken van activiteiten of verbindingen;

Uitgebreide ondersteuningswebsite met handleidingen, instructievideo’s en meer;

TrustedServer, de meest geavanceerde VPN-servertechnologie in de branche, wist gegevens bij elke herstart;

Onze geavanceerde beveiligingsfuncties, zoals Threat Manager, beschermen je telefoon tegen malware en andere verdachte tracking-apps;

Vooruitstrevend Lightway-protocol biedt hogere snelheden, beveiliging en betrouwbaarheid, vooral op mobiel.

Wat is de Super Bowl halftime-show?



De Super Bowl is de belangrijkste avond voor American football, maar ook voor niet-fans is de Super Bowl halftime-show een groot spektakel. Elk jaar wordt tijdens de rust van het spel het veld omgetoverd tot een concertpodium, en de grootste namen in de muziek zetten een spektakel neer, waarbij ze een medley van hun grootste hits uitvoeren. Sterren zoals Rihanna, Beyoncé, Madonna, Snoop Dogg, Michael Jackson, Janet Jackson, Prince, Usher en meer hebben opgetreden tijdens het spel.

Hoe laat begint de Super Bowl halftime-show 2025?

De Super Bowl halftime-show vindt plaats tijdens de rust van het spel. Met het begin van de wedstrijd om 18.30 uur ET op 11 februari (00.30 uur op 12 februari in Nederland) wordt verwacht dat de halftime-show rond 20.00 uur ET (02.00 uur in Nederland) zal starten. Afhankelijk van hoe de eerste helft van het spel verloopt, kan de aanvang van de show echter uitlopen.

Wie treedt op tijdens de Super Bowl 2025?

De hoofdact van de Super Bowl is Kendrick Lamar. Momenteel een van de meest influentiële rappers ter wereld, zal Kendrick Lamar zeker het podium in vuur en vlam zetten met zijn grootste hits. Er is nog geen woord over of er gastartiesten met hem op het podium zullen verschijnen, maar het duurt niet lang meer voordat we dat ontdekken!