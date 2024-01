Het nieuwste epos van Christopher Nolan, Oppenheimer, is nu online te kijken. Het is lang wachten geweest op de streamingrelease van de veelgeprezen film, dus zet je schrap; we hebben alle informatie die je nodig hebt om Oppenheimer online te kijken.

Kan ik een VPN gebruiken om ‘Oppenheimer’ te kijken in een ander land?

Je kunt weliswaar Oppenheimer kijken door te verbinden met een VPN-serverlocatie in een ander land dan het jouwe, maar dit kan strijdig zijn met de gebruiksvoorwaarden van je streamingdienst en ExpressVPN. ExpressVPN is een beveiligings- en privacytool, niet bedoeld om te worden gebruikt voor het omzeilen van auteursrechten. Door het ontwerp kunnen wij niet zien of controleren wat jij doet wanneer je verbonden bent met onze VPN-dienst, dus we moeten erop vertrouwen dat je de entertainmentindustrie en gebruiksvoorwaarden respecteert.

Waar kun je ‘Oppenheimer’ online kijken?

Op dit moment is de enige manier om Oppenheimer te streamen, door hem te bestellen bij een Premium Video On Demand (PVOD)-dienst. Dit zijn diensten zoals Apple TV, Amazon Prime en Google Play. De prijs van de film kan per regio en dienst verschillen.

Je hebt de keuze om de film te huren of te kopen. Als je de film koopt, kun je hem toevoegen aan je digitale bibliotheek en zo vaak kijken als je wilt. Gehuurde films blijven 30 dagen in je bibliotheek staan, maar zodra je aan de film begint, heb je 48 uur de tijd om hem te kijken.

Op welke streamingdiensten zal ‘Oppenheimer’ te zien zijn?

De film Oppenheimer, een productie van Universal Pictures, zal in de Verenigde Staten worden uitgebracht op de streamingdienst Peacock. In Nederland kun je Oppenheimer op Pathé thuis kijken. Voorts zal de film waarschijnlijk op streamingdiensten zoals Netflix verschijnen. Houd deze pagina in de gaten, want we zullen deze updaten met de volledige lijst met streamingopties zodra deze bekend is. De film wordt naar verwachting in januari 2024 op streamingdiensten beschikbaar gesteld.

Wanneer kun je ‘Oppenheimer’ streamen?

Oppenheimer is op 21 november 2023 uitgebracht voor PVOD-streaming. Kijk je de film liever op je streamingdiensten? De verwachting is dat de film in januari 2024 op platforms als Peacock zal verschijnen.

Hoe kun je ‘Oppenheimer’ gratis kijken?

Oppenheimer is helaas niet gratis te streamen op de beste streamingdiensten. Je kunt hem alleen kopen op diensten als Apple TV. Het is mogelijk dat Oppenheimer later ook gratis te streamen wordt aangeboden, maar daarover houden we je op de hoogte.

Kijk ‘Oppenheimer’ online in 3 eenvoudige stappen

Waar gaat ‘Oppenheimer’ over?

Oppenheimer vertelt het verhaal van J. Robert Oppenheimer, het brein achter de atoombom. Deze film volgt de reis van de visionaire natuurkundige die tijdens de Tweede Wereldoorlog leiding gaf aan het Manhattan Project, en onderzoekt de persoonlijke tol en de nasleep van het gebruik van de bom in Japan. Door biografische gevoeligheid te combineren met politieke thriller-elementen, verandert de film een ​​zwaar onderwerp in een onverwacht toegankelijk verhaal. Het wordt niet voor niets een van de beste films ooit genoemd.

‘Oppenheimer’-cast

Oppenheimer beschikt over een enorme sterrencast. De hoofdcast bestaat uit:

Cillian Murphy als J. Robert Oppenheimer

Benny Safdie als Edward Teller

Emily Blunt als Katherine “Kitty” Oppenheimer

Florence Pugh als Jean Tatlock

Josh Hartnett als Ernest Lawrence

Kenneth Branagh als Niels Bohr

Matt Damon als generaal Leslie Groves

Robert Downey Jr. als Lewis Strauss

Tom Conti als Albert Einstein

Andere castleden zijn onder meer Alden Ehrenreich, Emma Dumont, Gary Oldman, Jack Quaid, Matthew Modine, Rami Malek en nog veel meer.