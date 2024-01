Waar kun je de ‘Barbie’-film kijken? Zo stream je ‘Barbie’ online

Kom Barbie, laten we feesten! De Barbie-film heeft alle records in de bioscopen gebroken. Nu is de film ook online te streamen, vanuit het comfort van je eigen huis. Maak je klaar voor de roze en zoete rit van je leven: hier kun je Barbie online kijken, waar je ook bent.

Kan ik een VPN gebruiken om ‘Barbie’ in een ander land te kijken?

Je kunt weliswaar Barbie kijken door te verbinden met een VPN-serverlocatie in een ander land dan het jouwe, maar dit kan strijdig zijn met de gebruiksvoorwaarden van je streamingdienst en ExpressVPN. ExpressVPN is een beveiligings- en privacytool, niet bedoeld om te worden gebruikt voor het omzeilen van auteursrechten. Door het ontwerp kunnen wij niet zien of controleren wat jij doet wanneer je verbonden bent met onze VPN-dienst, dus we moeten erop vertrouwen dat je de entertainmentindustrie en gebruiksvoorwaarden respecteert.

Waar kun je ‘Barbie’ online kijken?

Momenteel is de enige manier om de Barbie–film te kijken, door hem te bestellen bij Premium Video On Demand (PVOD)-diensten als Apple TV, Amazon Prime en Google Play. De prijs van de film kan per regio en platform verschillen.

Je kunt de film huren of kopen. Als je de film koopt, wordt deze toegevoegd aan je digitale bibliotheek. Gehuurde films blijven 30 dagen beschikbaar in je bibliotheek, maar zodra je ze start, heb je 48 uur om ze te bekijken.

Op welke streamingdiensten zal ‘Barbie’ te zien zijn?

Als Warner Brothers-film wordt Barbie uitgebracht op de streamingdienst Max en zijn regionale versies, zoals HBO Max en HBO Go. De film zal naar verwachting voor het einde van het jaar op streamingdiensten verschijnen.

Wanneer kun je de ‘Barbie’-film streamen?

Barbie is op 12 september 2023 uitgebracht voor digitale aankoop en huur. Wil je de film liever op je favoriete streamingdienst bekijken? De verwachting is dat de film voor het einde van het jaar op platforms als Max zal verschijnen. Houd onze website in de gaten, dan laten we je weten wanneer het zover is!

Zo kun je de ‘Barbie’-film gratis kijken

Barbie is helaas nog niet te streamen op de beste gratis streamingdiensten. Momenteel kun je de film alleen online bekijken door ervoor te betalen op diensten zoals Apple TV. Maar wie weet, misschien wordt Barbie binnenkort wel toegevoegd aan de gratis streamingdiensten. We houden je op de hoogte.

‘Barbie’ online kijken in 3 eenvoudige stappen

Neem een abonnement op ExpressVPN en zijn razendsnelle dienst. Verbind met een VPN-serverlocatie in een van 105 landen. Als je bijvoorbeeld een fan in de VS bent en de film wilt kijken op een Amerikaans streamingplatform, verbind dan met een beveiligde Amerikaanse server . Veel kijkplezier!

Waarom je ExpressVPN nodig hebt voor streaming

Een premium VPN zoals ExpressVPN is de ideale manier om je favoriete programma’s en films veilig te streamen. ExpressVPN biedt niet alleen razendsnelle servers in 105 landen over de hele wereld, speciaal geoptimaliseerd voor streaming en beveiliging, maar met een VPN kun je ook streamen op al je apparaten, zelfs op je smart-tv en spelcomputer.

Met een VPN kun je veilig Barbie kijken op maximaal acht apparaten tegelijk. Zo kun je thuis, onderweg of zelfs in het buitenland streamen zonder je zorgen te maken over je privacy of veiligheid.

Belangrijkste kenmerken:

Supersnelle servers in 105 landen over de hele wereld, allemaal geoptimaliseerd voor snelheid en veiligheid;

Maximaal 8 gelijktijdige verbindingen;

5-sterren klantenservice met dag-en-nacht live chat-ondersteuning;

Streng privacybeleid : geen logboeken van activiteiten of verbindingen;

Uitgebreide ondersteuningswebsite met handleidingen, instructievideo’s en meer;

De meest geavanceerde VPN-servertechnologie in de sector, Trusted Server , wist gegevens bij elke herstart;

Onze geavanceerde beveiligingsfuncties beschermen je telefoon tegen malware en andere verdachte tracking-apps;

Het vooruitstrevende Lightway – protocol biedt hogere snelheden, veiligheid en betrouwbaarheid, vooral op mobiel.

Waar gaat ‘Barbie’ over?

Maak je klaar voor een zoet avontuur met Barbie en Ken in de echte wereld! Barbie is op een missie om haar eigenaar te vinden en te ontsnappen aan haar nachtmerries over platvoeten en cellulitis. Ken gaat op een wilde reis van zelfontdekking. Deze film zit boordevol Barbies in alle soorten en maten, een levendige garderobe, onverwachte humor en een grillige sfeer. Je zult je verbazen over hoeveel plezier je kunt hebben voor een scherm!

‘Barbie’-cast

Margot Robbie als Barbie

Ryan Gosling als Ken

Amerika Ferrera als Gloria

Alexandra Shipp als schrijfster Barbie

Ana Cruz Kayne als rechter Barbie

Ariana Greenblatt als Sasha

Connor Swindells als Aaron Dinkins

Dua Lipa als zeemeermin Barbie

Emerald Fennell als Midge

Emma Mackey als natuurkundige Barbie

Hari Nef als Dr. Barbie

Helen Mirren als verteller

Issa Rae als president Barbie

Jamie Demetriou als CFO van Mattel

John Cena als Kenmaid

Kate McKinnon als rare Barbie

Kingsley Ben-Adir als Ken

Michael Cera als Allan

Ncuti Gatwa als Ken

Nicola Coughlan als diplomaat Barbie

Rhea Perlman als Ruth Handler

Ritu Arya als journalist Barbie

Scott Evans als Ken

Sharon Rooney als advocaat Barbie

Simu Liu als Ken

Will Ferrel als CEO van Mattel

