‘The Couple Next Door’: waar te zien in Nederland in 2024?

Het sprankelende drama van Channel 4 maakt de tongen los. Wil je meedoen met de actie? Hier vind je alles wat je moet weten over The Couple Next Door, ook waar het te zien is in Nederland en het buitenland.

‘The Couple Next Door’ gratis online kijken

Britse kijkers kunnen The Couple Next Door gratis bekijken op de website van Channel 4. Je moet wel wat advertenties dulden en een account aanmaken om de serie te kunnen streamen. Britse fans die met ExpressVPN kijken, moeten een Britse serverlocatie selecteren.

Kijk in 3 eenvoudige stappen

Meld je aan voor ExpressVPN en zijn supersnelle dienst. Verbind met een VPN-serverlocatie in 105 landen. Als je bijvoorbeeld een Britse fan bent en de serie wilt streamen, verbind dan met een beveiligde Britse serverlocatie . Begin met streamen en veel kijkplezier!

Kan ik een VPN gebruiken om ‘The Couple Next Door’ in een ander land te kijken?

Je kunt weliswaar kijken door te verbinden met een VPN-serverlocatie in een ander land dan het jouwe, maar dit kan strijdig zijn met de gebruiksvoorwaarden van je streamingdienst en ExpressVPN. ExpressVPN is een beveiligings- en privacytool, niet bedoeld om te worden gebruikt voor het omzeilen van auteursrechten. Door het ontwerp kunnen wij niet zien of controleren wat jij doet wanneer je verbonden bent met onze VPN-dienst, dus we moeten erop vertrouwen dat je de entertainmentindustrie en gebruiksvoorwaarden respecteert.

‘The Couple Next Door’: waar te zien in het Verenigd Koninkrijk

Channel 4

Prijs: gratis met advertenties

Gratis proefabonnement: 14 dagen zonder advertenties

Britse kijkers kunnen The Couple Next Door rechtstreeks op de website van Channel 4 bekijken. Het is helemaal gratis als je het niet erg vindt om advertenties te zien, of je kunt kiezen voor het betaalde abonnement, dat wordt geleverd met een 14-daagse gratis proefperiode. Je moet je registreren voor een account en een geldige Britse postcode opgeven (bijv. LL32 8PR, NN3 2BZ). Britse fans die met ExpressVPN kijken, moeten een Britse serverlocatie selecteren.

Sky Go

Prijs: gratis bij Sky TV-pakketten

Gratis proefabonnement: geen

Sky Go is een on-demand streamingdienst van Sky TV. Om toegang te krijgen tot Sky Go, moet je je eerst aanmelden voor een Sky TV-pakket. Britse fans die The Couple Next Door met ExpressVPN kijken, moeten een Britse serverlocatie selecteren.

‘The Couple Next Door’: waar te zien in Australië

BINGE

Prijs: vanaf 10 AUD per maand

Gratis proefabonnement: 14 dagen

Down under? Bekijk elke stomende minuut van The Couple Next Door op streamingdienst BINGE. Australiërs die met ExpressVPN kijken, moeten een Australische serverlocatie selecteren.

Foxtel Now

Prijs: vanaf 25 AUD per maand

Gratis proefabonnement: 10 dagen

Streamingdienst Foxtel Now is een geweldige optie voor Australiërs die The Couple Next Door willen streamen. Australiërs die met ExpressVPN kijken, moeten een Australische serverlocatie selecteren.

‘The Couple Next Door’: waar te zien in de Verenigde Staten

Starz

Prijs: vanaf 9 USD per maand

Gratis proefabonnement: 7 dagen

Amerikaanse kijkers die de actie van The Couple Next Door willen volgen, kunnen dat doen op Starz wanneer het in 2024 aan de andere kant van de Atlantische Oceaan wordt gestreamd. Amerikanen die met ExpressVPN kijken, moeten een Amerikaanse serverlocatie selecteren.

‘The Couple Next Door’: waar te zien in België

VTM GO+

Prijs: vanaf 3,95 EUR per maand

Gratis proefabonnement: nee, wel latere release op gratis platform VTM GO

Belgische kijkers kunnen naar de Britse versie van Nieuwe Buren nu al kijken op de betaalde streamingdienst VTM GO+. Het is nog niet duidelijk wanneer/of de serie beschikbaar zal komen op het gratis platform VTM GO waar je veel tv-series, films en sportprogramma’s kunt kijken met advertenties. Wie in België met ExpressVPN wilt kijken, moet een Belgische serverlocatie selecteren.

Waar gaat ‘The Couple Next Door’ over?

Klaar om wat pit toe te voegen aan je streamingsessies? The Couple Next Door belooft veel spanning. In de bescheiden Britse buitenwijken neemt het leven van twee stellen een wending wanneer ze “seksueel verstrengeld raken op een manier die hun leven voor altijd zal veranderen”. De serie is gebaseerd op de Nederlandse serie Nieuwe Buren.

‘The Couple Next Door’: releasedatum

The Couple Next Door ging in première op 27 november 2023 op Channel 4 in het Verenigd Koninkrijk. Een Noord-Amerikaanse release wordt verwacht in 2024.

De cast van ‘The Couple Next Door’

• Alfred Enoch als Pete

• Deidre Mullins als Lena

• Eleanor Tomlinson als Evie

• Hugh Dennis als Alan

• Ioanna Kimbook als Sophie

• Jessie De Gouw als Becka

• Joel Morries als Gary

• Kate Robbins als Jean

• Sam Heughan als Danny

