Hoe komt u veilig op het dark web in enkele stappen?

U hebt vast de begrippen darknet, dark web en deep web horen gebruiken alsof het allemaal hetzelfde is, maar er zitten behoorlijke verschillen tussen de drie. Dus voordat we de diepte in kunnen gaan, moeten we eerst eens vaststellen wat het surface web is; daarna kunnen we ophelderen wat die andere begrippen betekenen en hoe u op het dark web komt.

Surface web vs. deep web vs. dark web

Met surface web, ook wel zichtbare web genoemd, wordt verwezen naar de delen van het internet die geïndexeerd kunnen worden. Oftewel: de content van dit gedeelte van het World Wide Web is makkelijk te bereiken en doorzoeken met zoekmachines. Het surface web bevat ongeveer 5% van de informatie die op het internet beschikbaar is

Daarentegen verwijst deep web naar niet-indexeerbare delen van het internet — content die alleen toegankelijk is door het gebruik van wachtwoorden, encryptie of soms met specifieke software. Het deep web bevat meer dan 90% van de informatie op het internet.

Darknet verwijst naar een afgeschermd overlay-netwerk dat alleen te bereiken is met behulp van specifieke software of autorisatie. Darknets zijn speciaal ontworpen om anonimiteit te waarborgen.

Dark web verwijst naar websites op darknets; ze bevatten minder dan 1% van de informatie die op het internet beschikbaar is. Hoewel het dark web vooral bekend is geworden door verhalen over grootschalige illegale activiteiten, zijn er allerlei legitieme gebruiksmogelijkheden; bijvoorbeeld veilig communiceren, klokkenluiden en het doorbreken van censuur.

Nu we dit hebben opgehelderd, kunnen we verder met het verkennen van het dark web — in het bijzonder Tor (afkorting van ‘The Onion Router’), het grootste darknet.

Het darknet bereiken vanaf uw pc of laptop

We raden aan om ofwel de Tor-browser ofwel Brave te gebruiken om het dark web te verkennen.

De Tor-browser gebruiken

Download de Tor-browser hier Installeer de Tor-browser op uw computer door het gedownloade bestand te openen en de aanwijzingen te volgen. Open de Tor-browser. Klik op “Verbinden” op de Tor-startpagina. Wacht tot de verbinding tot stand is gekomen. Verken het dark web!

NB: Als u Tor afsluit wordt de verbinding met het Tor-netwerk automatisch verbroken.

Met Brave

Download Brave hier Installeer Brave op uw computer door het gedownloade bestand te openen en de aanwijzingen te volgen. Open de Brave -browser. Klik op de hamburgerknop (≡) rechtsboven in de browser. Selecteer “Nieuw privévenster met Tor”. Ga op onderzoek uit!

Het dark web verkennen op uw smartphone of tablet

Op uw Android- of iOS-apparaat moet u eerst een browser-app downloaden en installeren waarmee u op uw mobiele apparaat op het Tor-netwerk kunt komen. Voor Android raden wij de Tor-browser aan, omdat die door het Tor Project is gebouwd. Weliswaar heeft het Tor Project geen officiële iOS-app gebouwd, maar zij ondersteunen de Onion-browser — een open source Tor-browser.

Op Android

Download de Tor-browser-app hier Open de Tor-browser. Klik op “Verbinden”. Als de verbinding tot stand is gekomen, ziet u een pictogram van een ui in uw statusbalk. U kunt aan de slag!

NB: Om de verbinding te verbreken klikt u op de drie verticale stippen (⋮) op de adresbalk rechtsonder in het scherm en selecteert u “Stoppen”.

Op iOS

Download de Onion Browser vanuit de App Store. Open de Onion Browser. Klik op “Verbinden met Tor” Als de verbinding tot stand is gekomen, klikt u op “Volgende” om uw veiligheidsniveau te configureren: Onveilig

Gemiddeld

Veilig Klik op “Begin met browsen” U bent erin!

Start met deze dark websites

Op het dark web kunt u niet beginnen met rondkijken door iets in te typen in Google. U zult websites moeten bezoeken door hun onion-URL te gebruiken of zoeken met een onion-zoekmachine. Maak kennis met onze aanbevolen onion-sites en -zoekmachines.

Combineer VPN en Tor voor extra veiligheid

Tor is zelf al een robuuste en veilige privacytool, maar als u het combineert met een VPN hebt u een gepantserde manier om ervoor te zorgen dat uw privacy niet in gevaar komt. Bovendien kunt u, door Tor te gebruiken in combinatie met een VPN, toegang krijgen tot het Tor Netwerk in situaties en locaties waar het anders geblokkeerd zou zijn.

