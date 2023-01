Het deep web maakt onderdeel uit van het internet dat niet door zoekmachines geïndexeerd wordt. Een onderdeel van het deep web is het dark web, dat bestaat uit gelaagde proxynetwerken, ook wel dark nets genoemd. Van deze dark nets is Tor (kort voor ‘The Onion Router’) met zijn netwerk van onion-websites veruit het grootste.

Tor en de Onion-browser

Binnen het Tor-netwerk kunnen websites geen gewone domeinnamen gebruiken. In plaats daarvan gebruiken zij pseudo-domeinnamen die eindigen met .onion. Deze domeinnamen zijn niet geregistreerd bij een centrale autoriteit maar zijn in plaats daarvan gebaseerd op cryptografische sleutels.

U hebt geen toegang tot deze .onion-websites vanuit uw normale webbrowser — waar u waarschijnlijk deze pagina in open hebt staan. Voordat u op een van de links hieronder klikt, moet u de Tor-browser nemen (ook wel de Onion-browser genoemd).

Stappenplan en tips: zo krijgt u toegang tot het dark web en gebruikt u de Tor-browser.

(Let erop dat verbindingen binnen het Tor-netwerk standaard end-to-end versleuteld zijn, wat betekent dat er geen aparte encryptielaag nodig is zoals bij reguliere websites. Daarom bevatten de meeste onion-websites geen S in HTTPS. Wees gerust; de Tor-browser zal een ui weergeven in plaats van het bekende sloticoontje wanneer uw verbinding veilig is.)

Beste onion-websites op categorie

Het dark web is berucht voor het hosten van allerlei illegale content. Zo bestaan er dark web-marktplaatsen voor het kopen van illegale drugs, gore-websites en erger. Maar er zijn tal van legitieme sites en diensten beschikbaar als u weet waar u moet zoeken.

Hier zijn enkele van de beste .onion-sites op het dark web, gegroepeerd per categorie:

Dark web-zoekmachines

Ahmia

http://juhanurmihxlp77nkq76byazcldy2hlmovfu2epvl5ankdibsot4csyd.onion/

Zoekmachines op het dark web zijn wat tegenstrijdig omdat dark web-sites per definitie niet worden geïndexeerd door traditionele zoekmachines.

Ahmia is echter geen traditionele zoekmachine. Opgericht door beveiligingsonderzoeker Juha Nurmi, is Ahmia in wezen een lijst van “verborgen” websites die wel gevonden willen worden. Onion-websites worden ‘gecrawled’ en aan de lijst toegevoegd, mits hun ‘robots.txt’-bestand dit toelaat, en als ze niet op hun zwarte lijst staan van websites met misbruikmateriaal. Websitebeheerders kunnen ook hun eigen .onion-sites voor indexering indienen.

Haystak

http://haystak5njsmn2hqkewecpaxetahtwhsbsa64jom2k22z5afxhnpxfid.onion/

Net als Ahmia gebruikt ook Haystak een aangepaste ‘dark web crawler’ en filtert het gevaarlijke content eruit.

Haystak biedt ook een premium versie die geavanceerd zoeken, toegang tot historische content en e-mailmeldingen mogelijk maakt.

Torch

http://xmh57jrknzkhv6y3ls3ubitzfqnkrwxhopf5aygthi7d6rplyvk3noyd.onion/

Torch is een van de oudste en meest populaire zoekmachines op het dark web met meer dan 80.000 verzoeken per dag. Torch wordt voornamelijk gefinancierd door advertenties — gekocht in BTC uiteraard — daarom vindt u op de voorpagina veel ouderwetse banneradvertenties van dubieuze oorsprong.

DuckDuckGo

https://duckduckgogg42xjoc72x3sjasowoarfbgcmvfimaftt6twagswzczad.onion/

Het favoriete alternatief voor Google heeft naam gemaakt door uw zoekactiviteiten niet te loggen en toch goede resultaten te bieden. Deze focus op privacy maakt het de standaard zoekmachine van de Tor-browser.

In tegenstelling tot Ahmia en Haystak zoekt DuckDuckGo echter niet op .onion-websites. Gebruik het om het normale internet te doorzoeken vanuit de privacy van uw Tor-browser.

The Hidden Wiki

http://zqktlwiuavvvqqt4ybvgvi7tyo4hjl5xgfuvpdf6otjiycgwqbym2qad.onion/wiki/

Een van de meest populaire manieren om het dark web te omzeilen is om helemaal geen zoekmachine te gebruiken. Net als in de oude dagen van het internet onderhoudt het dark web talrijke indexen van websites, zoals The Hidden Wiki.

Deze door de community bewerkte .onion-Wikipedia bevat een heleboel links naar een grote verscheidenheid aan diensten en bronnen die op het dark web draaien. Veel van deze links zijn vervallen en nog meer linken naar oplichting of mogelijk illegale activiteiten. Klik op eigen risico!

Nieuws, media en andere organisaties

ProPublica

http://p53lf57qovyuvwsc6xnrppyply3vtqm7l6pcobkmyqsiofyeznfu5uqd.onion/

De eerste onlinepublicatie die een Pulitzer won is nu ook de eerste grote publicatie met een .onion-adres.

ProPublica doet veel dingen anders. Hun financieringsbron is de diepe portemonnee van de Sandler Foundation en diverse andere soortgelijke organisaties.

Het werk van ProPublica doorbladeren via hun .onion-website werkt goed en het bestaan van de website alleen al is een grote winst voor privacy en vrije meningsuiting.

Archive Today

http://archiveiya74codqgiix​o33q62qlrqtkgmcitqx5​u2oeqnmn5bpcbiyd.onion/

Archive.today (vroeger bekend als Archive.is) is een platform dat tot doel heeft het culturele en wetenschappelijke erfgoed van het web te bewaren.

Het werd opgericht in 2012 en slaat momentopnames van websites op, waardoor het mogelijk wordt om “terug te gaan in de tijd” en te zien hoe websites er vroeger uitzagen en welke informatie ze bevatten.

Archive.today wordt beschouwd als een belangrijk instrument om veranderingen op overheids- en bedrijfswebsites te volgen, cultureel erfgoed te bewaren en kennis buiten het bereik van alleenheersers te houden. U kunt elke website archiveren die u maar wilt, of historische gegevens opvragen waar die beschikbaar zijn.

The New York Times

https://www.nytimes3xbfgragh.onion/

Om hun journalistiek toegankelijker te maken voor lezers over de hele wereld, lanceerde de New York Times in 2017 hun onion-dienst. U zult hier geen “verborgen” verhalen vinden — het is dezelfde content als de normale webeditie. Maar gebruikers in landen met overheidscensuur zullen het op prijs stellen dat ze een veilige manier hebben om toegang te krijgen.

BBC

https://www.bbcnewsd73hkzno2ini43t4gblxvycyac5aw4gnv7t2rccijh7745uqd.onion/

In navolging van de NYT heeft de BBC in 2019 een dark web-spiegelversie van hun internationale editie gelanceerd. Merk op dat sommige functies van de normale website niet beschikbaar zijn op de .onion-versie, waaronder BBC iPlayer.

Facebook

https://www.facebookwkhpilnemxj7asaniu7vnjjbiltxjqhye3mhbshg7kx5tfyd.onion/

Waarom zou een van de grootste organisaties die bekend staat om zijn invasieve houding ten opzichte van privacy en controversiële echte-naam-beleid een .onion-adres hebben?

Facebook mag dan wel alles verzamelen wat u zegt en doet op zijn platform, het deelt deze informatie liever niet met anderen. Facebook is zich ook terdege bewust van de pogingen van veel regeringen om de toegang te beperken tot een tool waarmee vreemden over het hele web vrij kunnen praten en samenwerken.

Het .onion-adres van Facebook maakt het niet veel gemakkelijker om een anonieme account te behouden, maar het maakt Facebook wel toegankelijker op plaatsen waar het gecensureerd wordt.

CIA

http://ciadotgov4sjwlzihbbgxnqg3xiyrg7so2r2o3lt5wz5ypk4sxyjstad.onion

De CIA lijkt misschien een vreemde toevoeging aan een lijst voor privacy-liefhebbers, maar Tor heeft eigenlijk een onwaarschijnlijke geschiedenis met de Amerikaanse overheid: het werd voor het eerst ontwikkeld door de Amerikaanse marine om informanten die in het buitenland waren gestationeerd te helpen informatie veilig terug te sturen. In die geest lanceerde de CIA een Onion-website om mensen over de hele wereld te helpen veilig toegang te krijgen tot haar bronnen.

Bitcoin wallets

Wasabi Wallet

http://wasabiukrxmkdgve5kynjztuovbg43uxcbcxn6y2okcrsg7gb6jdmbad.onion

Wasabi Wallet is een Bitcoin-portemonnee die niet alleen al uw gegevens verbergt in het Tor-netwerk, maar u ook in staat stelt uw transacties met anderen te ‘joinen’ om uw anonimiteit te vergroten. Dit maakt het ongelooflijk moeilijk om erachter te komen wie u betaalt.

Het proces kost een vergoeding, maar in tegenstelling tot andere ‘tumbler’- of ‘mixing’-diensten, is er geen risico dat Wasabi of een van haar gebruikers u zou kunnen oplichten van uw coins.

E-maildiensten

ProtonMail

https://protonmailrmez3lotccipshtkleegetolb73fuirgj7r4o4vfu7ozyd.onion/

ProtonMail, gevestigd in Zwitserland, is een versleutelde e-maildienst die erg populair is bij liefhebbers van cryptocurrency. Het is niet gratis maar wel uiterst veilig.

Riseup

http://vww6ybal4bd7szmgncyruucpgfkqahzddi37ktceo3ah7ngmcopnpyyd.onion

Riseup is een door vrijwilligers gerunde e-mailprovider voor activisten over de hele wereld.

Riseup is opgericht rond 1999 door activisten in Seattle en sindsdien uitgegroeid tot meer dan zes miljoen gebruikers wereldwijd. Riseup publiceert een nieuwsbrief in meerdere talen en heeft niet alleen Onion-diensten voor zijn website, maar voor al zijn e-mail- en chatdiensten.

Overige privacytools en -diensten

Keybase

http://keybase5wmilwokqirssclfnsqrjdsi7jdir5wy7y7iu3tanwmtp6oid.onion/

Keybase is een spannende identiteitsdienst die het u gemakkelijk wil maken om de aanwezigheid van uw online identiteiten op een cryptografische manier aan elkaar te linken. U kunt uw PGP-sleutel uploaden of de website er een voor u laten maken en die gebruiken om uw Twitter-profiel, Github-account of Bitcoin-adres cryptografisch aan elkaar te linken.

Keybase biedt ook uiterst gebruiksvriendelijke beveiligde chat- en bestandsuitwisselingsdiensten via zijn app.

ZeroBin

http://zerobinftagjpeeebbvyzjcqyjpmjvynj5qlexwyxe7l3vqejxnqv5qd.onion/

Pastebins zijn diensten voor het delen van tekst, handig voor het versturen en delen van grote stukken code of tekst. ZeroBin biedt een extraveilige versie van deze dienst door tekst alleen in de browser te versleutelen en te ontsleutelen, wat betekent dat hun servers geen kennis hebben van wat er door de browser gaat.

SecureDrop

http://sdolvtfhatvsysc6l34d65ymdwxcujausv7k5jk4cy5ttzhjoi6fzvyd.onion/

SecureDrop, een favoriet van journalisten en hun anonieme bronnen, maakt het gemakkelijk om vertrouwelijke informatie te delen zonder uw identiteit prijs te geven. Veel nieuwspublicaties, zoals de hierboven genoemde, hebben een SecureDrop op hun .onion-websites.

MEGATor

http://crqkllx7afomrokwx6f2sjcnl2do2i3i77hjjb4eqetlgq3cths3o6ad.onion/

MegaTor is een doodeenvoudige, anonieme dienst voor het delen van bestanden die niet op het normale internet beschikbaar is. Sterker nog, het is gratis en behoorlijk snel.

PrivacyTools

http://privacy2zbidut4m4jyj3ksdqidzkw3uoip2vhvhbvwxbqux5xy5obyd.onion/

De tools die we hierboven hebben genoemd, zijn slechts het topje van de ijsberg. Als u geïnteresseerd bent in privacy en het dark web, dompel u dan onder in PrivacyTools, een uitgebreide directory van antisurveillance-tools, -diensten en educatief materiaal.