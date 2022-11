Probabilmente avete già sentito termini come darknet, dark web e deep web utilizzati in maniera itercambiabili, ma tra i tre c’è una netta distinzione. Per cui, prima di comprendere il significato di questi termini, cerchiamo prima di capire cos’è il surface web (o web di superficie – quello a cui tutti noi accediamo ogni giorno).

Surface web vs. deep web vs. dark web

Surface web, noto anche come web visibile, fa riferimento alle parti indicizzabili di internet. In altre parole, il contenuto di questa porzione del World Wide Web è facilmente accessibile e ricercabile attraverso i motori di ricerca. Il surface web rappresenta circa il 5% delle informazioni disponibili su internet.

Deep web, al contrario, si riferisce alle parti non indicizzabili di internet, ovvero quel contenuto a cui è possibile accedere solo tramite password, crittografia o, in determinate situazioni, con alcuni software. Il deep web rappresenta circa il 90% delle informazioni presenti su internet.

Darknet si riferisce a una rete overlay limitata, a cui è possibile accedere solo tramite software specifici o autorizzazione. I darknet sono progettati in modo specifico per l’anonimato.

Dark web si riferisce ai siti web sul darknet e rappresenta meno dell’1% delle informazioni disponibili su internet. Sebbene il dark web sia diventato famoso a causa delle storie su attività illegali prodotte su larga scala, esistono diversi usi legittimi, tra cui le comunicazioni protette, whistleblowing ed elusione della censura.

Dopo aver chiarito questi aspetti, cerchiamo di capire come accedere al dark web, in particolare con Tor (che sta per The Onion Router), il più grande darknet.

Accedere al dark web tramite desktop o laptop

Consigliamo di utilizzare Tor Browser o Brave per navigare nel dark web.

Tramite il browser Tor

Scarica il browser Tor da qui Installa il browser Tor sul tuo computer aprendo il file che hai appena scariacto seguendo le istruzioni Apri il browser Tor Fai clic su “Connetti” nella pagina di avvio di Tor Attendi finché non viene stabilita la connessione Naviga nel dark web!

Nota: chiudendo Tor la connessione alla rete Tor verrà disattivata automaticamente

Tramite Brave

Scarica Brave da qui Installa Brave sul tuo computer aprendo il file che hai appena scaricato seguendo le istruzioni Apri il browser Brave Clicca sull’icona del menu (≡) in alto a destra del browser Seleziona “Nuova finestra privata con Tor” Accedi al dark web!

Scopri di più: La classifica dei migliori (e peggiori) browser per la privacy del 2022

Accedere al dark web su smartphone o tablet

Sul tuo dispositivo Android o iOS, scarica e installa l’app del browser in grado di accedere alla rete Tor su mobile. Per Android consigliamo il browser Tor, sviluppato da Tor Project. Nonostante non sia disponibile un’app ufficiale per iOS sviluppata da Tor Project, essi stessi hanno promosso il browser Onion, un browser Tor open source.

Su Android

Scarica il browser Tor da qui Apri il browser Tor Clicca su “Connetti” Una volta stabilita la connessione, dovresti vedere un’icona a forma di cipolla nella barra di stato Inizia a navigare!

Nota: per disconnetterti, clicca sui tre puntini verticali (⋮) nella barra degli indirizzi in basso a destra dello schermo e seleziona “Esci”.

Su iOS

Scarica il browser Onion dall’App Store Apri il browser Onion Clicca su “Connetti a Tor” Una volta connesso, clicca su “Successivo” per configurare il tuo livello di sicurezza: Non sicuro

Moderato

Sicuro Clicca su “Inizia a navigare” Ora sei pronto!

Inizia con questi siti del dark web

Non si può iniziare a navigare nel dark web digitando qualcosa su Google. Occorre visitare i siti utilizzando i loro URL onion o effettuare una ricerca con un motore di ricerca onion. Dai un’occhiata al nostro elenco di siti onion e i motori di ricerca consigliati.

Per una maggiore sicurezza combina una VPN con Tor

Sebbene anche da solo Tor rappresenta uno strumento di privacy molto sicuro, abbinandolo a una VPN si è certi che la propria privacy non venga compromessa. Inoltre, utilizzando Tor con una VPN è possibile accedere alla rete Tor in luoghi e situazioni dove essa è bloccata.