Social media gaat over in verbinding komen met anderen door jouw leven en gedachten te delen – en dat kan heel bevrijdend zijn. Maar tegelijkertijd zijn er allerlei redenen om jouw posts op social media privé te houden. Met het downloaden van een VPN kun je jezelf online beter beschermen.

Het gevaar ligt op de loer: velen van ons willen niet dat iedere onbekende op het internet vrije toegang heeft tot hun foto’s en activiteiten. Voor sommige mensen gaat het om hun veiligheid, zowel fysiek als emotioneel. Als mensen in het dagelijks leven het slachtoffer zijn geweest van stalking of cyberpesten, zijn zij eerder geneigd om voorzichtiger te zijn met het gebruik van social media.

“Het begrip ‘cyberpesten’ wordt over het algemeen gebruikt als een paraplubegrip voor verschillende soorten online wangedrag en intimidatie” zegt de Cybersmile Foundation, een nonprofit organisatie die steun biedt aan mensen die last hebben van cyberpesten. “Anderen kunnen op veel verschillende manieren je online tijd ongemakkelijk of zelfs eng maken.”

Weliswaar hoort de verantwoordelijkheid om beschermd te zijn niet te liggen bij de slachtoffers van stalking en cyberpesten, maar er zijn manieren om jezelf te beschermen. Voor de Stop Cyberpesten Dag, die valt op 17 juni 2022, hebben wij een infografiek samengesteld met praktische tips over privé en veilig blijven op social media.

Als jij of iemand die je kent last heeft van cyberpesten via social media, zijn dit een paar stappen om te nemen:

Niet reageren of vergelden. Pestkoppen hopen op een reactie; geef ze niet wat ze willen. Blokkeer ze gewoon.

Bewijs bewaren. Maak een print of screenshots van intimiderende berichten zodat je zo nodig juridische actie kunt ondernemen.

Intimidatie melden op het platform. Cyperpesten is een inbreuk op de voorwaarden van alle grote platforms.

Hulp zoeken op school. Als een kind wordt geïntimideerd door iemand op dezelfde school, moet de school onderzoek doen en zorgen dat het kind veilig is.

De politie inschakelen als dat gepast is. Fysieke bedreigingen die online gemaakt worden, zijn bijna overal illegaal.

Maak je je zorgen over jouw online privacy en veiligheid? Een van de makkelijkste manieren om jouw internetactiviteit voor jezelf te houden, is door een VPN te downloaden. Gewoon de app aanzetten, en de VPN geeft je een nieuw adres en versleutelt jouw internetverkeer. Dit helpt om jouw locatie en identiteit af te schermen voor online diensten en apps, maar ook voor pesters.