Deep web of dark web: wat is het verschil?

De begrippen dark web en deep web worden vaak door elkaar gebruikt, maar het zijn in werkelijkheid twee verschillende begrippen. Kort gezegd bevat het deep web internetcontent die niet met zoekmachines te vinden is. Het dark web is een onderdeel van het deep web, maar het is een verborgen netwerk waarvoor een speciale browser nodig is om erin te komen.

Het deep web gebruikt u dagelijks om uw e-mail te checken of online te winkelen, maar om het dark web te gebruiken hebt u de Tor-browser nodig.

In dit artikel verklaren we het deep web, het dark web, de verschillen tussen de twee, en enkele ontwikkelingen die ermee te maken hebben.

Spring naar…

Wat is het deep web?

Wat is het dark web?

Wat is het verschil tussen het deep web en het dark web?

Zijn het dark web en het deep web illegaal?

De risico’s van het gebruiken van dark web en deep web

Hoe gaat u veilig het deep web op

Hoe gaat u veilig het dark web op

Wie heeft het dark web gemaakt?

FAQ: Over deep web en dark web

Wat is het deep web?

Het deep web is dat deel van het internet waar u met zoekmachines als Google en Bing niet in kunt. Er wordt ook wel naar verwezen als “niet-geïndexeerde” content. Het is alle content die verborgen is achter een bepaalde toegangscontrole zoals inloginformatie of een codewoord. Vraagt u zich af hoe groot het deep web is? Het bevat 7.500 terabyte aan informatie, tegen slechts 19 terabyte informatie in het ‘surface web’ (ofwel oppervlakteweb). Anders gezegd, het is goed voor tussen de 90% en 95% van het internet.

Voorbeelden van het deep web

U zou het niet zeggen, maar u bevindt zich veel vaker op het deep web dan u denkt! Zo zijn uw Gmail-inbox en ook uw Google Drive onderdeel van het deep web, want ze bestaan niet als openbaar toegankelijk domein. Andere voorbeelden zijn uw bankaccount en de instellingspagina van uw social media-account, de beheerderspagina van uw blog, en bepaalde wetenschappelijke tijdschriften. Deze websites bestaan in directory’s waar Google (en andere zoekmachines) niet naar binnen kan kruipen.

[Volg de nieuwste ontwikkelingen in privacy en veiligheid. Meld u aan voor de nieuwsbrief van de ExpressVPN-blog.]

Wat is het dark web?

Het dark web, ook darknet genoemd, is een klein onderdeel van het deep web. Het is een verborgen verzameling websites waar u alleen in kunt met een speciale browser. Omdat alle activiteit op het dark web per definitie anoniem is, is dit beslist de plek waar de meest obscure transacties op het internet plaatsvinden. Een studie door onderzoekers van King’s College London, waarin zij de inhoud van meer dan 2.700 darknet-websites onderzochten, wees uit dat ongeveer 60% daarvan onwettige content bevatte. Toch bestaan er ook legitieme websites op het dark web.

Om het dark web op te gaan hebt u speciale zoekmachines nodig zoals Candle, Not Evil en SearX, en die hebben allemaal een speciale browser als Tor nodig om hun werk te doen. Op het dark web maken gebruikers noch webbeheerders zich aan elkaar bekend. Evenmin delen zij hun identiteit of hun locatie. Daardoor is het heel moeilijk om dark web-servers neer te halen of om geografische beperkingen aan gebruikers op te leggen.

Waar wordt het dark web voor gebruikt?

Het dark web biedt plaats aan allerlei illegale activiteiten. Vaak gaat het dan om het kopen en verkopen van vuurwapens, drugs, zwart geld, valse paspoorten en gestolen accounts.

Silk Road was wellicht een van de bekendste voorbeelden van een illegale markt in het darknet. In 2013 is het uit de lucht gehaald, maar toen had de wereld al gezien hoe makkelijk het was om illegale drugs, vervalste documenten en andere bedenkelijke spullen online te kopen.

Eigenlijk kunnen we wel stellen dat het sluiten van Silk Road en de daaropvolgende arrestatie en veroordeling van Ross Ulbricht, de oprichter, de belangstelling voor darknets en de illegale handel alleen maar in de hand heeft gewerkt. Socioloog Isak Ladegaard heeft een algoritme gebouwd voor het monitoren van de verkoopgegevens op marktplaatsen als Silk Road. Hij heeft verklaard dat alle media-aandacht het besef dat het dark web bestaat enorm heeft bevorderd en als gevolg daarvan is de handel juist toegenomen.

Maar bij het dark web gaat het niet alleen om illegale activiteiten. Klokkenluiders, journalisten en activisten loggen vaak in op het dark web om anoniem te kunnen blijven en de resultaten van hun onderzoek te kunnen verspreiden. Bijvoorbeeld WikiLeaks onderhoudt een website op het dark web. En zelfs Facebook, DuckDuckGo en ExpressVPN hebben websites op het dark web.

Wat is het verschil tussen het dark web en het deep web?

Zoals we in het begin van dit artikel al meldden, worden het dark web en het deep web vaak door elkaar gehaald. De makkelijkste manier om het verschil te begrijpen is dat niet het hele deep web bestaat uit dark web, maar dat wel het hele dark web in het deep web zit.

Hier is een makkelijk overzicht van de verschillen op een aantal gebieden:

Deep web Dark web Reikwijdte Veel grotere reikwijdte dan het dark web, bevat allerlei content die niet toegankelijk is met zoekmachines. Is een onderdeel van het deep web en heeft een veel kleinere reikwijdte. Werking Geen speciale browser of unieke protocols nodig. De meeste content wordt beschermd door een wachtwoord. Alleen toegankelijk met Tor, een speciale browser die is ontworpen om de anonimiteit van de gebruiker te beschermen. Omvang 400 tot 500 keer groter dan het surface web. Slechts 0,01% van het deep web en 5% van het hele internet. Toepassingen Intranet voor instituten of bedrijven. Gratis diensten als Gmail en abonnementsdiensten als Netflix en Amazon. Vooral gebruikt voor criminele activiteiten, klokkenluiden en protest-uitingen. Veiligheid Eventuele aanvallen richten zich op uw inloginformatie in de vorm van allerlei scams zoals phishing-e-mails en valse inloglinks. Het wordt riskant als u illegale materialen downloadt die virussen bevatten of malware zoals trojaanse paarden, wormen of keyloggers.

Klaar om in het diepe te springen? We hebben de verschillen hieronder nog nauwkeuriger uitgewerkt.

Dark web vs. deep web: reikwijdte

Het deep web heeft een veel groter bereik dan het dark web. Het beslaat een hoeveelheid content die niet toegankelijk is voor zoekmachines zoals Google, Safari of DuckDuckGo. Het bevat alles wat wordt beschermd door een wachtwoord, waaronder e-mails, chatsessies en persoonlijke posts op social media-accounts. Het dark web, een onderdeel van het deep web, heeft een veel kleiner bereik.

Hoe krijgt u toegang tot het dark web en het deep web?

Om het deep web op te gaan, hebt u geen speciale browser of unieke protocols nodig. Het dark web daarentegen is alleen toegankelijk door middel van de Tor-browser. Omdat deze browser geheel versleuteld is, blijft iedereen die het dark web probeert te betreden per definitie anoniem. Sterker nog, URL’s in het dark web verschillen erg van normale web-adressen.

Alle websites op het dark web eindigen op “.onion,” niet op “.com” of “.org” zoals gebruikelijk op het web. Dat is een welbewuste truc om te zorgen dat alleen browsers met specifieke proxy’s toegang tot deze websites kunnen krijgen. De URL’s van sites op het dark web zijn ook moeilijker te onthouden, en dat is ook een manier om hun anonimiteit te behouden.

Tor is de meest populaire manier om darknets te bezoeken, maar het Invisible Internet Project (I2P) is ook een gedecentraliseerd anonimiteitsproject en hanteert soortgelijke principes als Tor. I2P is in feite een op zichzelf staand internet en stelt gebruikers in staat om anoniem e-mails te sturen, blogs te schrijven en te chatten ongeveer op dezelfde manier als op het reguliere web.

Hoe groot is het deep web vergeleken met het dark web?

Laten we de getallen in perspectief zetten. Het deep web is ongeveer 400 tot 500 keer zo groot als het surface web. Het dark web is maar een klein deel van het deep web — het omvat slechts 0,01% ervan, en 5% van het volledige internet.

Hoe gebruikt u het deep web en het dark web?

Het deep web is voor internetgebruikers veel breder toe te passen dan het dark web. Intranetten die door bedrijven of scholen worden gebruikt, en betaalde of gratis online diensten zijn allemaal onderdeel van het deep web. In andere woorden, u bevindt zich op het deep web wanneer u uw e-mails bekijkt, uw saldo op uw bankaccountpagina controleert, of uw Dropbox-mappen organiseert.

Het dark web daarentegen biedt ruimte aan een meer bijzondere gebruikersgroep, zoals criminelen, klokkenluiders of politieke dissidenten, die veel profijt hebben van de anonimiteit die het dark web biedt. Maar iedere gewone internetgebruiker kan het dark web bezoeken, dat op zich is niet illegaal.

Dark web vs. deep web: veiligheid

Het deep web is over het algemeen veilig te gebruiken; de eigenaars van privé websites of diensten zijn verantwoordelijk voor het bieden van veiligheid. Maar criminelen richten zich steeds meer op dit deel van het internet vanwege de lucratieve persoonlijke informatie die het bevat. Dat is de reden dat basale online hygiëne zo belangrijk is geworden om uzelf online te beschermen. Lees verder om te ontdekken hoe u veilig het deep web op kunt.

In het algemeen is het veilig om alleen rond te kijken op het dark web. Het wordt pas gevaarlijk wanneer u illegale materialen downloadt die virussen bevatten of malware zoals trojaanse paarden, wormen of keyloggers.

Zijn het dark web en het deep web illegaal?

Het is volledig legaal om de Tor-browser te gebruiken of te proberen een niet-geïndexeerde pagina te bezoeken. Als een pagina niet bezocht kan worden door zoekmachines wil dat nog niet zeggen dat ze proberen illegale activiteiten te promoten. Evenzo wil inloggen op de Tor-browser om het dark web te bekijken, nog niet zeggen dat u in overtreding bent. Maar het is en blijft illegaal om illegale spullen als drugs of vervalste documenten te kopen, welke browser u ook gebruikt.

Risico’s van het bezoeken van dark web en deep web

Het deep web is de plaats waar u voortdurend uw inloginfomatie moet verschaffen om toegang te krijgen tot allerlei online diensten als e-mail, digitaal bankieren en social media. Het trekt ook veel aandacht van aanvallers die uw privé informatie te pakken willen krijgen door allerlei bedrieglijke acties uit te voeren met behulp van phishing-mails, LinkedIn-berichten of valse inloglinks.

Het risico van het dark web ontstaat wanneer u niet voorzichtig bent met waar u heen gaat. U kunt ten prooi vallen aan bedrog en uw privé informatie prijsgeven. Erger nog, u kunt terechtkomen op illegale activiteiten of verontrustende content.

Hoe gaat u veilig het deep web op

Over het algemeen is het veilig om het deep web op te gaan. Het komt vooral neer op het volhouden van elementaire online hygiëne:

Gebruik een VPN: VPN’s helpen om uw privacy te behouden en uw anonimiteit op het internet te verhogen door uw IP-adres te verhullen en uw internetverkeer door een versleutelde tunnel te leiden. Hackers, overheden en uw internetprovider kunnen uw online activiteiten niet afluisteren, zelfs niet op onbeveiligde netwerken als openbare wifi.

VPN’s helpen om uw privacy te behouden en uw anonimiteit op het internet te verhogen door uw IP-adres te verhullen en uw internetverkeer door een versleutelde tunnel te leiden. Hackers, overheden en uw internetprovider kunnen uw online activiteiten niet afluisteren, zelfs niet op onbeveiligde netwerken als openbare wifi. Houd u aan de regels van veilig wachtwoordgebruik: maak voor elk account een uniek wachtwoord en bewaar uw wachtwoorden op een veilige plek. Vindt u dat ingewikkeld klinken? Dan is een wachtwoordmanager mischien wel handig.

Hier zijn nog een paar manieren om veilig het deep web op te gaan.

Hoe gaat u veilig het dark web op

Evenals andere delen van het internet heeft het dark web oplichters en andere partijen die proberen door middel van phishing uw informatie te stelen. Hier zijn een paar manieren om uzelf te beschermen wanneer u het gaat verkennen.

Download de Tor-browser vanaf de officiële website: de Tor-browser is nog steeds de makkelijkste en veiligste manier om het dark web op te gaan. Potentiële hackers weten dit ook en zullen proberen u hun nepversie te laten downloaden inclusief de malware of virussen die uw apparaat kunnen infecteren. Zorg ervoor dat u de officiële versie van Tor te pakken krijgt op torproject.org.

de Tor-browser is nog steeds de makkelijkste en veiligste manier om het dark web op te gaan. Potentiële hackers weten dit ook en zullen proberen u hun nepversie te laten downloaden inclusief de malware of virussen die uw apparaat kunnen infecteren. Zorg ervoor dat u de officiële versie van Tor te pakken krijgt op torproject.org. Gebruik een VPN: op de Tor-browser kunnen de overheid en uw internetprovider uw activiteiten niet volgen, maar ze weten wel dat u op het Tor-netwerk zit. Om dit te voorkomen kunt u een VPN gebruiken. Het voorkomt ongerechtvaardigde achterdocht door uw webverkeer te versleutelen en dat maakt de informatie die door Tor was gecodeerd nog moeilijker te kraken.

op de Tor-browser kunnen de overheid en uw internetprovider uw activiteiten niet volgen, maar ze weten wel dat u op het Tor-netwerk zit. Om dit te voorkomen kunt u een VPN gebruiken. Het voorkomt ongerechtvaardigde achterdocht door uw webverkeer te versleutelen en dat maakt de informatie die door Tor was gecodeerd nog moeilijker te kraken. Neem voorzorgsmaatregelen: gebruik een wegwerp-e-mailadres, codeer uw berichten met PGP en schakel Javascript uit op uw Tor-browser. Ga niet willekeurig klikken op onion-URL’s en controleer de authenticiteit van een website voordat u inlogt. Op Reddit zijn nuttige bronnen te vinden om onion-sites te verifiëren, waaronder /r/deepweb, /r/onions en /r/Tor.

Wie heeft het dark web gemaakt?

Net als het internet zelf is het dark web een product van de Amerikaanse overheid, in een poging om communicatienetwerken te bouwen voor militaire doeleinden en zelfverdediging.

De Tor-browser, die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot darknets, is ontworpen om het voor Amerikaanse spionnen overal ter wereld makkelijker te maken anoniem berichten te delen. De ontwikkeling van Tor is begonnen in de jaren ’90, en in het begin van de 21ste eeuw is het als publiek beschikbare software vrijgegeven.

Hoewel het oorspronkelijke doel van het dark web was om geheime communicatie mogelijk te maken, heeft de anonimiteit van het netwerk ook illegale activiteiten in de hand gewerkt. Met een beetje hulp van de lancering van Bitcoin in 2009, is het dark web snel een platform geworden voor criminelen om illegale spullen te vinden en af te leveren.