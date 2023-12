Waar kun je de ‘Doctor Who 60th anniversary’-specials kijken in 2023?

De langlopende sciencefictionserie viert in november 2023 zijn historische 60e verjaardag! De hele maand worden fans van Doctor Who getrakteerd op verrassingen, waaronder de release van drie nieuwe specials. Hier vind je alles wat je moet weten over de Doctor Who 60th anniversary-specials en waar je kunt kijken, waar je ook bent.

'Doctor Who 60th anniversary' gratis kijken

Alle Doctor Who-specials worden exclusief op de BBC uitgezonden voor Britse en Ierse fans. Elke special wordt naar verwachting beschikbaar gesteld op BBC iPlayer, waar fans ze gratis on-demand kunnen kijken. Onlangs zijn er ruim 800 Doctor Who-afleveringen aan de dienst toegevoegd, dus BBC iPlayer is het favoriete platform voor fans van de serie!

Om de Doctor Who 60th anniversary specials en meer op BBC iPlayer te kijken, moet je je eerst registreren voor een account en een Britse postcode opgeven (bijv. NW8 9AY of EH1 1JT). Doctor Who-fans die kijken met ExpressVPN, moeten verbinden met een Britse serverlocatie.

Meld je aan voor de supersnelle service van ExpressVPN . Verbind met een VPN-serverlocatie in een van 105 landen. Als je bijvoorbeeld een Britse Doctor Who- fan bent en de specials wilt kijken, verbind dan met een veilige Britse serverlocatie . Veel kijkplezier!

‘Doctor Who 60th anniversary’-specials kijken in Nederland

Disney Plus

Prijs: vanaf 8 USD per maand

Gratis proefperiode: gratis proefperiode van zeven dagen

Voor het eerst in de geschiedenis zal Disney Plus nieuwe seizoenen van Doctor Who exclusief streamen buiten het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Dit omvat de drie Doctor Who 60th anniversary-specials. De afleveringen worden gelijktijdig gestreamd op Disney Plus en uitgezonden op BBC. Als je kijkt met ExpressVPN, zorg er dan voor dat je een serverlocatie kiest dicht bij jou in de buurt.

Waar gaan de ‘Doctor Who 60th anniversary’-specials over?

Was je verrast door de terugkeer van David Tennant als titulair dokter aan het einde van het afgelopen seizoen? Wij in ieder geval wel! Hoewel er weinig bekend is over de plot van de specials, is het wel zeker dat er drie afleveringen op de planning staan ​​voor het 60-jarig jubileum, en dat dit zal culmineren in de komst van de vijftiende dokter.

Elke aflevering zal naar verwachting een uur duren en is geschreven door showrunner Russell T. Davies. De titels van de drie afleveringen zijn:

The Star Beast

Wild Blue Yonder

The Giggle

De BBC heeft onze nieuwsgierigheid geprikkeld door fragmenten uit de specials vrij te geven op de Instagram-pagina van Doctor Who.

Releasedatum ‘Doctor Who 60th anniversary’

De drie Doctor Who 60th anniversary-specials worden wekelijks uitgezonden vanaf Doctor Who Day, 23 november 2023. Het volgende seizoen van Doctor Who, met Ncuti Gatwa als de vijftiende dokter, gaat in première in 2024.

Cast van de ‘Doctor Who 60th anniversary’-specials

Bekende gezichten en nieuwe gezichten vormen de cast van de Doctor Who 60th anniversary-specials, en sommige zullen in de serie blijven. We kunnen gewoon niet wachten!

David Tennant als de veertiende dokter

Catherine Tate als Donna Noble

Bernard Cribbins als Wilfred Mott

Jacqueline Koning als Sylvia Noble

Karl Collins als Shaun Temple

Ncuti Gatwa als de vijftiende dokter

Neil Patrick Harris als de speelgoedmaker

Ruth Madeley als Shirley Ann Bingham

Yasmin Finney als Rose Noble

Kan ik een VPN gebruiken om ‘Doctor Who 60th anniversary specials’ in een ander land te kijken?

Hoewel je Doctor Who 60th anniversary-specials kunt kijken door te verbinden met een VPN-serverlocatie in een ander land dan het jouwe, kan dit inbreuk maken op de gebruiksvoorwaarden van je streamingdienst en ExpressVPN. ExpressVPN is een beveiligings- en privacytool, niet bedoeld om te worden gebruikt voor het omzeilen van auteursrechten. Door het ontwerp kunnen we niet zien of controleren wat je doet wanneer je verbonden bent met onze VPN-dienst, dus we moeten erop vertrouwen dat je de entertainmentindustrie en gebruiksvoorwaarden respecteert.