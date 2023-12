Waar kun je ‘De Slimste Mens ter Wereld’ in 2024 kijken?

De Slimste Mens ter Wereld is een van de populairste televisieprogramma’s in België. In het programma nemen bekende Vlamingen en Nederlanders het tegen elkaar op in een humoristische quiz over algemene kennis, popcultuur en actualiteit. Het programma wordt gepresenteerd door Erik Van Looy en wordt uitgezonden op de Belgische zender Play4 (tot 2021 bekend als VIER) en is ook online te bekijken via GoPlay.

Kijkers met een internetverbinding in België kunnen de uitzendingen van De Slimste Mens ter Wereld gratis kijken op GoPlay, de streamingdienst van de zender Play4.

Wanneer begint ‘De Slimste Mens’ 2023 België?

De eerste aflevering van het 21e seizoen van De Slimste Mens ter Wereld werd uitgezonden op maandag 16 oktober 2023 op Play4, en was meteen ook online te zien op GoPlay. Het programma loopt tien weken lang van maandag t/m donderdag om 21.15 uur lokale tijd. De finale wordt uitgezonden op 21 december 2023.

Wie zijn de kandidaten van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ 2023?

Er nemen in 2023 in totaal 34 kandidaten deel aan het 21e seizoen:

Ahlaam Teghadouini – actrice

Aimé Claeys – acteur

Alex Agnew – stand-upcomedian

An Janssens – gevangenisdirecteur

Annelien Coorevits – presentatrice

Annelies Verlinden – minister

Average Rob (Robert Van Impe) – YouTuber

Bart Peeters – muzikant, acteur, presentator

Charlie Dewulf – regisseur, scenarist

Charlotte Adigéry – muzikant

Charlotte De Bruyne – actrice

Comfort Achuo (Commy) – gynaecoloog

Dominique ‘Dompi’ Van Malder – acteur, presentator

Elisabeth Lucie Baeten – schrijver, scenarist, actrice

Fien Germijns – radio- en televisiepresentatrice

Gert Verheyen – ex-voetballer, sportcommentator

Guga Baúl (Laurent Bailleul) – stemmenimitator, comedian, acteur

Gustaph (Steph Caers) – zanger

Jacotte Brokken – weervrouw

Jade Mintjes – stand-upcomedian, actrice

Jeroen Leenders – acteur, stand-upcomedian

Joost Klein – muzikant, schrijver

K1D (Badara Niasse) – rapper

Kelly Claessens – interieurarchitect

Laura De Geest – actrice

Manu Van Acker – radiopresentator

Maureen Vanherberghen – presentatrice, zangeres, actrice

Nathalie Meskens – presentatrice, zangeres

Petra De Sutter – gynaecoloog, vice-eersteminister

Robin Pront – regisseur

Soundos El Ahmadi – actrice, presentatrice, stand-upcomedian

Spinvis (Erik de Jong) – componist, zanger

Toby Alderweireld – voetballer

Vincent Voeten – politie-inspecteur, stand-upcomedian

Wie zit in de jury van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ 2023?

Zoals elk jaar presenteert Erik Van Looy het programma. De jury bestaat uit duo’s van de volgende personen:

Bart Cannaerts – presentator, comedian

Jennifer Heylen – actrice, presentatrice

Jan Jaap van der Wal – presentator, comedian

Jeroom – comedian, columnist

Jonas Geirnaert – comedian, regisseur

Sven de Leijer – acteur, comedian

Tine Embrechts – actrice, presentatrice

Bockie De Repper – rapper, presentator

Herman Brusselmans – schrijver, columnist

Ella Leyers – actrice, presentatrice

Amelie Albrecht – actrice, presentatrice

Maaike Cafmeyer – actrice, presentatrice

Philippe Geubels – comedian, presentator

James Cooke – presentator, acteur

Pedro Elias – presentator, comedian

William Boeva – comedian, presentator

Jelle De Beule – comedian, presentator

Barbara Sarafian – actrice, presentatrice

Jeroen van Koningsbrugge – comedian, presentator

Rik Verheye – acteur, presentator

Stefaan Degand – acteur, comedian

Steven Van Herreweghe – presentator, acteur

Wim Helsen – comedian, presentator

Wim Willaert – acteur, comedian

