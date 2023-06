Sedan ChatGPT, chatboten från OpenAI, gjorde succé med sin förmåga att besvara frågor på ett någorlunda adekvat och relativt människolikt sätt och dessutom kunna skriva kod och till och med musik, har många velat använda verktyget för att testa själva (vi med). Chatboten hör till framtiden och kan vara behjälplig inom många områden, till exempel kan du använda ChatGPT på svenska eller andra språk för att få mer geoanpassade svar, som dikter eller rim på svenska. Förutom webbläsarversionen finns det även en ChatGPT-app till iOS.

Ett initialt problem har varit att ChatGPT inte är tillgängligt i alla länder. För den som befinner sig i ett av de länder som blockeras kan ett VPN vara till hjälp för att använda ChatGPT genom att få det att se ut som om man befinner sig på en annan plats (observera att du behöver uppge ett telefonnummer från ett land med åtkomst för att få en aktiveringskod när du registrerar dig hos ChatGPT). På den vanliga ChatGPT login-sidan krävs endast din epostadress och lösenord.

Men när användningen tog fart började användare stöta på ett nytt problem: “ChatGPT is at capacity right now” (ChatGPT är överbelastat av användare just nu). I den här artikeln går vi igenom vad felet beror på och hur ett VPN kan användas för att kringgå det.

Varför når ChatGPT sin fulla kapacitet?

Felmeddelandet “ChatGPT is at capacity right now” dyker upp när fler personer försöker använda ChatGPT än tjänstens servrar kan hantera. Det faktum att felet är vanligt förekommande pekar på hur populär chatboten är. Sannolikheten att stöta på det är större under arbetstid i USA.

Hur åtgärdar man ’ChatGPT is at capacity right now’ med ett VPN?

Det finns flera sätt att försöka undvika felet, men ett VPN är ett av de mest omedelbara. Vi har konsekvent kunnat använda det för att kringgå felet. Det är inte helt klart varför ett VPN har den effekten, men sannolikt beror det på att du kan starta en ny session när du slår på VPN (eller byter VPN-position). Det är också möjligt att felet är platsbundet och att du kan komma åt lediga utrymmen genom att placera din enhet på en ny position.

För att försöka kringgå “at capacity”-felet i ChatGPT laddar du ner en VPN-app som ExpressVPN och väljer en VPN-server i ett land där ChatGPT fungerar. Du kommer nu att använda en ny IP-adress. Prova att gå in på ChatGPT igen (det kan vara bra att använda en inkognito-flik) och se om felet är borta.

Bäst VPN för ChatGPT 2023

ExpressVPN är en av många tjänster som kan ändra din IP-adress. Men ExpressVPN är också en premiumtjänst som förbättrar din upplevelse genom att ge dig:

hastigheter som ofta vinner i test

stark kryptering som håller din onlineaktivitet privat

ett innovativt serversystem som garanterar säkerhet

serverpositioner i 94 länder

kundtjänst dygnet runt

Fler sätt att åtgärda ChatGPT:s ‘at capacity’-fel

Även om VPN-metoden är ett av de snabbaste sätten att komma åt ChatGPT vid full kapacitet finns det fler sätt att prova.

1. Prova igen senare – särskilt utanför rusningstider

Om kassakön i mataffären är ovanligt lång tar du kanske en extra tur förbi frukt- och gröntavdelningen och kommer tillbaka fem minuter senare. På samma sätt kan lite extra tid och tålamod vara det som behövs för att släppas in till världens mest berömda chatbot. Ännu bättre är om du har möjlighet att komma tillbaka när trycket troligtvis är lägre, vilket oftast innebär nattetid i USA eller helger.

2. Uppdatera sidan

Om du inte lyckas på första försöket kan du prova att uppdatera sidan. När du uppdaterar en sida ber du webbläsaren att visa den nyaste versionen av sidan. Om ChatGPT blir tillgängligt under ett ögonblick kan du ha möjlighet att fånga just det ögonblicket.

3. Rensa webbläsarens cache och cookies

Det här rådet kommer från en chatsession med ChatGPT själv (oklart huruvida det gör rådet tillförlitligt eller ej). Om du inte kommer åt ChatGPT efter viss väntan kan det ha att göra med ett problem i webbläsaren. Rensa cache och cookies, eftersom de kan hindra dig från att uppdatera sidan ordentligt. Så här rensar du cache och cookies i Chrome, Firefox och Edge.

4. Använd inkognito-läge

Istället för att rensa webbläsarens cache och cookies kan du använda ett nytt inkognito-fönster i Chrome eller motsvarande privat fönster i andra webbläsare. I privata fönster startar du utan cache och cookies.

5. Prova en annan webbläsare eller enhet

Även den här metoden rekommenderas av ChatGPT. Om du använder en annan webbläsare kommer en ny session att starta utan problem med cache eller cookies och kanske blir du då till slut insläppt av ChatGPT.

6. Be om en avisering

Vill du slippa vänta? ChatGPT har en knapp du kan klicka på för att få en avisering när tjänsten har ledig plats så att du inte behöver sitta och försöka tills det går.

7. Prenumerera på ChatGPT Plus

ChatGPT har en betalversion som för tillfället är tillgänglig i USA med en väntelista. De som får tag på prenumerationen får förtur framför gratisanvändarna. De får dessutom snabbade svarstider från chatboten och tidig åtkomst till nya funktioner.

8. Kontrollera ChatGPT:s serverstatus

Det finns en möjlighet att ChatGPT helt enkelt ligger nere och inte är överbelastat. Håll utkik efter eventuellt planerat underhåll eller nertid direkt på OpenAI:s webbplats. Om servrarna är nere är det bara att prova igen senare.

Så kollar du ChatGPT:s serverstatus

Precis som alla webbplatser drabbas ChatGPT då och då av nertid eller driftsavbrott. På OpenAI:s serverstatussida går det att få mer detaljerad information om avbrott eller prestandaproblem som påverkar ChatGPT.

Vad finns det för alternativ till ChatGPT?

OpenAI är inte det enda företaget som utvecklat en avancerad AI-chatbot. Sedan ChatGPT tog plats på scen har techjättarna jobbat hårt för att få ut sina egna chatbot-produkter på marknaden. Än så länge har ChatGPT inte mött någon betydande konkurrens, men det kommer ändras inom en snar framtid med de här alternativen:

Bard från Google

Status: Intern version tillgänglig för anställda; eventuell offentlig lansering i mars 2023

Tidigare i år rapporterades det att Google gått ut med en ”code red” för att få alla sina anställda att testa företagets chatbot – som drivs av den kontroversiella LaMDA-tekniken – för att den ska kunna tävla med ChatGPT. Google har sagt att man fortfarande jobbar på att ”lägga en hög ribba för kvalitet, säkerhet och förankring i riktiga fakta” för de svar Bard ska kunna ge.

Ernie från Baidu

Status: Lansering väntas efter mars 2023

Nästan samtidigt som Googles kungörelse meddelade Baidu att deras AI-chatbot skulle lanseras inom några månader.

Galactica från Meta

Status: Avbrutna offentliga tester efter lansering i november 2022

Metas AI-chatbot lanserades ungefär två veckor före ChatGPT men fick en helt annan respons. Den blev snabbt kritiserad för sina bristfälliga svar. Experter tror att kritiken var ett resultat av Facebooks rykte snarare än av av chatbotens faktiska kvalitet eftersom folk är snabba med att anklaga Facebook för att sprida falsk eller stötande information. Mot bakgrund av alla känsliga punkter i Metas publika image hämmas de av det faktum att de sannolikt bara kommer ta fram produkter som är överdrivet försiktiga och därför intetsägande.

Claude från Anthropic

Status: Stängd beta-version som Slack-integration

Anthropic grundades av före detta OpenAI-forskare och har nu lanserat en chatbot i stängd beta-version (endast tillgänglig för en utvald grupp användare) på chattjänsten Slack.

Sparrow från DeepMind

Status: Väntas lanseras i privat beta-version under 2023

DeepMind (ett dotterbolag till Google) har sagt att deras chatbot kan komma att lanseras i privat betaversion (endast tillgänglig för en utvald grupp användare) någon gång under det här året. Det som skiljer ut den här chatboten från mängden är att den lärt sig baserat på input av mänskliga undersökningsdeltagare.

Character

Status: Under utveckling

Två före detta Google-forskare har tagit fram Character för att skapa en chatbot som kan användas för att låtsas chatta med vem som helst, levande eller död eller till och med fiktiv. Startupen håller för närvarande på att samla in pengar och dess framtid är i hög grad oviss.

Bing ChatGPT

Status: Tillgänglig som förhandsvisning sedan februari 2023

Det här kan inte anses vara ett alternativ till ChatGPT men är fortfarande värt att nämnas. Microsoft har lanserat en version av Bing som använder ChatGPT. Den finns fortfarande bara som förhandsvisning, och antalet förfrågningar den kan hantera är begränsat för tillfället, så det är inte säkert att den kan hjälpa dig prata med ChatGPT under rusningstid.