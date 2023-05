Desde que ChatGPT, el chatbot de OpenAI, comenzó a generar revuelo por su capacidad de responder preguntas de manera relativamente precisa y con una calidad más o menos humana, además de ser capaz de escribir código de programación y hasta música, son muchos los que han intentado usarlo para comprobarlo en persona (nosotros también).

Uno de los problemas iniciales fue que ChatGPT no es accesible desde cualquier país. Para los que viven en uno de los países bloqueados, una VPN puede ayudarles a acceder a ChatGPT porque simulan estar en un lugar diferente. (Tenga en cuenta que, al registrarse en ChatGPT, es necesario ingresar un número de teléfono de uno de los países permitidos, para recibir un código de activación).

Pero, una vez que el servicio arrancó, los usuarios también comenzaron a recibir un error: “ChatGPT is at capacity right now” (en español: “La capacidad de ChatGPT está al límite en este momento”). En este artículo, hablaremos en detalle acerca de este error y cómo una VPN puede ayudar a solventarlo.

¿Por qué ChatGPT está al límite de su capacidad?

El error “ChatGPT is at capacity right now” aparece cuando hay más personas intentando usar ChatGPT de las que los servidores pueden manejar. El hecho de que este sea un error común es un indicador de lo popular que es el chatbot. Es más probable que aparezca este error durante el horario laboral en los EE. UU.

¿Cómo corregir el error “ChatGPT is at capacity right now” con una VPN?

Existen diversos métodos para intentar evitar el error, pero una VPN es una de las soluciones más instantáneas. Hemos podido usar este método consistentemente para evitar el error. Si bien no está claro por qué una VPN resuelve el problema, posiblemente sea porque encender la VPN (o cambiar de ubicación de VPN) le ayuda a comenzar una nueva sesión. También es posible que el error esté vinculado a una ubicación, y cambiar la ubicación de su dispositivo a otro lugar le permite acceder a horarios disponibles.

Para evadir el error “at capacity” en ChatGPT, descargue una aplicación de VPN como ExpressVPN y seleccione un servidor VPN en un país donde ChatGPT funcione. Estará usando una nueva dirección IP. Intente acceder de nuevo a ChatGPT (puede ser buena idea hacerlo desde una pestaña de incógnito) y vea si el error está corregido.

La mejor VPN para usar ChatGPT en 2023

ExpressVPN es una de las muchas cosas que pueden cambiar su dirección IP. Pero ExpressVPN es un servicio prémium que le brinda una mejor experiencia mediante:

Velocidades que se prueban frecuentemente para ser las más rápidas.

Encriptación fuerte para mantener su actividad online en privado.

Un innovador sistema de servidores que garantiza la seguridad.

Más ubicaciones, en 94 países.

Soporte técnico al cliente las 24 horas.

Otras maneras de corregir el error “at capacity” de ChatGPT

Si bien el método de VPN es una de las maneras más rápidas de tratar de acceder a ChatGPT cuando la capacidad está al máximo, también existen otras técnicas a probar.

1. Pruebe nuevamente después, especialmente fuera de las horas pico

Si la cola en la caja de un supermercado es demasiado larga, es una mejor idea pasear un poco más por los pasillos y regresar cinco minutos después. De manera similar, a veces lo único que hace falta es un poco de tiempo y paciencia para lograr entrar al chatbot más famoso del mundo. Y mejor todavía, regresar en el momento en que sea probable que la demanda haya disminuido, lo que suele suceder en las horas de la noche en los EE. UU. y fines de semana.

2. Recargue la página

Si no tiene éxito al principio, intente recargar la página, varias veces. Cuando usted recarga una página, le está pidiendo al navegador que muestre la versión más reciente de la página. Si se abre la disponibilidad de ChatGPT por un momento, podrá aprovecharla.

3. Limpie las cookies y la caché de su navegador

Esta es una recomendación de una sesión con ChatGPT (no está claro si esto lo vuelve más confiable o no). Si intentar acceder a ChatGPT no funciona después de esperar un poco, puede ser un problema con el navegador. Limpie el caché y las cookies, cosa que podría estar evitando una correcta recarga de la página. Aquí le indicamos cómo limpiar el caché en Chrome, Firefox y Edge.

4. Use el modo incógnito

En vez de eliminar su caché y cookies, podría usar una nueva ventana en modo incógnito en Chrome, o la ventana privada equivalente en otros navegadores. Con las ventanas privadas, uno comienza sin caché ni cookies.

5. Pruebe un navegador o dispositivo diferente

Este método también es el que recomienda ChatGPT. Usar un navegador o dispositivo diferente disparará una nueva sesión sin problemas de caché o cookies, y así tal vez ChatGPT le permita acceder.

6. Solicite notificaciones

¿No quiere tener que esperar? ChatGPT ofrece un botón en el que puede solicitar que le notifiquen cuando el servicio se haya liberado, para que usted no tenga que intentar una y otra vez hasta que vuelva a estar disponible.

7. Suscríbase a ChatGPT Plus

ChatGPT tiene una versión de pago, disponible en los EE. UU. actualmente mediante una lista de espera. Los titulares del plan de suscripción obtienen prioridad frente a los usuarios de la versión gratis. También disfrutan de tiempos de respuesta más reducidos del chatbot y de acceso temprano a nuevas funcionalidades.

8. Compruebe el estado de los servidores de ChatGPT

Es posible que ChatGPT simplemente esté fuera de servicio, y no saturado de usuarios. Compruebe a ver si hay algún mantenimiento programado directamente en la página web de OpenAI. Si los servidores están fuera de servicio, entonces probar más tarde seguramente resolverá el problema.

Cómo comprobar el estado de ChatGPT

Al igual que cualquier otra página, a veces ChatGPT tiene interrupciones o suspensiones en el servicio. La página de estado de servidores de OpenAI ofrece una visión detallada de las interrupciones o problemas de rendimiento que afectan a ChatGPT.

¿Cuáles son las alternativas a ChatGPT?

OpenAI no es la única empresa que ha desarrollado un chatbot de IA avanzado. Y como ChatGPT apareció en escena, los gigantes tecnológicos han dado prioridad a la creación y comercialización de sus productos de chatbot. Por ahora, ChatGPT no tiene competencia significativa, pero eso va a cambiar pronto con estas alternativas.

Bard, de Google

Estado: Versión interna disponible para empleados; posible lanzamiento al público en marzo de 2023.

A comienzos de este mes, se reportó que Google lanzó una iniciativa de “código rojo” para que todos los empleados de la empresa probaran su chatbot ─que usa la muy cacareada tecnología LaMDA─ para competir con ChatGPT. Google ha dicho que siguen trabajando en garantizar que las respuestas de Bard cumplan con “elevados estándares de calidad, seguridad y fundamento en información real”.

Ernie, de Baidu

Estado: Se espera su lanzamiento después de marzo de 2023.

Casi simultáneamente con el anuncio de Google, Baidu declaró que su chatbot de IA se lanzaría en cuestión de meses.

Galactica, de Meta

Estado: Pruebas públicas suspendidas después del lanzamiento en noviembre de 2022.

El chatbot de IA de Meta fue lanzado unas dos semanas antes que ChatGPT, pero con una acogida muy diferente. Fue rápidamente criticado por sus inexactitudes. Los expertos consideran que la crítica fue resultado más bien debido a la reputación de Facebook ─la gente ya no duda en denunciarlos por difundir información falsa u ofensiva─ en lugar de un problema real con la calidad del chatbot. Como su imagen pública está bastante dañada, Meta se ve restringida por el hecho de que seguramente sus productos serán excesivamente conservadores y, por tanto, poco interesantes.

Claude, de Anthropic

Estado: En “beta” cerrada como integración en “Slack”.

Fundada por ex investigadores de OpenAI, Anthropic ha lanzado un chatbot en versión “beta” cerrada (disponible solo para un grupo exclusivo de usuarios) en el servicio de chat empresarial Slack.

Sparrow, de DeepMind

Estado: Se espera su lanzamiento como “beta” privada en 2023.

DeepMind (una filial de Google) ha declarado que su chatbot podría lanzarse como una versión “beta” privada (disponible sólo para un grupo selecto de usuarios) en algún momento del año. Uno de los aspectos destacados es su aprendizaje basado en aportes de participantes humanos en la investigación.

Character

Estado: En desarrollo

Dos ex investigadores de Google fundaron Character para crear un chatbot que permita simular un chat con cualquier persona, viva o muerta, o incluso ficticia. La start-up está recaudando fondos ahora mismo, y su futuro es incierto.

Bing ChatGPT

Estado: Disponible como versión preliminar desde febrero de 2023

Esto seguramente no se pueda considerar una alternativa a ChatGPT, pero vale la pena mencionarla. Microsoft ha lanzando una versión de Bing que usa ChatGPT. Todavía está en su versión preliminar, y la cantidad de solicitudes que puede manejar es limitada, así que es posible que no pueda hablar con ChatGPT si hay demasiados usuarios a la vez.