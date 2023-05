Desde que o ChatGPT, o chatbot da OpenAI, se destacou por sua capacidade de responder a perguntas de uma forma precisa e que soa bastante humana, além de escrever códigos de computador e até mesmo músicas, muitas pessoas tentaram experimentá-lo para conferir por si próprias.

Um problema inicial era o fato de que o ChatGPT não está disponível em todos os países. Para as pessoas que estão em um país bloqueado, uma VPN pode ajudá-las a acessar o ChatGPT, ajudando-as a parecer que estão em uma localização diferente. (Perceba que, ao se inscrever no ChatGPT, você também deve inserir um número de telefone de um país permitido para receber um código de ativação).

Mas, quando o serviço decolou, os usuários também começaram a encontrar um erro: “ChatGPT is at capacity right now.” Neste artigo, discutiremos o que é esse erro e como uma VPN também pode ajudar a contorná-lo.

Por que o ChatGPT está no limite de capacidade?

O erro “ChatGPT is at capacity right now” aparece quando há mais pessoas tentando usar o ChatGPT do que os servidores do serviço podem suportar. O fato de esse erro ser comum indica o quanto o chatbot é popular. É mais provável que você encontre esse erro durante o horário de trabalho nos E.U.A.

Como corrigir o erro ‘ChatGPT is at capacity right now’ com uma VPN?

Existem diversos métodos para tentar evitar este erro, mas uma VPN é uma das soluções mais imediatas. Nós temos conseguido usar este método de forma consistente para contornar o erro. Embora não esteja claro por que uma VPN resolve o problema, é provável que a ativação da VPN (ou a troca de localizações VPN) ajude você a iniciar uma nova sessão. Também é possível que o erro esteja relacionado à localização e situar o seu dispositivo em um localização diferente permite que você acesse os slots abertos.

Para tentar contornar o erro “at capacity” no ChatGPT, baixe uma VPN, como a ExpressVPN, e selecione um servidor em um país onde o ChatGPT funcione. Você, então, estará utilizando um novo endereço IP. Tente acessar novamente o ChatGPT (pode ser uma boa ideia utilizar uma nova aba anônima) e confira se o erro desapareceu.

A melhor VPN para utilizar o ChatGPT em 2023

A ExpressVPN é uma das muitas que podem alterar o seu endereço IP. Mas, a ExpressVPN é um serviço premium que lhe oferece uma melhor experiência ao proporcionar:

Velocidades que são frequentemente testadas como sendo as mais rápidas

Criptografia forte para manter a atividade online privada

Um sistema de servidores inovador que proporciona mais segurança

Muitas localizações de servidor, distribuídas entre 94 países

Suporte ao cliente, 24 horas por dia

Outras maneiras de corrigir o erro ‘at capacity’ do ChatGPT

Embora o método VPN seja uma das maneiras mais rápidas de tentar acessar o ChatGPT quando ele estiver com a capacidade esgotada, também há outras técnicas.

1. Tente novamente mais tarde — especialmente fora de horários de pico

Se a fila do caixa do supermercado estiver muito longa, você pode simplesmente dar mais uma volta nos corredores e voltar em cinco minutos. Da mesma forma, às vezes basta um pouco de tempo e paciência para ter acesso ao chatbot mais famoso do mundo. Melhor ainda, volte em um horário em que a demanda tende a diminuir, o que geralmente acontece no horário noturno dos E.U.A. e nos fins de semana.

2. Atualize a página

Se a princípio você não conseguir, tente atualizar a página algumas vezes. Quando você atualiza uma página, está pedindo ao navegador que mostre a versão mais recente dela. Se o ChatGPT ficar disponível por um momento, você poderá acessá-lo.

3. Limpe o cache e os cookies do navegador

Esta é uma recomendação de uma sessão de bate-papo com o próprio ChatGPT (não está claro se isso a torna mais confiável ou não). Se as tentativas de acessar o ChatGPT não funcionarem depois de esperar algum tempo, pode ser um problema com seu navegador. Limpe o cache e os cookies, que podem estar impedindo seus esforços para atualizar a página corretamente.

4. Utilize o modo anônimo

Em vez de limpar o cache e os cookies do navegador, você pode usar uma nova janela no modo de navegação anônima no Chrome ou a janela privada equivalente em outros navegadores. Com as janelas privadas, você inicia sem cache ou cookies.

5. Tente com um navegador ou dispositivo diferente

Esse método também é recomendado pelo ChatGPT. O uso de um navegador ou dispositivo diferente acionará uma nova sessão sem nenhum problema de cache ou cookie e talvez o ChatGPT finalmente permita que você entre.

6. Peça para ser notificado

Não quer ficar esperando? O ChatGPT oferece um botão para você pedir para ser notificado quando o serviço for liberado, para que você não precise ficar tentando até que ele esteja disponível novamente.

7. Inscreva-se no ChatGPT Plus

O ChatGPT possui um plano pago disponível, por enquanto, nos E.U.A. por meio de uma lista de espera. Os usuários que adquirirem o plano de assinatura terão prioridade sobre os usuários que acessam a versão gratuita. Eles também recebem tempos de resposta mais rápidos do chatbot e acesso antecipado a novos recursos.

8. Confira o status do servidor do ChatGPT

É possível que o ChatGPT simplesmente esteja fora do ar, ao invés de muito ocupado. Verifique se há alguma manutenção ou indisponibilidade programada diretamente no site da OpenAI. Se os servidores estiverem indisponíveis, você saberá que terá que tentar novamente mais tarde.

Como verificar o status de servidor do ChatGPT

Como todo site, o ChatGPT, eventualmente, passa por períodos de inatividade ou interrupção. A página de status de servidor da OpenAI oferece uma visão detalhada das interrupções ou problemas de desempenho que podem estar afetando o ChatGPT.

Quais são as alternativas ao ChatGPT?

A OpenAI não foi a única empresa a desenvolver um chatbot com IA avançada. E, desde que o ChatGPT entrou em cena, gigantes da tecnologia têm se esforçado para priorizar seus produtos de chatbot e lançá-los no mercado. Por enquanto, o ChatGPT não enfrenta nenhuma concorrência significante, mas isso irá mudar em breve com estas alternativas.

Bard do Google

Status: Versão interna disponível para os funcionários; possível lançamento para o público em março de 2023

No início deste mês, foi noticiado que o Google lançou um esforço de “código vermelho” para fazer com que todos os funcionários da empresa testassem seu chatbot — alimentado por sua tão comentada tecnologia LaMDA — para competir com o ChatGPT. O Google disse que ainda está trabalhando para garantir que as respostas do Bard atendam a um “alto padrão de qualidade, segurança e fundamentação em informações do mundo real”.

Ernie do Baidu

Status: Lançamento previsto para depois de março de 2023

Quase na mesma época do anúncio do Google, o Baidu também afirmou que seu chatbot de IA será lançado em questão de meses.

Galactica da Meta

Status: Testes públicos suspensos após o lançamento em novembro de 2022

O chatbot de IA da Meta foi lançado cerca de duas semanas antes do ChatGPT — mas com uma resposta muito diferente. Ele foi rapidamente criticado por suas imprecisões. Os especialistas acreditam que as críticas foram resultado da reputação do Facebook — as pessoas são rápidas em criticá-lo por divulgar informações falsas ou ofensivas — em vez de um problema real com a qualidade do chatbot. Em meio às preocupações em torno de sua imagem pública, a Meta é prejudicada pelo fato de que provavelmente só produzirá produtos que sejam excessivamente cautelosos e, portanto, sem brilho.

Claude da Anthropic

Status: Em beta fechado na forma de uma integração para Slack

Fundada por ex-pesquisadores da OpenAI, a Anthropic lançou um chatbot em beta fechado (disponível apenas para um grupo selecionado de usuários) no serviço de conversas Slack.

Sparrow da DeepMind

Status: Lançamento como beta fechado previsto para 2023

A DeepMind (uma subsidiária do Google) disse que seu chatbot poderá ser lançado como uma versão beta privada (disponível apenas para um grupo seleto de usuários) em algum momento deste ano. Um aspecto que faz com que ele se destaque é o aprendizado baseado em informações de participantes humanos em pesquisas.

Character

Status: Ainda em desenvolvimento

Dois ex-pesquisadores do Google fundaram a Character para criar um chatbot que permite que você finja conversar com qualquer pessoa, viva ou morta, até mesmo fictícia. A startup está captando recursos no momento e seu futuro é altamente incerto.

Bing ChatGPT

Status: Disponível como uma versão prévia desde fevereiro de 2023

Isso provavelmente não pode ser considerado uma alternativa ao ChatGPT, mas vale a pena mencionar. A Microsoft lançou uma versão do Bing que usa o ChatGPT. Ela ainda está em fase de pré-visualização e o número de consultas que ela pode manipular é limitado por enquanto, portanto, talvez não ajude você a conversar com o ChatGPT em horários de pico.