ChatGPT, le chatbot ou agent conversationnel d’OpenAI, s’est fait un nom pour sa capacité à répondre à des questions d’une manière plutôt précise et relativement humaine, ainsi qu’à écrire des lignes de code et même de la musique. Depuis, beaucoup de personnes ont essayé de l’utiliser pour voir par eux-mêmes. (Nous y compris.)

Un problème initial est que ChatGPT n’est pas accessible dans tous les pays. Pour les personnes qui se trouvent dans un pays bloqué, un VPN peut les aider à accéder à ChatGPT en les faisant apparaître dans une localisation différente. (Notez que lorsque vous vous enregistrez sur ChatGPT, vous devez fournir un numéro de téléphone qui vient d’un pays autorisé afin de recevoir un code d’activation.)

Mais, une fois que le service a décollé, les utilisateurs ont aussi commencé à faire face à une erreur : « ChatGPT est à pleine capacité en ce moment ». Dans cet article, nous vous expliquons ce que veut dire cette erreur et comment un VPN peut aider à la contourner.

Pourquoi ChatGPT est à pleine capacité ?

L’erreur « ChatGPT est à pleine capacité » apparaît lorsque les serveurs de ChatGPT ne peuvent plus gérer le nombre élevé de personnes qui essayent d’utiliser le service. Le fait que cette erreur soit commune indique tout simplement à quel point le chatbot (agent conversationnel) est populaire. Vous aurez plus de chances de faire face à cette erreur durant les heures de travail aux États-Unis.

Comment réparer l’erreur « ChatGPT est à pleine capacité » avec un VPN ?

Il existe de nombreuses méthodes à essayer pour éviter cette erreur, mais un VPN fait partie des solutions les plus instantanées. Nous avons pu utiliser cette méthode de manière constante pour contourner l’erreur. Bien que la raison pour laquelle un VPN réussit à résoudre le problème ne soit pas claire, c’est probablement parce qu’activer un VPN (ou changer de localisation VPN) vous aide à démarrer une nouvelle session. Il est également possible que l’erreur soit liée à la localisation, et placer votre appareil dans une localisation différente vous donne accès à des créneaux encore disponibles.

Pour essayer de contourner l’erreur « à pleine capacité » dans ChatGPT, téléchargez une appli VPN comme ExpressVPN, et sélectionnez un serveur VPN dans un pays où ChatGPT fonctionne. Vous allez maintenant utiliser une nouvelle adresse IP. Essayez à nouveau d’accéder à ChatGPT (ce serait une bonne idée d’utiliser un nouvel onglet en mode incognito) et voyez si l’erreur est résolue.

Meilleur VPN pour l’utilisation de ChatGPT en 2023

ExpressVPN fait partie des nombreux VPN qui peuvent modifier votre adresse IP. Mais, ExpressVPN est un service premium qui vous offre une meilleure expérience en vous offrant :

Des vitesses qui sont fréquemment testées pour être les plus rapides

Un chiffrement puissant pour préserver la confidentialité de votre activité en ligne

Un système de serveur innovant qui assure la sécurité

Plus de localisations, dans 94 pays

Un support client disponible 24h/24 et 7j/7

Autres manières de réparer l’erreur « à pleine capacité » de ChatGPT

Bien que la méthode du VPN soit la plus rapide pour essayer d’accéder à ChatGPT lorsqu’il est à pleine capacité, il y a également d’autres techniques à essayer.

1. Réessayez plus tard – surtout à des heures creuses

Si la queue pour la caisse du supermarché est extrêmement longue, vous pourriez juste refaire un tour dans les rayons et revenir dans cinq minutes. De manière similaire, des fois il suffit tout simplement d’un peu de temps et de patience pour avoir accès à la porte du chatbot le plus populaire au monde. Encore mieux, revenez à un moment où la demande est en baisse, habituellement dans la nuit (heure des États-Unis) et le week end.

2. Rafraîchissez la page

Si vous ne réussissez pas à accéder à ChatGPT une première fois… essayez de rafraîchir la page une fois de plus. Lorsque vous rafraîchissez une page, vous demandez au navigateur de montrer la version la plus récente de la page. Si ChatGPT devient disponible pendant un moment, vous pourrez saisir cette occasion.

3. Supprimez le cache et les cookies de votre navigateur

Ceci est une recommandation venant d’une session de tchat avec ChatGPT lui-même (ce n’est pas clair si cela rend cette information plus fiable ou pas). Si essayer d’accéder à ChatGPT ne fonctionne pas après un moment d’attente, il pourrait y avoir un problème avec votre navigateur. Supprimez le cache et les cookies, ces derniers pourraient entraver vos efforts pour rafraîchir correctement la page. Voici comment supprimer le cache et les cookies dans Chrome, Firefox et Edge.

4. Utilisez le mode incognito



Plutôt que de supprimer le cache et les cookies de votre navigateur, vous pourriez utiliser une nouvelle fenêtre en mode incognito sur Chrome, ou l’équivalent de la fenêtre privée dans d’autres navigateurs. Avec les fenêtres privées, vous démarrez sans cache ni cookies.

5. Essayez un navigateur ou un appareil différent

Cette méthode est également recommandée par ChatGPT. Utiliser un navigateur ou un appareil différent va engendrer une nouvelle session sans problèmes de cache ou de cookies, et peut-être que ChatGPT vous ouvrira finalement les portes.

6. Demandez à être notifié

Vous n’avez pas envie de passer du temps à attendre ? ChatGPT vous met à disposition un bouton pour que vous puissiez demander à être notifié lorsque le service est un peu plus disponible. Ainsi, vous n’avez plus besoin de réessayer indéfiniment jusqu’à ce que le service soit disponible.

7. Abonnez-vous à ChatGPT Plus

ChatGPT possède une option payante, disponible aux États-Unis pour l’instant via une liste d’attente. Ceux qui prennent un abonnement payant auront la priorité sur les autres utilisateurs qui accèdent à la version gratuite. Ils auront également des temps de réponse plus rapides venant du chatbot ainsi qu’un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités.

8. Vérifiez le statut du serveur de ChatGPT



Il est possible que ChatGPT soit tout simplement en panne et non pas saturé. Vérifiez directement les maintenances programmées ou les pannes sur le site web d’OpenAI. Si les serveurs sont en panne, vous saurez que vous avez juste à réessayer plus tard.

Comment vérifier le statut du serveur de ChatGPT

Comme n’importe quel site, ChatGPT fait occasionnellement face à des pannes ou des coupures. La page de statut du serveur d’OpenAI offre un aperçu détaillé des pannes ou des problèmes de performance qui affectent ChatGPT.

Quelles sont les alternatives à ChatGPT ?

OpenAI n’a pas été la seule société à développer un chatbot IA avancé. Et depuis que ChatGPT est entré en scène, les géants de la tech ont priorisé leurs produits d’agent conversationnel et les ont mis sur le marché également. Pour l’instant, ChatGPT ne fait pas face à beaucoup de concurrence, mais cela va changer rapidement avec les alternatives suivantes.

Bard par Google

Statut : Version interne disponible pour les employés; lancement possible en mars 2023

Plus tôt ce mois, Google a lancé un « code rouge » pour que tous ses employés testent son chatbot – alimenté par sa technologie LaMDA dont on parle beaucoup – pour concurrencer ChatGPT. Google a aussi indiqué qu’il travaille encore pour s’assurer que les réponses de Bard répondent à des « critères élevés de qualité, de sécurité et d’ancrage pour les informations du monde réel ».

Ernie par Baidu

Statut : Lancement prévu après mars 2023

Presque au même moment où Google a fait son annonce, Baidu a dit de manière similaire que son chatbot IA sera lancé dans quelques mois.

Galactica par Meta

Statut : Test publics suspendus après son lancement en novembre 2022

Le chatbot IA de Meta a été lancé dans les deux semaines avant ChatGPT – mais avec une réponse très différente. Il a été rapidement critiqué pour ses imprécisions. Les experts pensent que les critiques étaient le résultat de la réputation de Facebook – les personnes ont été rapides pour affirmer qu’il répandait des informations fausses ou offensantes – sans évoquer un vrai problème avec la qualité du chatbot. Son image publique et sa réputation étant sensibles, Meta est entravé par le fait qu’il ne produira probablement que des produits qui sont trop prudents et par conséquent sans intérêt.

Claude par Anthropic

Statut : En version bêta fermée en tant qu’intégration Slack



Fondé par les anciens chercheurs d’OpenAI, Anthropic a lancé un chatbot en version bêta fermée (disponible uniquement pour un certain groupe d’utilisateurs) sur le service work-chat de Slack.

Sparrow par DeepMind

Statut : Lancement prévu de la version bêta privée en 2023

DeepMind (une filiale de Google) a indiqué que son chatbot pourrait être lancé en tant que version bêta privée (disponible uniquement à un certain groupe d’utilisateurs) courant de l’année 2023. Un aspect qui fait sa différence est le fait que l’apprentissage du programme a été basé sur des ressources venant de participants humains à la recherche.

Character

Statut : Encore en développement

Deux anciens chercheurs de Google ont fondé Character pour créer un chatbot qui vous laisse croire que vous tchattez avec n’importe qui, vivant ou mort, même fictif. La startup fait actuellement un appel aux fonds et son futur est hautement incertain.

Bing ChatGPT

Statut : Disponible en version de prévisualisation depuis février 2023

Ceci ne peut probablement pas être considéré comme une alternative à ChatGPT, mais il mérite d’être mentionné. Microsoft a lancé une version de Bing qui utilise ChatGPT. C’est encore en version de prévisualisation, et le nombre de requêtes qu’il peut prendre en charge est limité pour l’instant, alors il ne pourra pas encore vous aider à parler à ChatGPT pendant les heures pleines.