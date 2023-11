Dove guardare “The Walking Dead: Daryl Dixon” nel 2023

The Walking Dead torna con un’altra serie spin-off, questa volta incentrata su uno dei personaggi preferit dai fan, Daryl Dixon. Ecco come guardare The Walking Dead: Daryl Dixon ovunque ti trovi.

Di cosa tratta “The Walking Dead: Daryl Dixon”

The Walking Dead: Daryl Dixon è uno spin-off ambientato nell’universo di The Walking Dead che segue il personaggio molto amato dai fan, Daryl Dixon (Norman Reedus). La serie racconta il viaggio del personaggio dopo la sua partenza dal Commonwealth e il suo arrivo in Francia, che scatena una violenta serie di eventi mettendo in pericolo un giovane ragazzo che deve proteggere e portare in un luogo sicuro.

Data di uscita di “The Walking Dead: Daryl Dixon”

The Walking Dead: Daryl Dixon andrà in onda su AMC dal 10 settembre 2023 e gli episodi saranno disponibili in streaming on-demand lo stesso giorno su AMC+. La serie, composta da sei episodi, si concluderà il 15 ottobre 2023.

Cast di “The Walking Dead: Daryl Dixon”

Norman Reedus nel ruolo di Daryl Dixon

Melissa McBride nel ruolo di Carol Peletier

Clémence Poésy nel ruolo di Isabelle Carriere

Romain Levi nel ruolo di Stephane Codorn

Laika Blanc Francard nel ruolo di Sylvie

Anne Charrier nel ruolo di Marion Genet

Louis Puech Scigliuzzi nel ruolo di Laurent

Eriq Ebouaney nel ruolo di Fallou Boukar

Paloma nel ruolo di Coco

Lukerya Ilyashenko nel ruolo di Anna Valery

Joel de la Fuente nel ruolo di Losang

Hassam Ghancy nel ruolo di Azlan

François Delaive nel ruolo di Dr. Henri LaFleur

Posso usare una VPN per guardare “The Walking Dead: Daryl Dixon” in un altro paese?

Anche se puoi guardare The Walking Dead: Daryl Dixon connettendoti a un server VPN in un paese diverso dal tuo paese, farlo potrebbe violare i termini di utilizzo del servizio di streaming e di ExpressVPN. ExpressVPN è principalmente uno strumento per migliorare la sicurezza e la privacy, non per aggirare le normative sul copyright. Dal momento che non possiamo monitorare o controllare le tue azioni durante l’uso del nostro servizio VPN, ti chiediamo gentilmente di rispettare l’industria dell’intrattenimento e di attenerti sempre ai termini di utilizzo.

Guarda “The Walking Dead: Daryl Dixon” online gratuitamente in Nuova Zelanda

TVNZ+

Costo: Gratis

Prova gratuita: Non disponibile

In Nuova Zelanda, puoi guardare The Walking Dead: Daryl Dixon gratuitamente su TVNZ+. Gli episodi vengono trasmessi su TVNZ+ lo stesso giorno in cui vanno in onda negli Stati Uniti. Anche se TVNZ+ è gratuito, ricorda che dovrai creare un account gratuito per utilizzarlo. Se sei un fan in Nuova Zelanda e usi ExpressVPN, assicurati di selezionare una posizione server in Nuova Zelanda.

Guarda “The Walking Dead: Daryl Dixon” online negli Stati Uniti

AMC+

Costo: Da 9 dollari al mese

Prova gratuita: Sette giorni

AMC+ è un’ottima scelta per guardare in streaming The Walking Dead: Daryl Dixon. La piattaforma di streaming dovrebbe trasmettere i nuovi episodi mentre vanno in onda su AMC e saranno disponibili in streaming on-demand successivamente. Inoltre, AMC+ ha tutte le edizioni e le stagioni di The Walking Dead. I fan americani che usano ExpressVPN dovranno selezionare una posizione server negli Stati Uniti.

Guarda “The Walking Dead: Daryl Dixon” online in Australia

AMC+

Costo: Da 7 dollari australiani al mese

Prova gratuita: Sette giorni

AMC+ è il servizio di streaming preferito dai fan di The Walking Dead in Australia. Gli episodi di The Walking Dead: Daryl Dixon dovrebbero essere aggiunti al servizio dopo la messa in onda negli Stati Uniti, e saranno disponibili per lo streaming on-demand successivamente. Se sei in Australia e usi ExpressVPN, assicurati di selezionare una posizione server in Australia.

Stan

Costo: Da 10 dollari australiani al mese

Prova gratuita: 30 giorni

Per gli appassionati australiani che vogliono guardare The Walking Dead: Daryl Dixon il servizio di streaming Stan è un’opzione da considerare. Questo servizio di streaming australiano metterà a disposizione ogni episodio dello spin-off in modalità on-demand. Se sei in Australia e utilizzi ExpressVPN, assicurati di selezionare una posizione server in Australia.

Guarda “The Walking Dead: Daryl Dixon” online in Canada

AMC+

Costo: Da 8 dollari canadesi al mese

Prova gratuita: Sette giorni

Se sei in Canada e vuoi guardare The Walking Dead: Daryl Dixon ti conviene utilizzare AMC+. Questo servizio di streaming ti permetterà di guardare ogni episodio dello spin-off quando vuoi on-demand. Se sei in Canada e utilizzi ExpressVPN, assicurati di selezionare una posizione server in Canada.

Come guardare “The Walking Dead: Daryl Dixon” gratis

Iscriviti alla prova gratuita di sette giorni di AMC+ dopo il finale di The Walking Dead: Daryl Dixon per maratone gratuite della serie. In alternativa, se sei in Nuova Zelanda, puoi guardare The Walking Dead: Daryl Dixonfor gratuitamente su TVNZ+.

Guarda “The Walking Dead: Daryl Dixon” in 3 semplici passaggi

Abbonati a ExpressVPN e al suo servizio ultraveloce. Connettiti a una posizione del server VPN in 105 paesi. Ad esempio, se sei un fan di The Walking Dead in Nuova Zelanda e vuoi vedere The Walking Dead: Daryl Dixon , ti basta connetterti a una posizione server in Nuova Zelanda per guardare gratuitamente la serie. Inizia lo streaming e divertiti!

Perché hai bisogno di ExpressVPN per lo streaming

Una VPN di alta qualità come ExpressVPN è il modo perfetto per guardare le tue serie preferite in modo sicuro. ExpressVPN non solo offre server ad alta velocità in 105 paesi in tutto il mondo, ottimizzati per lo streaming e la sicurezza, ma con una VPN puoi anche vedere i tuoi programmi su tutti i tuoi dispositivi, comprese le smart TV e le console da gioco.

Guarda in modo sicuro gli episodi di The Walking Dead: Daryl Dixon con una VPN su fino a otto connessioni simultanee, così potrai vedere gli episodi a casa, in viaggio o anche all’estero.

Caratteristiche principali:

Server ad alta velocità in 105 paesi in tutto il mondo, ottimizzati per la velocità e la sicurezza

Fino a 8 connessioni simultanee (con un abbonamento da 6 o 12 mesi)

Servizio clienti a 5 stelle con supporto in live chat 24/7

Politica sulla privacy rigorosa: nessun registro delle attività e delle connessioni

Sito di supporto completo e ricco di articoli per la risoluzione dei problemi, utili tutorial video e altro ancora

La tecnologia server VPN più avanzata del settore, TrustedServer , cancella i dati a ogni riavvio

Il nostro innovativo Threat Manager protegge il tuo telefono da malware e altre app di tracciamento sospette

Il protocollo di prossima generazione Lightway offre velocità, sicurezza e affidabilità superiori, specialmente su dispositivi mobili