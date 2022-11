La prima puntata del prequel di Game of Thrones ha debuttato il 21 agosto, portando i fan della serie indietro di circa 200 anni, quando la Casa Targaryen regnava sul Trono di Spade. Quindi, in che modo i personaggi principali di House of the Dragon sono legati tra loro e quante generazioni trascorrono prima di arrivare agli eventi di Game of Thrones?

Abbiamo creato questo albero genealogico per mostrare, a colpo d’occhio, come appariva la dinastia Targaryen, fino al momento in cui è stata rovesciata e sostituita dalla Casa Baratheon, con Daenerys che tentava di reclamare il trono. Ma se vuoi scoprire tutti coloro che si sono effettivamente seduti sul Trono di Spade, puoi guardare in streaming House of the Dragon ora. E non dimenticate di attivare la vostra VPN per uno streaming sicuro, anche a Westeros!

Cast e personaggi di House of the Dragon

Una panoramica dei personaggi principali:

Re Viserys Targaryen

Interpretato da: Paddy Considine

Ruolo: Re dei Sette Regni

In breve: quinto re della dinastia Targaryen, considerato cordiale, gentile e onesto

Principessa Rhaenyra Targaryen

Interpretato da: Emma D’Arcy

Ruolo: la figlia del re

In breve: l’unica figlia del re e una “cavalca draghi”

Principe Daemon Targaryen

Interpretato da: Matt Smith

Ruolo: Il fratello minore del re

In breve: imprevedibile, indomito combattente, “cavalca draghi”, erede al trono

Otto Hightower

Interpretato da: Rhys Ifans

Ruolo: Primo cavaliere

In breve: fedele al re, diffidente nei confronti del principe Daemon Targaryen

Alicent Hightower

Interpretato da: Olivia Cooke

Ruolo: figlia di Otto Hightower

In breve: cresciuta all’interno della Fortezza Rossa, politicamente astuta, nota per la sua bellezza

Lord Corlys Velaryon, il “Serpente di Mare”

Interpretato da: Steve Toussaint

Ruolo: capo della Casa Velaryon

In breve: avventuriero nautico con la più grande marina del mondo

Principessa Rhaenys Targaryen

Interpretato da: Eve Best

Ruolo: moglie di Lord Corlys Velaryon, cugina del re

In breve: “cavalca draghi”, conosciuta come la “Regina Che Non Fu Mai”

Ser Criston Cole

Interpretato da: Fabien Frankel

Ruolo: figlio di un attendente di lord Dondarrion a Blackheaven

In breve: cavaliere con abilità preternaturali con la spada

Mysaria

Interpretato da: Sonoya Mizuno

Ruolo: fidata alleata del principe Daemon Targaryen

In breve: una prostituta, poi diventata spia