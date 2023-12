Come on, Barbie, let’s go party! Dopo un debutto cinematografico da record, Barbie è ora disponibile per lo streaming comodamente da casa tua. Preparati per una fantastica avventura a tinte rosa; ecco dove guardare Barbie online da qualunque posto del mondo.

Posso usare una VPN per guardare Barbie in un altro paese?

Sebbene sia possibile guardare Barbie connettendoti a un server VPN in un paese diverso dal tuo, ciò potrebbe violare i termini di utilizzo del tuo servizio di streaming e di ExpressVPN. ExpressVPN è uno strumento di sicurezza e privacy, non destinato ad essere utilizzato per l’elusione del copyright. Per questo motivo, non possiamo vedere o controllare ciò che l’utente fa quando è connesso al nostro servizio VPN. È quindi responsabilità dell’utente verificare che il suo utilizzo sia conforme a tutti i termini e le leggi pertinenti.

Dove guardare Barbie in streaming

Attualmente, l’unico modo per guardare in streaming il film Barbie è ordinarlo da servizi Premium Video On Demand (PVOD) come Apple TV, Amazon Prime e Google Play. Ricorda che il prezzo del film può variare in base al paese e al servizio.

Avrai 2 possibilità: noleggiare o acquistare il film. Acquistandolo, potrai conservare il film nella tua libreria digitale in modo permanente. Se invece decidi per il noleggio, pur avendo la possibilità di farlo restare nella libreria per 30 giorni, avrai 48 ore di tempo per finire di vedere il film una volta che avrai iniziato a guardarlo.

Su quali servizi di streaming sarà trasmesso Barbie

Come film prodotto dalla Warner Brothers, Barbie uscirà sul servizio di streaming Max e sulle sue versioni regionali, come HBO Max e HBO Go. Il film dovrebbe arrivare sugli altri servizi di streaming entro la fine dell’anno.

Quando uscirà Barbie in streaming

Barbie è stato rilasciato per lo streaming PVOD il 12 settembre 2023. Preferisci guardare il film sui tuoi servizi di streaming? È previsto che approdi su servizi di streaming come Max prima della fine dell’anno. Continua a seguire questa pagina per sapere quando sarà disponibile in streaming!

Come guardare Barbie gratis

Sfortunatamente, Barbie non viene trasmesso sui migliori servizi di streaming gratuiti. Attualmente, l’unico modo per guardare Barbie online è a pagamento su servizi come Apple TV, anche se le cose potrebbero cambiare una volta che il film arriverà sui principali servizi di streaming. Ti terremo aggiornato.

Guarda in streaming Barbie in 3 semplici passaggi

Abbonati a ExpressVPN e il suo servizio super veloce Connettiti a qualsiasi posizione server VPN in 105 diversi paesi. Ad esempio, se sei un fan americano e desideri trasmettere in streaming lo show, connettiti a una posizione server sicura negli Stati Uniti . Inizia lo streaming e goditi il film!

Perché hai bisogno di ExpressVPN per lo streaming

Una VPN premium come ExpressVPN è il modo perfetto per guardare in streaming i tuoi programmi preferiti in modo sicuro. ExpressVPN non solo offre server ad alta velocità in 105 paesi in tutto il mondo, ottimizzati per lo streaming e la sicurezza, ma con una VPN puoi eseguire lo streaming su tutti i tuoi dispositivi e persino sulle smart TV e console di gioco.

Guarda in streaming Barbie in modo sicuro con una VPN su un massimo di otto connessioni simultanee, per poter gustare gli episodi a casa, in viaggio o anche all’estero.

Caratteristiche principali:

Server ad alta velocità in 105 paesi in tutto il mondo, ottimizzati per velocità e sicurezza

Fino a 8 connessioni simultanee

Servizio clienti a 5 stelle con assistenza tramite chat dal vivo 24/7

Politica sulla privacy rigorosa: non conserviamo nessun registro delle attività né delle connessioni

Supporto completo con sito pieno di articoli per la risoluzione dei problemi, pratici tutorial video e altro ancora

La tecnologia per server VPN più avanzata del settore, TrustedServer , cancella i dati ad ogni riavvio

Il nostro innovativo Threat Manager protegge il tuo telefono da malware e altre app di tracciamento sospette

Il protocollo Lightway di nuova generazione offre maggiore velocità, sicurezza e affidabilità, soprattutto sui dispositivi mobili

Di cosa parla Barbie

Preparati per un’emozionante avventura a tinte rosa con Barbie e Ken mentre abbandonano Barbie Land per approdare nel mondo reale! Barbie è in missione per trovare il suo padrone e sfuggire da piedi piatti e dall’incubo della cellulite, mentre Ken affronta un viaggio avventuroso alla scoperta di se stesso. Completo di tutte le versioni di Barbie immaginabili, un guardaroba vibrante, mosse astute inaspettate e un’atmosfera stravagante, questo film ti lascerà a bocca aperta e ti farà divertire come non ti capitava da tempo davanti a uno schermo!

Il cast di Barbie

Margot Robbie nel ruolo di Barbie

Ryan Gosling nel ruolo di Ken

America Ferrera nel ruolo di Gloria

Alexandra Shipp nel ruolo di Barbie scrittrice

Ana Cruz Kayne nel ruolo di Barbie giudice

Ariana Greenblatt nel ruolo di Sasha

Connor Swindells nel ruolo di Aaron Dinkins

Dua Lipa nel ruolo di Barbie sirena

Emerald Fennell nel ruolo di Midge

Emma Mackey nel ruolo di Barbie fisica

Hari Nef nel ruolo di Barbie dottoressa

Helen Mirren nel ruolo della narratrice

Issa Rae nel ruolo di Barbie presidente

Jamie Demetriou nel ruolo di CFO di Mattel

John Cena nel ruolo di Ken tritone

Kate McKinnon nel ruolo di Barbie stramba

Kingsley Ben-Adir nel ruolo di Ken

Michael Cera nel ruolo di Allan

Ncuti Gatwa nel ruolo di Ken

Nicola Coughlan nel ruolo di Barbie diplomatica

Rhea Perlman nel ruolo di Ruth Handler

Ritu Arya nel ruolo di Barbie giornalista

Scott Evans nel ruolo di Ken

Sharon Rooney nel ruolo di Barbie avvocato

Simu Liu nel ruolo di Ken

Will Ferrel nel ruolo di amministratore delegato Mattel

