Questa serie fantascientifica di lunga data, festeggerà il suo 60° compleanno nel mese di novembre 2023! I fan di Doctor Who riceveranno una bella sorpresa, poiché nel corso del mese sono previsti tre nuovi episodi speciali. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli speciali del 60° anniversario di Doctor Who e su dove guardarli, ovunque ti trovi.

Guarda gli episodi speciali per il 60° anniversario di “Doctor Who” online nel Regno Unito

BBC iPlayer

Prezzo: gratuito

Prova gratuita: no

Tutti gli episodi speciali di Doctor Who andranno in onda in esclusiva sulla BBC a beneficio dei fan britannici e irlandesi. Ogni speciale sarà disponibile su BBC iPlayer, dove i fan potranno guardarli on-demand gratuitamente. Oltre 800 episodi di Doctor Who sono stati recentemente aggiunti al servizio, BBC iPlayer è lo streaming preferito dai fan della serie!

Per guardare in streaming gli speciali del 60° anniversario di Doctor Who e altro ancora su BBC iPlayer, è necessario innanzitutto creare un account e fornire un codice postale del Regno Unito (ad esempio NW8 9AY o EH1 1JT). I fan britannici di Doctor Who che utilizzano ExpressVPN devono assicurarsi di selezionare la posizione del server del Regno Unito.

Disney Plus

Prezzo: a partire da 8 USD/mese

Prova gratuita: sette giorni di prova gratuita

Per la prima volta in assoluto, le nuove stagioni di Doctor Who saranno trasmesse in esclusiva su Disney Plus al di fuori del Regno Unito e dell’Irlanda. Questo include tutti e tre gli episodi speciali per il 60° anniversario di Doctor Who. Gli episodi verranno trasmessi su Disney Plus in contemporanea con la messa in onda sulla BBC. Se si utilizza ExpressVPN, è necessario selezionare la posizione del server in cui ci si trova.

Come guardare gli episodi speciali del 60° anniversario di “Doctor Who” gratuitamente

BBC iPlayer è il servizio di streaming preferito dai fan britannici e irlandesi di Doctor Who che vogliono vedere gratuitamente gli episodi speciali dell’anniversario. Per poter accedere al servizio di streaming, è necessario creare un account BBC iPlayer e fornire un codice postale britannico (ad esempio NW8 9AY o EH1 1JT). Per ottenere la migliore esperienza di streaming, è necessario selezionare la posizione del server del Regno Unito sull’applicazione ExpressVPN.

Se ci si trova al di fuori del Regno Unito e dell’Irlanda, purtroppo gli speciali del 60° anniversario di Doctor Who non sono disponibili sui servizi di streaming gratuiti. Tuttavia, è possibile approfittare dei sette giorni di prova gratuita di Disney Plus per guardare la serie durante il periodo di prova. Se si utilizza ExpressVPN, bisogna assicurarsi di selezionare la posizione del server in cui ci si trova.

Guarda in streaming gli episodi speciali per il 60° anniversario di “Doctor Who” in 3 semplici passaggi

Di cosa parlano gli episodi speciali per il 60° anniversario di “Doctor Who”?

Il ritorno di David Tennant nei panni del Dottore vi ha sorpreso alla fine dell’ultima stagione? Sicuramente sì! Sebbene non si sappia molto sulla trama degli speciali, ciò che è confermato è che ci sono tre episodi in programma per il 60° anniversario, che culmineranno con l’arrivo del Quindicesimo Dottore.

Ogni episodio dovrebbe durare un’ora ed è scritto dallo sceneggiatore Russell T. Davies. I titoli dei tre episodi sono:

The Star Beast

Wild Blue Yonder

The Giggle

La BBC ha stuzzicato il nostro appetito rilasciando delle clip degli speciali sulla pagina Instagram di Doctor Who.

Data di uscita degli episodi speciali del 60° anniversario di Doctor Who

I tre episodi speciali per il 60° anniversario di Doctor Who andranno in onda settimanalmente a partire dal Doctor Who Day, il 23 novembre 2023. La prossima stagione di Doctor Who, che vedrà protagonista Ncuti Gatwa nel ruolo del Quindicesimo Dottore, sarà trasmessa nel 2024.

Il cast degli speciali del 60° anniversario di Doctor Who

Volti noti e volti nuovi compongono il cast degli episodi speciali per il 60° anniversario di Doctor Who, e alcuni sono destinati a rimanere nella serie. Non vediamo l’ora!

David Tennant nel ruolo del Quattordicesimo Dottore

Catherine Tate nel ruolo di Donna Noble

Jacqueline King: Sylvia Noble

Karl Collins: Shaun Temple

Ncuti Gatwa: Quindicesimo Dottore

Neil Patrick Harris: Il giocattolaio

Ruth Madeley: Shirley Ann Bingham

Yasmin Finney: Rose Noble