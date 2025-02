Dove guardare il Super Bowl Halftime Show 2025 in streaming

Il Super Bowl Halftime Show può durare solo 15 minuti dell’intera partita, ma è uno degli eventi più significativi della cultura pop di ogni anno. Alcuni dei più grandi nomi della musica si sono esibiti nello show, e quest’anno Kendrick Lamar si esibirà sul palco del Bowl. Sarà uno spettacolo entusiasmante, e abbiamo tutto ciò che devi sapere sullo Super Bowl Halftime Show, incluso come guardarlo da qualsiasi luogo!

Posso usare una VPN per guardare il Super Bowl Halftime Show in un altro paese?

Dove guardare online il Super Bowl Halftime Show negli Stati Uniti

Guarda il Super Bowl Halftime Show con ExpressVPN per aggirare le restrizioni di throttling sulla tua rete, incluse scuole e uffici, e per trasmettere lo show in HD ad alta velocità da qualsiasi luogo. Ecco tutti i modi per guardare la serie online!

CBS

Prezzo: Gratuito

Prova gratuita: Nessuna

CBS è gratuito in onda negli Stati Uniti. Puoi facilmente trasmettere in streaming il Super Bowl e lo Show dell’Intervallo in diretta sulla TV o tramite il sito web della CBS, accedendo con il tuo fornitore TV o servizio di taglio corda. I fan americani che guardano con ExpressVPN, assicuratevi di selezionare una posizione server negli Stati Uniti.

Paramount Plus

Prezzo: Da 6 USD/mese

Prova gratuita: Sette giorni di prova gratuita

Trasmetti in streaming il Super Bowl Halftime Show in diretta su Paramount Plus. La performance verrà trasmessa mentre va in onda su CBS. Gli americani che guardano con ExpressVPN, assicuratevi di selezionare una posizione server negli Stati Uniti.

YouTube TV

Prezzo: Da 73 USD/mese

Prova gratuita: Prova gratuita di 14 giorni

YouTube TV trasmette CBS, quindi puoi guardare il Super Bowl Halftime Show in diretta. Potrebbe essere necessario fornire un valido codice postale statunitense (ad es., 30301 o 11222) al momento dell’iscrizione. Fan americani che guardano con ExpressVPN, assicuratevi di selezionare una posizione del server negli Stati Uniti.

YouTube

Prezzo: Gratuito

Prova gratuita: Nessuna

Potresti poter trovare trasmissioni in diretta gratuite del Super Bowl Halftime Show su YouTube. L’anno scorso, FOX ha trasmesso in diretta su YouTube lo show di Rihanna al Super Bowl. Da notare che una diretta su YouTube non è garantita; non ci sono ancora notizie se CBS farà lo stesso quest’anno.

Dopo l’evento, la NFL di solito carica l’intero Halftime Show sul loro canale per lo streaming. Fan americani che guardano con ExpressVPN, assicuratevi di selezionare una posizione del server negli Stati Uniti.

Fubo

Prezzo: Da 75 USD/mese

Prova gratuita: Prova gratuita di sette giorni

Anche il servizio di streaming Fubo trasmette CBS, quindi puoi guardare il Super Bowl Halftime Show in diretta. Da notare che lo show non sarà disponibile per la visione on-demand sul servizio. Potrebbe essere necessario fornire un valido codice postale statunitense (ad es., 30301 o 11222) per iscriversi al servizio. Fan americani che guardano con ExpressVPN, assicuratevi di selezionare una posizione del server negli Stati Uniti.

Dove guardare il Super Bowl Halftime Show 2025 fuori dagli Stati Uniti

Mediaset Infinity

Prezzo: Gratuito/A pagamento

Prova gratuita: Nessuna

I fan italiani sono forturnati perché oltre a DAZN, il Super Bowl e lo spettacolo dell’intervanno sono disponibili in chiaro su Italia 1 e in streaming ovviamente sempre gratuito su Mediaset Infinity.

ITVX

Prezzo: Gratuito

Prova gratuita: Nessuna

ITV trasmetterà l’evento e lo streamerà su ITVX nel Regno Unito, il che rappresenta un ottimo modo per i britannici di vedere il Halftime Show gratuitamente. Sarà necessario fornire un valido codice postale britannico (ad es. LL32 8PR, NN3 2BZ) al momento dell’iscrizione. Britanni che guardano con ExpressVPN, assicuratevi di selezionare una posizione del server nel Regno Unito.

DAZN

Prezzo: Da 30 CAD/mese

Prova gratuita: Prova gratuita di 30 giorni

Il servizio di streaming DAZN trasmetterà in diretta il Super Bowl, rendendolo anche un ottimo modo per guardare lo Spettacolo dell’Intervallo. DAZN è disponibile in tutto il mondo, esclusi gli Stati Uniti e la Cina. Se guardi con ExpressVPN, assicurati di selezionare una posizione del server dal luogo in cui ti trovi.

7plus

Prezzo: Gratuito

Prova gratuita: Nessuna

Gli australiani che vogliono trasmettere lo Halftime Show possono farlo gratuitamente su 7plus. Sarà necessario creare un account 7plus per accedere allo streaming. I fan australiani che guardano con ExpressVPN, assicuratevi di selezionare una posizione del server australiano.

YouTube

Prezzo: Gratuito

Prova gratuita: Nessuna

Potresti poter trovare trasmissioni in diretta gratuite dello Spettacolo dell’Intervallo del Superbowl su YouTube. L’anno scorso, FOX ha trasmesso in diretta su YouTube lo spettacolo dell’intervallo di Rihanna. Si noti che una diretta YouTube non è garantita; non ci sono ancora notizie se la CBS farà lo stesso quest’anno.

Dopo l’evento, la NFL di solito carica l’intero Halftime Show sul loro canale per lo streaming. Se guardi con ExpressVPN, assicurati di selezionare una posizione del server dal luogo in cui ti trovi.

Come guardare il Super Bowl Halftime Show 2025 gratuitamente

Sei fortunato! Alcuni servizi di streaming trasmetteranno in diretta Super Bowl Halftime Show 2025 gratuitamente. Essi includono:

In alternativa, puoi sfruttare i periodi di prova gratuiti di servizi come Paramount Plus per guardare in diretta l’Spettacolo dell’Intervallo del Super Bowl.

Guarda il Super Bowl Halftime Show 2025 in 3 semplici passi

Iscriviti a ExpressVPN e goditi il servizio ultraveloce Connettiti a una qualsiasi delle location dei server VPN in 105 paesi. Ad esempio, se sei un tifoso americano e vuoi vedere lo spettacolo, connettiti a una sicura location di server degli Stati Uniti. Inizia lo streaming e divertiti!

Perché hai bisogno di ExpressVPN per lo streaming

Una VPN premium come ExpressVPN è il modo perfetto per guardare in sicurezza i tuoi show preferiti. ExpressVPN non solo offre server ad alta velocità in 105 paesi in tutto il mondo, ottimizzati per lo streaming e la sicurezza, ma con una VPN, puoi fare streaming su tutti i tuoi dispositivi, inclusi smart TV e console da gioco.

Guarda in sicurezza lo Spettacolo dell’Intervallo del Super Bowl 2025 con una VPN su fino a otto connessioni simultanee, permettendoti di vedere gli episodi a casa, in viaggio, o anche all’estero.

Caratteristiche principali:

Server ad alta velocità in 105 paesi, tutti ottimizzati per velocità e sicurezza

Fino a 8 connessioni simultanee

Servizio clienti a 5 stelle con supporto via chat dal vivo 24/7

Politica di privacy rigorosa: nessun log di attività e nessun log di connessione

Sito di supporto completo con articoli fai-da-te per la risoluzione dei problemi, tutorial video utili, e altro ancora

La tecnologia server VPN più avanzata del settore, TrustedServer, elimina i dati ad ogni riavvio

Il nostro innovativo Threat Manager protegge il tuo telefono da malware e altre app di tracciamento sospette

Il protocollo Lightway di nuova generazione offre maggiori velocità, sicurezza e affidabilità, specialmente su mobile

Cos’è il Super Bowl Halftime Show?

Il Super Bowl è la serata più attesa per il football americano, ma per chi non segue il football, lo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl è il vero momento di eccitazione. Ogni anno, durante l’intervallo della partita, il campo si trasforma in un palcoscenico per concerti, e i più grandi nomi della musica danno vita a uno spettacolo, esibendosi in un medley dei loro maggiori successi. Stelle come Rihanna, Beyoncé, Madonna, Snoop Dogg, Michael Jackson, Janet Jackson, Prince, e altri hanno esibito durante la partita.

A che ora inizia lo spettacolo del Super Bowl 2025?

Lo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl si svolge durante la pausa dell’intervallo della partita. Con l’inizio della partita alle 18:30 ET del 9 febbraio, si prevede che lo spettacolo inizi intorno alle 20:00 ET. Tuttavia, a seconda di come si sviluppa la prima metà della partita, l’orario di inizio dello spettacolo potrebbe subire ritardi.

Chi si esibirà nello spettacolo dell’Halftime Show del Super Bowl 2025?

L’artista principale dello spettacolo dell’intervallo del Super Bowl 2025 è Kendrik Lamar. Rapper vincitore di numerosi Grammy e amato da. fan e critica. Inoltre SZA salirà sul palco con Lamar come ospite.

