Dove guardare Sanremo in streaming

Il Festival di Sanremo 2025 si prospetta come un evento entusiasmante, pieno di talenti straordinari e performance memorabili. Se siete appassionati di musica e non volete perdervi neanche un momento di questo storico festival, ecco come potete seguirlo in streaming e tutte le informazioni sui partecipanti, le loro canzoni e gli ospiti speciali.

Come guardare Sanremo 2025 in streaming

In diretta dal teatro Ariston, come ogni anno, la Rai trasmetterà in prima serata tutta la settantaquattresima edizione. Per chi non può godersi la diretta o non ha la TV, niente paura! Ci sono altri modi per rimanere al passo con il festival canoro più amato d’Italia.

RaiPlay: La piattaforma streaming RaiPlay, trasmetterà l’evento in diretta. Potete accedere a RaiPlay tramite il sito web o scaricando l’app su smartphone, tablet o smart TV. L’accesso è gratuito, ma è necessaria la registrazione.

Social Media: Per contenuti esclusivi, interviste dietro le quinte e aggiornamenti in tempo reale, seguite gli account ufficiali del Festival su piattaforme come Instagram, Twitter e Facebook.

Chi partecipa a Sanremo 2025

Il cuore del Festival di Sanremo è sempre stato la musica. Anche quest’anno, la line up degli artisti promette un mix entusiasmante di nuovi talenti e volti noti della musica italiana. Di seguito, alcuni dei partecipanti più attesi:

Achille Lauro – Incoscienti Giovani

Gaia – Chiamo io chiami tu

Coma_Cose – Cuoricini

Francesco Gabbani – Viva la vita

Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Noemi – Se t’innamori muori

Rkomi – Il ritmo delle cose

Modà – Non ti dimentico

Rose Villain – Fuorilegge

Brunori Sas – L’albero delle noci

Irama – Lentamente

CLARA – Febbre

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Emis Killa – Demoni

Sarah Toscano – Amarcord

Fedez – Battito

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

Joan Thiele – Eco

The Kolors – Tu con chi fai l’amore

Bresh – La tana del granchio

Marcella Bella – Pelle diamante

Tony Effe – Damme ‘na mano

Elodie – Dimenticarsi alle 7

Olly – Balorda nostalgia

Francesca Michielin – Fango in Paradiso

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Shablo featuring Guè, Joshua, Tormento – La mia parola

Serena Brancale – Anema e Core

Rocco Hunt – Mille vote ancora

Giorgia – La cura per me

Quando inizia Sanremo 2025

Il festival prende il via il 11 febbraio e si conclude sabato 15, con la finale. Ogni serata ha il via verso le 20:40 e come ormai da tradizione, sarà presentato da Carlo Conti.

Insomma, anche quest’anno ci si aspetta un’edizione con i fiocchi, perché d’altronde, Sanremo è Sanremo… Buona visione!