Oppenheimer a raflé 7 Oscars sur 13 nominations lors de la 96e cérémonie. Parmi ses récompenses : meilleur film, meilleure réalisation, et des distinctions pour Cillian Murphy (meilleur acteur), Robert Downey Jr. (meilleur acteur dans un second rôle), ainsi que pour le montage, la musique originale et la photographie.

Avec un tel palmarès, il y a de fortes chances que vous ayez envie de voir (ou revoir) le film de Christopher Nolan, qui a déjà cumulé plus de 950 millions de dollars au box-office mondial. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il est disponible en streaming, sans forcément devoir passer par l’achat ou la location.

Oppenheimer en bref

Oppenheimer, le dernier film épique de Christopher Nolan, est désormais disponible en streaming en France. Après une longue attente, vous pouvez enfin regarder ce film acclamé par la critique depuis le confort de votre domicile. Le film est accessible à la location ou à l’achat sur des plateformes telles qu’Apple TV et Amazon Prime Video.

Oppenheimer retrace l’histoire de J. Robert Oppenheimer, le physicien théoricien chargé du projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a conduit à la création de la première bombe atomique. Le film a été salué pour sa réalisation magistrale et ses performances remarquables, notamment celle de Cillian Murphy dans le rôle-titre.

Récompensé par sept Oscars, dont celui du Meilleur Film, du Meilleur Réalisateur pour Christopher Nolan et du Meilleur Acteur pour Cillian Murphy, Oppenheimer est une œuvre incontournable.

Pour profiter de cette réalisation cinématographique majeure, rendez-vous sur les plateformes de streaming mentionnées et plongez dans l’univers fascinant d’Oppenheimer.

Regardez Oppenheimer en streaming en 3 étapes avec un VPN Abonnez-vous à ExpressVPN et à son service ultra-rapide Connectez-vous à une localisation de serveur VPN parmi un choix de 105 pays. Par exemple, si vous êtes un fan français et que vous souhaitez streamer le film, connectez-vous à une localisation de serveur sécurisée en France . Commencez le streaming et profitez ! Obtenez ExpressVPN

Puis-je utiliser un VPN pour regarder Oppenheimer à l’étranger

L’utilisation d’un VPN peut permettre d’accéder à Barbie depuis un serveur situé dans un autre pays. Toutefois, cela pourrait enfreindre les conditions d’utilisation de votre service de streaming. ExpressVPN est avant tout conçu pour garantir votre sécurité en ligne et protéger votre vie privée, et non pour contourner les droits d’auteur ou les restrictions géographiques. De plus, ExpressVPN ne surveille ni ne contrôle vos activités en ligne lorsque vous êtes connecté. Nous vous encourageons à respecter les conditions d’utilisation des plateformes et à soutenir l’industrie du divertissement de manière responsable.

Où regarder Oppenheimer en ligne depuis la France

Netflix

Prix : à partir de 5.99EUR/mois

Essai gratuit : Aucun

Oppenheimer est disponible avec abonnement sur Netflix. Si vous êtes abonné à la plateforme, vous pouvez accéder au film directement dans le catalogue sans frais supplémentaires.

N’oubliez pas d’activer votre VPN pour Netflix pour profiter d’un streaming fluide à tout moment !

Si vous ne voulez pas vous abonner à Netflix, vous pouvez louer ou acheter le film en version française sur les plateformes suivantes :

– AppleTV+

– Prime Video

– UniversCiné

– PremiereMax »

En optant pour l’achat, le film sera ajouté définitivement à votre bibliothèque numérique, vous permettant de le visionner autant de fois que vous le souhaitez. Si vous préférez la location, le film restera disponible pendant 30 jours avant activation. Une fois le visionnage commencé, vous aurez 48 heures pour le terminer.

Pour les spectateurs francophones, des options de langue sont généralement disponibles, incluant la version française (VF) ainsi que la version originale sous-titrée en français (VOSTFR). Cela garantit une expérience adaptée à vos préférences.

N’hésitez pas à explorer les différentes plateformes de streaming pour trouver l’option qui correspond le mieux à vos besoins, en tenant compte des prix et de la qualité du contenu proposé.

Comment regarder Oppenheimer gratuitement

Malheureusement, Oppenheimer n’est pas en streaming sur les meilleurs services de streaming gratuits. Toutefois, vous pouvez profiter des essais gratuits sur les plateformes de streaming payantes pour le regarder gratuitement, par exemple sur Prime video et Now TV.

Il est important de noter que des sites non officiels peuvent proposer des versions gratuites du film, mais ces sources sont souvent illégales et peuvent comporter des risques pour la sécurité de votre appareil. De plus, la qualité de ces versions peut être inférieure et les sous-titres, s’ils sont disponibles, peuvent être de mauvaise qualité.

Où regarder Oppenheimer dans le monde

États-Unis

Prime video

Prix : À partir de 8.99 USD/mois

Essai gratuit : Aucun

Les abonnés peuvent regarder le film sans frais supplémentaires et autant de fois qu’ils le souhaitent. Pour les fans américains regardant Oppenheimer avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur aux États-Unis.

Royaume-Uni

Now TV

Prix : À partir de 10 GBP/mois

Essai gratuit : Essai gratuit de sept jours

Now TV diffuse Oppenheimer au Royaume-Uni. Pour les fans britanniques regardant Oppenheimer avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur au Royaume-Uni.

Regardez Now TV avec un VPN

Pourquoi vous utiliser ExpressVPN pour le streaming ?

Un VPN premium comme ExpressVPN est la manière parfaite pour regarder vos séries préférées en streaming et en toute sécurité. Non seulement ExpressVPN offre des serveurs à haut débit dans 105 pays à travers le monde, optimisés pour le streaming et la sécurité, mais avec un VPN, vous pouvez regarder du streaming sur tous vos appareils et même vos Smart TV et consoles de jeu.

Streamez Oppenheimer en toute sécurité avec un VPN sur huit connexions simultanément, ce qui vous permet de regarder les épisodes à la maison, en déplacement ou même à l’étranger.

Fonctionnalités clés :

Serveurs à haut débit dans 105 pays à travers le monde, tous optimisés pour la vitesse et la sécurité

Jusqu’à 8 connexions simultanées

Service client 5 étoiles avec un support par messagerie instantanée 24h/24 et 7j/7

Politique de confidentialité stricte : Pas de logs d’activité ou de connexion

Site de support complet avec des articles détaillés de dépannage, des tutoriels vidéo pratiques et bien plus

La technologie de serveur VPN la plus avancée de l’industrie, TrustedServer, qui supprime toutes les données à chaque redémarrage

Notre fonctionnalité Threat Manager innovante, qui protège votre téléphone des malwares et d’autres applis malveillantes de traçage

Protocole Lightway de dernière génération offrant de meilleures vitesses, sécurité et fiabilité, surtout sur appareil mobile

Casting d’Oppenheimer

Le casting principal inclut :

Cillian Murphy en tant que J. Robert Oppenheimer

Benny Safdie en tant qu’Edward Teller

Emily Blunt en tant que Katherine “Kitty” Oppenheimer

Florence Pugh en tant que Jean Tatlock

Josh Hartnett en tant qu’Ernest Lawrence

Kenneth Branagh en tant que Niels Bohr

Matt Damon en tant que Gen. Leslie Groves

Robert Downey Jr. en tant que Lewis Strauss

Tom Conti en tant qu’Albert Einstein

D’autres membres du casting comprennent Alden Ehrenreich, Emma Dumont, Gary Oldman, Jack Quaid, Matthew Modine, Rami Malek et beaucoup d’autres encore.

Quels appareils pour regarder Oppenheimer en streaming

Pour profiter d’Oppenheimer en streaming, plusieurs options s’offrent à vous, selon vos préférences et vos équipements :

Smart TV : Visionnez le film directement via les applications de streaming intégrées.

Ordinateurs : Accédez aux plateformes de streaming via un navigateur ou une application dédiée.

Smartphones et tablettes : Regardez le film où que vous soyez grâce aux applications mobiles disponibles pour Android et iOS.

Appareils de streaming : Chromecast, Amazon Fire Stick ou encore Apple TV sont des solutions pratiques pour diffuser le film sur votre téléviseur.

Optez pour un VPN multiappareil

Si vous voyagez ou souhaitez accéder à Oppenheimer sur des plateformes disponibles dans d’autres régions, un VPN comme ExpressVPN peut vous permettre de contourner les restrictions géographiques tout en sécurisant votre connexion. Cela reste une solution adaptée pour les utilisateurs souhaitant explorer légalement les offres de leur plateforme habituelle depuis un autre pays.

Conseil : Assurez-vous de toujours respecter les conditions d’utilisation des plateformes pour une expérience fluide et conforme.