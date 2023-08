Spotify, Apple Music et YouTube dominent le secteur du streaming musical, mais font-ils assez pour préserver la confidentialité de leurs utilisateurs ?



Spotify détient la plus grande part de marché, mais sa politique de collecte de données à des fins commerciales suscite des inquiétudes.

D’autres plateformes comme Deezer, Tidal et Pandora proposent des offres et des tarifs uniques – axés sur la découverte de musique – et une qualité audio supérieure.

Qu’en est-il des plateformes régionales de streaming musical ? Découvrez quelles plateformes les utilisateurs dans des pays comme la Chine, l’Inde, l’Italie et d’autres pays utilisent pour écouter de la musique.

Répondez à notre quiz pour déterminer quelle est la meilleure plateforme de streaming musical pour vous.

Parcourir les nombreux services de streaming musical peut s’avérer une tâche complexe, car les géants du secteur comme Spotify, Apple Music et YouTube proposent des offres similaires pour attirer les clients. Des vastes catalogues de chansons et de playlists, en passant par la compatibilité avec plusieurs appareils, ces plateformes semblent tout offrir, ce qui rend le choix encore plus difficile.

Vous voyagez peut-être et vous souhaitez écouter vos playlists où que vous soyez dans le monde, mais l’accès à ces plateformes dans différentes régions peut s’avérer problématique. Dans certains pays, vous devrez télécharger un VPN pour accéder aux services de streaming musical. Il est donc important que ces plateformes soient compatibles avec votre mode de vie nomade.

La concurrence entre ces services stimule également l’innovation constante. De nouvelles fonctionnalités sont régulièrement introduites. Il n’y a pas que la musique d’ailleurs, car les podcasts, les programmes radio, et bien d’autres choix de contenu audio viennent s’ajouter à la liste des services proposés.

Spotify est le service de streaming musical le plus populaire

Selon un rapport de l’International Music Summit, Spotify est le leader incontesté du streaming musical. En 2022, la base d’abonnés de Spotify représentait près de 31 % du marché mondial, un chiffre qui devrait encore augmenter d’ici la fin de 2023. Viennent ensuite Apple Music avec une part de 13,7 % et Tencent Music avec 13,4 %.

Au-delà de ces services réputés, d’autres concurrents notables se disputent leur part du gâteau. YouTube Music occupe la 4e place avec une part de 8,9 %, tandis que des plateformes comme NetEase Music (Chine), Yandex Music (Russie) et Deezer (France) ont également une audience non négligeable.

Ajoutant une touche de diversité à l’expérience du streaming musical, d’autres plateformes émergentes détiennent 10,2 % de part du marché. Parmi les exemples à retenir, citons Joox Music, qui est la plus célèbre application de streaming musical dans certaines régions d’Asie ; et iHeartRadio, la préférée des Américains. Amazon Music se distingue également par sa présence honorable sur le marché.

Comparaison des meilleures plateformes de streaming musical

Avec autant de plateformes musicales à votre disposition, vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux. Cependant, il y a un aspect important qui passe souvent inaperçu : les politiques de confidentialité et de collecte de données. Chaque plateforme a ses propres conditions d’utilisation. Celles-ci devraient fortement influencer votre choix.

Pour vous aider à y voir plus clair et vous éviter les mauvaises surprises, nous avons examiné les fonctionnalités, les avantages et les politiques de confidentialité des plateformes de streaming musical les plus populaires. Notre objectif est de vous fournir des informations précises afin que vous puissiez choisir une plateforme adaptée à vos préférences musicales en toute confiance.

Alors, découvrons votre crush musical !

1. Spotify

Spotify a connu une évolution significative depuis son lancement en 2008. En tant que précurseur dans le domaine du streaming musical premium, Spotify a séduit un million d’utilisateurs au cours des cinq premiers mois de son lancement. Depuis cette année, il compte environ 515 millions d’utilisateurs actifs mensuels. C’est la plateforme musicale la plus populaire au monde.

Grâce à Spotify, vous pouvez écouter de la musique et des podcasts à la demande, créer vos propres listes de lecture et partager vos contenus préférés avec vos amis. Spotify propose une version gratuite avec des publicités et des offres premium qui permettent d’écouter de la musique sans publicité ou hors ligne, et bien d’autres options audio. L’application est disponible sur tous les appareils populaires, y compris les ordinateurs, les smartphones et les enceintes connectées. Si vous hésitez encore à souscrire un abonnement Spotify Premium, vous pouvez bénéficier d’une période d’essai gratuite d’un mois (réservée aux nouveaux utilisateurs) pour tester le service avant de vous abonner.

Spotify propose trois options de qualité audio qui varient en fonction de votre abonnement. Les utilisateurs gratuits bénéficient de la qualité AAC 128 kbit/s (qualité audio basique), tandis que les utilisateurs premium ont accès à l’AAC 256 kbit/s. L’AAC est la technique de compression qui permet de réduire la taille des fichiers audio, tandis que le kbit/s est le nombre de bits par seconde utilisés pour coder le fichier. Ainsi, plus le taux de kbit/s est élevé, plus la qualité audio est fluide et claire.

En 2021, la société a annoncé qu’elle proposerait, d’ici la fin de l’année 2023, un service de streaming musical Hi-Fi (haute-fidélité), correspondant à un son de qualité CD. Cette nouvelle offre permettra aux utilisateurs de passer à un niveau d’abonnement supérieur.

Récemment, Spotify a augmenté le prix de son abonnement premium Personnel de 9,99 € à 10,99 €. Certains experts pensent que cette hausse a été décidée pour faire face à une conjoncture économique incertaine.

Spotify : collecte de données

Afin d’assurer la gratuité de ses services, Spotify affirme qu’elle collecte, utilise et partage les informations personnelles de ses utilisateurs avec des tiers (cela concerne également les utilisateurs premium) pour permettre aux annonceurs de créer des publicités ciblées. Selon Wired, ces données recueillies sont inquiétantes pour de nombreux utilisateurs. Des pistes ou podcasts écoutés aux mots-clés utilisés dans la barre de recherche, Spotify exploite en permanence les données comportementales de ses utilisateurs pour suivre leurs activités et connaître leurs habitudes.

Chaque année, Spotify lance Wrapped (ci-dessous), une campagne de marketing qui collecte des données telles que vos préférences musicales, vos artistes préférés et vos genres afin de mieux comprendre vos habitudes de streaming et d’autres données connexes. Cette stratégie semble efficace : chaque année, Spotify enregistre une hausse des téléchargements sur l’App Store à l’occasion de Spotify Wrapped.

Comment Spotify pourrait-il utiliser vos goûts musicaux pour déterminer vos centres d’intérêt et votre personnalité ? Si vous avez écouté White Horse de Taylor Swift, puis Good As Hell de Lizzo, et enfin terminé la soirée avec une playlist intitulée Heartbreak Hits 💔, il y a de fortes chances que Spotify puisse tous les associer pour déterminer que vous traversez une période difficile. Par conséquent, il vous recommandera des chansons ou des podcasts qui correspondent à votre humeur.

Conformément à sa politique de confidentialité, Spotify a accès à des informations telles que vos données de cookies, votre adresse IP et des informations sur les appareils de votre réseau Wi-Fi. La société peut également accéder à vos enregistrements vocaux si vous utilisez son assistant vocal Hey Spotify sur votre smartphone ou votre enceinte connectée. De plus, si vous vous connectez à Spotify via des plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Twitter, la société peut avoir accès à certaines informations provenant de ces plateformes.

Au début de l’année, Spotify a révélé qu’elle avait acquis un système vocal basé sur l’IA, permettant de reproduire l’expérience FM pour les utilisateurs. La nouvelle fonctionnalité DJ diffusera des chansons en fonction de l’historique d’écoute et des préférences de l’utilisateur. Elle proposera aussi des commentaires lus par une IA, rédigés préalablement par des rédacteurs humains. La fonctionnalité DJ est un autre exemple de la façon dont Spotify exploite les données des utilisateurs.

Découvrez comment fonctionne Spotify DJ ici :

Les inquiétudes suscitées par les méthodes utilisées par Spotify pour la collecte de données dépend des utilisateurs et de leur interprétation de la confidentialité en ligne. Spotify enregistre une quantité importante de données sur ses utilisateurs, y compris les chansons qu’ils écoutent, quand ils les écoutent et où ils les écoutent. Ces données peuvent être utilisées pour déterminer vos préférences musicales, vous proposer des publicités ciblées, et même en apprendre davantage sur votre personnalité. Bien qu’invasive, la collecte de données par des services de streaming musical comme Spotify ou par les réseaux sociaux est assez courante.

Malgré sa transparence sur l’utilisation et la collecte des données de ses clients, Spotify s’est récemment vu infliger une amende de 5,4 millions de dollars par l’autorité suédoise de protection des données. Selon l’organisme, Spotify n’a pas informé les utilisateurs de la manière dont leurs données sont collectées et utilisées en Suède.

Heureusement, il existe des solutions pour protéger votre vie privée et de faire face aux méthodes utilisées par les différents services de streaming musical pour collecter vos données personnelles. Nous y reviendrons plus tard.

2. Apple Music

Apple Music propose 100 millions de morceaux de musique, trois stations de radio en direct et plus de 30 000 playlists créées par des experts. Outre les chansons, la plateforme propose également des clips et des documentaires sur la musique. En octobre 2022, Apple a annoncé une augmentation du prix d’Apple Music de 9,99 € à 10,99 €.

Contrairement à Spotify, Apple Music n’a pas d’offre gratuite et ne contient donc pas de publicité. Selon Elena Segal, responsable de l’édition musicale de la société, Apple ne proposera jamais de version gratuite, car cela irait à l’encontre de ses valeurs fondamentales en matière de confidentialité. En revanche, Apple Music propose aux nouveaux utilisateurs différents essais gratuits allant d’un mois à six mois. Les utilisateurs iOS qui n’ont jamais utilisé Apple Music auparavant bénéficieront d’un essai gratuit d’un mois. Ceux qui ont acheté un produit Apple éligible, comme les AirPods Pro, les HomePod et les Beats Studio Buds, peuvent bénéficier d’une période d’essai gratuite allant jusqu’à six mois.

Apple Music est accessible sur tous les appareils Apple et peut être diffusé sur divers systèmes d’enceintes intelligentes et de TV. En 2021, Apple a lancé l’abonnement Voice, qui permet aux utilisateurs de chercher des sons, des playlists et des artistes via Siri. Cet abonnement est actuellement moins cher que les autres, puisqu’il n’offre pas beaucoup de fonctionnalités.

Apple Music compte plus de 88 millions d’abonnés. C’est donc la deuxième plateforme de streaming musical la plus populaire au monde, probablement parce qu’il y a 1,46 milliard d’utilisateurs actifs d’iPhone dans le monde, qui ont tous l’application préinstallée.

Apple introduit toujours de nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme de streaming musical pour rester compétitive. Par exemple, en 2021, la société a lancé les options de qualité audio Lossless et Hi-Res Lossless. Le format Lossless est un format de compression qui préserve toutes les données audio originales, offrant ainsi aux auditeurs la meilleure qualité sonore possible. Néanmoins, les deux formats Lossless d’Apple requièrent beaucoup d’espace. Aucun casque Bluetooth n’est équipé pour diffuser de la musique avec une telle qualité de son.

Récemment, Apple Music a testé le concept des concerts en direct, en introduisant une nouvelle série de fonctionnalités de recherche de concerts intégrées dans Apple Maps et Apple Music. La nouvelle fonctionnalité (Guides) vise à mettre en avant les meilleurs lieux de concerts, des emblématiques opéras de Vienne aux clubs techno branchés de Brooklyn et de Tokyo. Cette fonctionnalité est disponible dans plus de 10 villes, notamment aux États-Unis, en Allemagne et en Australie. Les utilisateurs résidant en dehors de ces pays peuvent utiliser un VPN pour y avoir accès.

Qu’en est-il de la politique de confidentialité

d’Apple Music ?

La politique de confidentialité d’Apple est généralement considérée comme l’une des plus complètes et des plus transparentes du secteur technologique. Elle définit la manière dont Apple collecte, utilise et partage vos données. Les utilisateurs disposent de nombreuses options pour gérer leurs paramètres de confidentialité.

Voici quelques-unes des informations qu’Apple recueille sur vous lorsque vous utilisez Apple Music :

Votre nom, votre adresse électronique et vos informations de paiement

Votre historique d’écoute

Les appareils que vous utilisez pour écouter Apple Music

Vos données de localisation (si les services de localisation sont activés)

Vos contacts (si l’option Contacts est activée dans Apple Music)

Conformément à sa politique de confidentialité, Apple utilise ces données pour vous fournir ses services, les améliorer et vous proposer des publicités relatives à ses artistes, ainsi que de meilleures recommandations musicales. Vous pouvez gérer l’utilisation de vos données dans les paramètres de confidentialité de l’application Apple Music.

Apple Music : collecte de données

Apple est réputée pour être une entreprise soucieuse de la confidentialité de ses clients. Sa politique de confidentialité est donc relativement claire et transparente. Elle s’est d’ailleurs déjà illustrée en prenant des mesures pour protéger la vie privée de ses utilisateurs au cours des dernières années.

En revanche, bien qu’elle ne propose pas de publicités, Apple Music peut collecter, utiliser, divulguer des données anonymes à diverses fins. Conformément à sa politique de confidentialité, Apple Music peut collecter des données non personnelles et les partager avec des maisons de disques, des éditeurs et des artistes.

3. Amazon Music Free, Amazon Music et Amazon Music Unlimited

Vous êtes confus ? Voici une brève description des différentes offres musicales d’Amazon :

Amazon Music Free offre aux utilisateurs d’Amazon un accès gratuit à de nombreuses playlists et stations, ainsi qu’à certaines playlists sélectionnées à la demande sur Android et iOS. Ce service inclut des publicités.

Amazon Music est un service de streaming musical qui offre aux abonnés Prime une expérience sans publicité avec un accès à 100 millions de pistes audio, une vaste sélection de podcasts et des milliers de playlists, le tout étant inclus dans leur abonnement Amazon Prime.

Amazon Music Unlimited est un service de streaming musical premium qui ne fait pas partie de l’abonnement Prime. Amazon Music Unlimited propose plus de 100 millions de sons HD et Ultra HD, ainsi qu’une collection Spatial Audio masterisés en Dolby Atmos et 360 Reality Audio disponibles sur plusieurs plateformes, notamment Android, iOS, Fire TV, certains appareils de streaming, Smart TV et enceintes connectées.

Amazon Music et Amazon Music Unlimited sont disponibles sans publicité sur différents appareils. Si l’ordre des pistes audio ne vous gêne pas, Music Prime, qui fait déjà partie de l’abonnement Prime, est un bon choix, mais il n’offre pas la qualité audio supérieure de Music Unlimited.

Nous avons décidé de nous intéresser à Amazon Music Unlimited, car il ne nécessite pas d’abonnement Prime et fonctionne comme un service autonome.

Amazon Music Unlimited n’offre peut-être pas toutes les fonctionnalités proposées par d’autres services populaires. Il lui manque, par exemple, la radio en direct. La récente hausse de son prix a également réduit sa popularité auprès des utilisateurs Prime qui bénéficient de Music Prime dans le cadre de leur abonnement.

Amazon Music permet toujours d’accéder à un vaste catalogue de plus de 100 millions de pistes audio et de podcasts haute résolution sur plusieurs appareils. Au départ, Amazon Music Unlimited ne proposait pas d’offre gratuite. Elle a été introduite par la suite.

La plateforme a récemment amélioré ses services en proposant des clips. Elle essaie ainsi de rester compétitive sur le marché.

Music Unlimited propose deux options de qualité audio élevée, mais elles ne sont pas applicables à tous les titres de son catalogue. De plus, des écouteurs et des haut-parleurs spécifiques sont requis pour pouvoir en bénéficier.

Amazon Music Unlimited est-il un service sécurisé ?

Amazon Music Unlimited appartient à l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde. Toutefois, au cours des dernières années, l’entreprise a été confrontée à plusieurs violations de données impliquant des collaborateurs, Twitch (une filiale d’Amazon) et des informations de messagerie électronique relatives à ses clients.

Dans sa politique de confidentialité, Amazon Music Unlimited indique qu’elle collecte des informations sur les utilisateurs, notamment :

Le nom, les coordonnées et les informations de facturation

Des informations sur l’appareil, comme l’adresse IP et le système d’exploitation

L’historique d’écoute et les préférences

Les données de localisation

Des informations sur les interactions avec Amazon Music Unlimited, les pages web visitées et l’activité sur l’application ou le site web

Amazon Music Unlimited affirme utiliser vos informations personnelles pour améliorer ses services. Il s’agit de savoir quelles chansons vous écoutez, quelles playlists vous créez et comment vous utilisez le service. Ces informations permettent de vous recommander de nouveaux morceaux de musique et de rendre le service plus convivial.

4. YouTube Music

Depuis sa création en 2015, YouTube Music a considérablement évolué, s’imposant comme un concurrent de poids face à des géants de streaming musical tels qu’Apple Music et Spotify.

YouTube Music est une plateforme de streaming musical, tandis que YouTube Premium est dédiée principalement aux vidéos et au contenu généré par les utilisateurs, comme les Shorts. Si vous êtes un utilisateur fidèle de YouTube, vous serez ravi d’apprendre que YouTube Music est inclus dans l’abonnement à YouTube Premium, mais vous pouvez également souscrire à YouTube Music séparément.

L’une des principales fonctionnalités de YouTube Music est qu’il peut suggérer des playlists en fonction de la localisation géographique et de l’heure du streaming. Vous pouvez également accéder aux paroles des chansons. Grâce à l’association de YouTube Music avec YouTube, il est possible d’accéder à des clips officiels de YouTube et à des pistes de karaoké. En 2022, YouTube a dépassé les 80 millions d’abonnés aux services Music et Premium dans le monde.

YouTube Music : collecte de données

Bien que YouTube Music soit considéré comme relativement sécurisé, la politique de confidentialité de YouTube Music suscite des inquiétudes, notamment la collecte et l’utilisation des données relatives à l’historique d’écoute des utilisateurs.

Voici quelques informations que YouTube Music collecte sur vous :

Des informations personnelles telles que votre nom, vos coordonnées et vos données de facturation

Des identifiants d’appareils et des statistiques d’utilisation comme votre adresse IP, les chansons que vous écoutez et les playlists que vous créez

Des cookies et d’autres informations de suivi pour évaluer votre activité de navigation et vos préférences

Certains utilisateurs craignent le suivi de leurs données et leur utilisation à des fins commerciales.

D’autres utilisateurs s’inquiètent des recommandations de la plateforme basées sur la géolocalisation. Ils craignent également la divulgation et le partage de leur historique d’écoute avec des tiers sans leur consentement explicite, notamment après l’introduction des Récaps annuels similaires à ceux de Spotify Wrapped. Étant une filiale de Google, la politique de confidentialité controversée de la société s’applique à l’ensemble de ses produits et services.

5. Deezer

Deezer propose un service gratuit et plusieurs fonctionnalités, notamment la qualité Hi-Fi, des podcasts, un algorithme de recommandation musicale et des options uniques telles que SongCatcher. Son interface intuitive rend son utilisation encore plus conviviale.

Les fonctionnalités de Deezer Gratuit varient selon l’application. Dans l’application mobile, les utilisateurs bénéficient de plusieurs fonctionnalités, ils peuvent notamment zapper des playlists et recevoir des recommandations personnalisées. Deezer Gratuit sur PC, en revanche, offre une expérience différente, limitée à six zappings par heure et à des aperçus de 30 secondes des chansons. La formule Premium permet de mieux contrôler l’expérience de streaming musical.

Deezer dispose d’une fonctionnalité unique : SongCatcher, qui permet d’identifier et d’enregistrer des chansons. Pour utiliser SongCatcher sur votre smartphone, cliquez sur Recherche, où vous remarquerez une barre bleue indiquant Quel est ce titre ? Lorsque vous appuyez sur cette barre, SongCatcher commence instantanément à écouter et à essayer d’identifier la chanson ou le son en cours de lecture. En 2022, Deezer a étendu les fonctionnalités de SongCatcher à la reconnaissance des fredonnements, des chants et des sifflements.

En 2023, Deezer compte environ 9,4 millions d’abonnés, principalement en Europe et dans des pays d’Amérique latine comme le Brésil. La plateforme est disponible dans 185 pays, mais les auditeurs de certains pays comme Singapour devront utiliser un VPN pour accéder à son service gratuit.

Deezer : collecte de données

La politique de confidentialité de Deezer définit les pratiques de collecte, d’utilisation et de partage des données personnelles. Elle rappelle également vos droits en matière de confidentialité, y compris l’accès à vos informations personnelles pour les supprimer. Sur son site web, Deezer indique la durée de conservation de certaines données : trois ans pour les informations personnelles ; cinq ans pour les demandes relatives à l’assistance et aux contenus des utilisateurs ; dix ans pour les informations bancaires et les transactions conformément au code monétaire et financier français.

Autres plateformes populaires de streaming musical

Même si leur nombre d’abonnés reste modeste, les autres plateformes de streaming musical ont acquis une certaine notoriété grâce à leurs fonctionnalités inédites.

Nous explorons deux services moins connus afin de découvrir les raisons de leur popularité croissante et ce qui les distingue dans l’univers du streaming musical.

1. Tidal

Tidal est fondée par le rappeur Jay-Z et appartient actuellement à Square, une plateforme de services financiers. En 2014, elle a été la première plateforme à offrir des fonctionnalités de streaming musical Hi-Fi et des backstages exclusifs, se démarquant ainsi de tous les autres services de streaming de l’époque.

Tidal privilégie une qualité de streaming audio supérieure. Contrairement à Spotify et Apple Music, Tidal propose quatre options audio, toutes de qualité CD.

La promotion des artistes est au cœur de la mission de Tidal. Avec un abonnement HiFi Plus, 10 % de vos frais mensuels vont directement aux artistes que vous écoutez le plus. Cela inclut un système de redevances unique, où les artistes sont rémunérés en fonction de l’activité d’écoute personnelle de leurs fans.

Tidal ne communique pas le nombre de ses utilisateurs, mais les experts estiment que la plateforme compte environ cinq millions d’abonnés payants. Ces chiffres peuvent également fluctuer en fonction du type de contenu. Par exemple, Tidal indique que l’album Lemonade de Beyoncé a permis à la plateforme de gagner 1,2 million d’abonnés au cours de la première semaine de sa sortie. Lemonade était en exclusivité sur Tidal pendant environ trois ans (Beyoncé étant la compagne de Jay-Z) avant d’être distribué sur d’autres plateformes de streaming musical.

Tidal : collecte de données

La politique de confidentialité de Tidal comporte une section entière (avec des exemples) sur le type de données personnelles et non personnelles qu’elle collecte, quand elles sont utilisées et comment elles sont recueillies. Comme d’autres plateformes, Tidal justifie la collecte de ce type d’informations pour améliorer ses services et ses annonces publicitaires.

Même si la confidentialité est certes un sujet préoccupant, certains utilisateurs pourraient également être déconcertés par le prix, le manque de fonctionnalités et d’autres éléments interactifs de Tidal. Avec 19,99 € pour un abonnement Hi-Fi Premium, Tidal est presque deux fois plus cher qu’un abonnement individuel à Spotify Premium.

2. Pandora

Pandora a vu le jour au début des années 2000 aux États-Unis et est surtout connue pour ses algorithmes de recommandation musicale avancés, qui restent son principal atout.

Avec l’abonnement Premium sans publicité, vous pouvez écouter de la musique et laisser Pandora choisir d’autres sons selon votre goût. Le service est optimisé par le Music Genome Project, qui a développé des algorithmes exclusifs permettant d’analyser la musique en fonction de plus de 400 attributs musicaux. Toutefois, l’offre gratuite est moins intéressante, car elle inclut des publicités intrusives. Bien que Pandora est limitée en termes de fonctionnalités, elle se distingue par des offres telles que des commentaires sur les albums et des informations sur les tournées des artistes. Pandora est également une filiale de SiriusXM et n’est disponible qu’aux États-Unis ou pour ceux qui utilisent un VPN.

Pandora : collecte de données

Dans sa politique de confidentialité, Pandora indique qu’elle collecte des informations basiques, comme le nom et les coordonnées de l’utilisateur, ainsi que des données basées sur l’utilisation de l’application. L’entreprise souligne également comment elle peut utiliser et collecter des données de localisation et des données audio si les utilisateurs activent les services de localisation et les services vocaux sur la plateforme.

Les plateformes régionales de streaming musical que vous devez connaître

Alors que le secteur du streaming musical continue de se développer partout dans le monde, plusieurs plateformes régionales s’imposent en proposant des expériences musicales uniques et adaptées à chaque culture. Ces plateformes mettent l’accent sur la musique créée par des artistes et des groupes d’une région ou d’un pays spécifiques.

L’avantage de ces plateformes est qu’elles permettent de capturer l’essence des différentes œuvres musicales locales et de transformer la manière dont le public découvre la musique et interagit avec elle. Voici comment ces plateformes répondent aux goûts et aux préférences spécifiques des auditeurs de chaque région :

Bandcamp

Bandcamp a acquis une réputation d’anti-Spotify en se concentrant sur les artistes indépendants et en leur offrant une plateforme pour la distribution de leur musique. La société est basée à Oakland, en Californie.

Selon Bandcamp, lorsqu’un utilisateur achète un son, un album ou des produits dérivés sur la plateforme, 82 % des recettes sont reversées à l’artiste ou au label. Outre les artistes individuels, des développeurs de jeux indépendants comme les créateurs de Stardew Valley, Minecraft et Cuphead ont également publié les bandes sonores de leurs jeux sur Bandcamp. En 2022, Bandcamp a été rachetée par Epic Games, le studio à l’origine de jeux vidéo tels que Fortnite et Unreal.

Gaana

Gaana est l’un des plus grands services de streaming musical en Inde, offrant un vaste choix de musique indienne et internationale. Le catalogue de la plateforme comprend des genres différents d’œuvres musicales issues de plusieurs langues indiennes, telles que l’hindi, le tamoul et le bengali. Le PDG de Gaana, Gautam Sinha, prévoit que son service de streaming musical atteindra 500 millions d’utilisateurs d’ici 2024.

iHeartRadio

Populaire en Amérique du Nord, iHeartRadio est un fournisseur freemium de services de streaming musical, de radio et de podcasts. Avec un catalogue couvrant des millions de titres et des milliers d’artistes, iHeartRadio permet aux utilisateurs de créer des stations personnalisées basées sur leurs artistes ou chansons préférés. En plus de la musique, iHeartRadio propose des milliers de podcasts dans diverses catégories, notamment l’actualité, le sport et le divertissement. iHeartRadio est connue pour organiser des festivals de musique dans tous les États-Unis pendant les vacances de Noël et d’été.

Joox

Joox est un service de streaming musical gratuit et payant appartenant à Tencent, qui a été lancé en janvier 2015. La plateforme est l’une des plus grandes applications de streaming musical en Asie et est populaire à Hong Kong, en Indonésie, en Malaisie, au Myanmar et en Thaïlande.

Joox est surtout connue pour son vaste catalogue de plus de 40 millions de titres et pour Joox Rooms, qui permet aux utilisateurs d’interagir et d’apprécier la musique en chantant dans des espaces de discussion audio et vidéo en direct.

NetEase Cloud Music

NetEase Cloud Music, également connue sous le nom de NetEase Cloud Radio en raison de sa fonctionnalité de recommandation musicale, est une plateforme de streaming musical freemium appartenant à NetEase, une société de gaming chinoise. La plateforme est surtout connue pour son catalogue de chansons, ses recommandations personnalisées et ses fonctionnalités de réseaux sociaux. Depuis son lancement en 2013, elle est rapidement devenue l’une des principales plateformes musicales de Chine.

NetEase Cloud propose une offre de musique internationale et chinoise, en privilégiant les artistes chinois indépendants. Les utilisateurs peuvent écouter de la musique, commenter des chansons, créer des playlists et suivre d’autres utilisateurs. Bien qu’elle s’adresse à un large public en Chine, la plateforme est particulièrement populaire auprès des jeunes utilisateurs grâce à son interface conviviale et à ses fonctionnalités de communication.

Qobuz

À l’instar de Tidal, Qobuz est une plateforme de streaming qui privilégie une qualité audio haute résolution. Les audiophiles apprécieront le format haute résolution (jusqu’à 9 216 kbps), qui permet d’écouter la musique telle que l’artiste l’a produite sur un CD ou un vinyle. Cependant, tous les titres ne sont pas disponibles avec cette qualité. Le service musical français est peut-être plus cher que d’autres plateformes, mais il est actuellement le seul à permettre d’acheter et de télécharger des sons et des albums à haute résolution. L’interface de l’application est également conviviale.

Tencent Music

Tencent Music est un service de musique en ligne basé en Chine, connu pour ses quatre applications musicales : QQ Music (copropriété de Spotify), KuGou Music, Kuwo Music et WeSing. Ces plateformes offrent divers services, tels que le streaming musical, le karaoké en ligne et le streaming en direct, permettant aux utilisateurs d’écouter et de vivre la musique différemment.

Tim Music

Tim Music est un service de streaming musical basé en Italie, développé par Telecom Italia (TIM). Il propose des millions de chansons. Les utilisateurs peuvent écouter de la musique en ligne ou télécharger des chansons pour les écouter hors ligne. La plateforme propose également des playlists, des chaînes de radio et des recommandations musicales personnalisées basées sur les préférences de l’utilisateur. L’une de ses fonctionnalités uniques est son association avec le réseau TIM, qui permet aux clients de l’opérateur téléphonique d’écouter de la musique sans utiliser leurs données. Par ailleurs, ce service offre des options audio de qualité supérieure et des contenus exclusifs, tels que des chansons en avant-première, des albums et des événements en direct.

TikTok Music

TikTok Music est une toute nouvelle plateforme de streaming développée par les créateurs de TikTok. Elle a été lancée le 6 juillet 2023 au Brésil et en Indonésie, suivis peu après par l’Australie, le Mexique et Singapour. La plateforme est actuellement en phase d’évaluation et sera par la suite déployée dans d’autres pays.

Le nouveau service de streaming musical s’appuiera sur la notoriété de TikTok dans le domaine de la découverte musicale, en permettant d’écouter les chansons les plus populaires via TikTok Music. Les abonnés peuvent également écouter, télécharger et partager des chansons sur les réseaux sociaux, y compris sur TikTok, et passer d’une plateforme à l’autre facilement.

Les principales fonctionnalités de la plateforme visent à faciliter la synchronisation des comptes TikTok et TikTok Music, la possibilité d’écouter les versions complètes des chansons TikTok et la découverte musicale. Elle favorise également les échanges axés sur la musique au sein d’une communauté, encourage l’interaction en proposant des paroles de chansons en temps réel et favorise la création de playlists collaboratives.

Yandex Music

Yandex Music est un service de streaming musical développé par la société technologique russe powerhouse. Il propose des millions de chansons russes et internationales, dans différents genres et différentes langues. Vous pouvez écouter des playlists prédéfinies par les experts musicaux de la plateforme ou créer vos propres playlists. Le service comprend également un système de recommandation automatique qui suggère de nouvelles musiques en fonction de votre historique d’écoute.

Yandex propose également une fonctionnalité radio qui permet aux utilisateurs de découvrir de nouvelles musiques. Les utilisateurs peuvent accéder au service via des navigateurs web et différents appareils connectés, avec des options d’abonnement gratuites et payantes.

5 façons de préserver votre confidentialité sur les plateformes de streaming musical

Vous êtes préoccupé par la protection de votre vie privée lorsque vous utilisez certains services de streaming musical ? Voici quelques conseils pour protéger votre vie privée.

1. Lisez toujours la politique de confidentialité

Avant de vous abonner à un service de streaming musical, lisez la politique de confidentialité. Vous saurez ainsi quelles données la plateforme musicale collecte et comment elle les utilise.

Certaines plateformes, comme YouTube Music et Amazon Music Unlimited, sont affiliées à de grandes entreprises technologiques, ce qui peut être une source d’inquiétude pour certaines personnes. Si ces liens vous inquiètent, envisagez plutôt de vous inscrire sur d’autres plateformes.

2. Activez les sessions d’écoute privée

Pour limiter la surveillance sur Spotify, les experts recommandent d’activer les sessions d’écoute privées, car cela empêche Spotify de suivre votre historique d’écoute.

Apple Music ne propose pas de mode d’écoute privée, mais des Redditors ont trouvé une solution en désactivant la fonctionnalité Utiliser l’historique d’écoute afin d’empêcher Apple de suivre leurs préférences d’écoute.

3. Modifiez les paramètres de votre compte

Lors de la création de votre compte, vous devrez également accéder aux paramètres et choisir des informations que vous souhaitez partager avec le fournisseur de streaming. Il s’agit notamment de vos données de localisation, de vos préférences et d’autres informations. Certains fournisseurs, comme YouTube Music, utilisent vos données de localisation pour vous recommander des chansons en fonction de l’endroit où vous vous trouvez et de l’heure de la journée.

4. Utilisez une adresse électronique temporaire lors de l’inscription

Pour protéger votre vie privée, vous pouvez utiliser une adresse électronique et des informations de contact temporaires lors de votre inscription à des services de streaming musical. Une adresse électronique temporaire est utilisée pour un usage précis, puis peut être supprimée par la suite. Par exemple, pour souscrire à des essais gratuits ou à des services que vous souhaitez utiliser temporairement.

L’un des principaux avantages de ce type d’adresses électroniques est qu’elles protègent vos informations personnelles en cas de fuite de données et vous évitent d’être inondé de spams ou d’e-mails promotionnels indésirables. Notez que si vous souhaitez poursuivre votre abonnement à long terme, vous risquez de ne pas pouvoir effectuer des actions telles que la réinitialisation de votre mot de passe si vous n’avez plus accès à l’adresse électronique que vous avez utilisée pour vous inscrire.

5. Désactivez les publicités personnalisées

Certains services de streaming musical, comme Spotify et Apple Music, vous permettent de vous opposer à l’affichage de publicités personnalisées. Cette option n’empêche pas le service de suivre votre activité, mais elle l’empêche de partager vos informations avec des tiers.

Si vous souhaitez désactiver les publicités personnalisées sur Spotify, voici ce que vous pouvez faire :

Sélectionnez Profile > Compte Rendez-vous dans les paramètres de confidentialité, puis recherchez Publicités personnalisées et désactivez l’option

Sur Apple Music :

Accédez aux paramètres > Confidentialité et sécurité > Publicité Apple Cliquez ensuite sur le bouton pour désactiver les annonces personnalisées

Bonus : Quelle est la plateforme de streaming musical qui vous convient le mieux ?

Vous ne savez pas quel service de streaming musical choisir ? Pour vous aider, répondez à notre quiz en fonction de vos préférences musicales.

Question 1 : Comment décririez-vous vos goûts musicaux ?

J’aime les grands succès et les meilleurs au classement J’aime plusieurs styles J’aime découvrir de nouveaux artistes Je cherche encore

Question 2 : Qu’est-ce qui importe le plus dans une plateforme de streaming musical ?

Les recommandations personnalisées Un vaste catalogue de musique Une interface conviviale Un son de qualité supérieure

Question 3 : Quelle importance accordez-vous à l’accès aux podcasts et à la radio ?

C’est extrêmement important Je les écoute occasionnellement Ce n’est pas très important J’écoute uniquement de la musique

Question 4 : Quelle est votre méthode pour découvrir de nouvelles musiques ?



J’écoute des playlists sélectionnées par des experts J’écoute des stations de radio et des recommandations d’artistes J’écoute des morceaux de musique aléatoires J’écoute des recommandations basées sur des algorithmes

Question 5 : Quelle importance accordez-vous à la possibilité de télécharger de la musique et de l’écouter hors ligne ?



Très important, je voyage beaucoup Important, lorsque je n’ai pas de Wi-Fi Pas très important, je ne télécharge pas de musique Sans intérêt, mes données sont suffisantes

Question 6 : Quelle importance accordez-vous aux clips ?



Très important, ils me divertissent Important, ils améliorent mon expérience Pas très important, je préfère la musique audio Je n’aime pas les clips musicaux

Question 7 : Quelle est l’importance de la dimension sociale (partage, suivi d’amis) dans votre expérience de streaming musical ?



Très important, j’aime partager la musique et suivre mes amis Sans intérêt, je n’ai jamais eu l’idée d’utiliser des fonctionnalités sociales Pas très important, j’écoute surtout de la musique seul(e) Important, je partage occasionnellement de la musique

Question 8 : Combien êtes-vous prêt à payer pour vous abonner à un service de streaming musical ?



Je veux l’offre la plus abordable Je peux payer pour des fonctionnalités supplémentaires Je peux payer plus cher pour un son de qualité supérieure Je n’utilise que des services gratuits

Question 9 : Que pensez-vous de la publicité dans un service de streaming musical ?



Les publicités ne me dérangent pas si le service est gratuit Je peux tolérer quelques publicités Je ne veux pas de publicité Je suis neutre

Question 10 : Le contenu exclusif et l’accès aux nouveautés sont-ils importants pour vous ?



Ce n’est pas très important, je peux attendre les nouveautés Important, j’aime avoir accès à des contenus exclusifs Non, je ne me soucie pas des exclusivités Neutre, c’est une bonne chose, mais ce n’est pas important

Réponses :

Plusieurs réponses A : Vous apprécierez probablement Spotify, Apple Music ou Amazon Music Unlimited, avec leur vaste catalogue de musique et leurs recommandations personnalisées. En revanche, si vous aimez les podcasts, vous devriez peut-être vous tourner vers Apple Music.



Plusieurs réponses B : Deezer, Tidal et YouTube Music pourraient bien vous plaire. Ces trois plateformes proposent des clips, des podcasts et des contenus exclusifs.

Plusieurs réponses C : Vous êtes un véritable audiophile. Bandcamp est probablement le meilleur pour vous. Découvrez des artistes et des producteurs indépendants émergents et soutenez-les.

Plusieurs réponses D : Si vous n’arrivez pas à décider quels artistes ou quels genres écouter, Pandora est une solution idéale grâce à son algorithme Music Genome Project qui vous aide à choisir les meilleurs morceaux de musique.