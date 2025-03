La science-fiction a souvent prédit les avancements technologiques du monde réel, comme les écouteurs sans fil, la visioconférence, les voitures autonomes et la thérapie par la réalité virtuelle.

Le rythme rapide de l’innovation technologique suscite des inquiétudes quant au respect de la vie privée, à la sécurité et au risque d’utilisation abusive.

Les préoccupations d’ordre éthique incluent la possibilité d’une surveillance envahissante, l’inégalité grandissante dûe aux technologies d’amélioration humaine, l’impact environnemental, la militarisation des technologies de pointe, et la disparition des frontières entre les humains et les machines.

Protéger votre vie privée dans un monde technologiquement avancé inclut l’utilisation d’outils comme un VPN ainsi que pour d’autres appareils avec une protection post-quantique, et le refus de la collecte des données dès que c’est possible.



Pendant des décennies, la société a été captivée par les livres, les films et les émissions télévisées de science-fiction qui nous ont transporté vers des mondes allant au-delà de nos expériences quotidiennes. Ces histoires n’ont pas seulement nourri nos imaginations; elles ont présagé certains avancements technologiques avec une précision étonnante.

Des communications par satellite d’Arthur C. Clarke aux concepts de réalité virtuelle de Matrix, découvrez les visionnaires de la science-fiction qui ont anticipé les réalités technologiques d’aujourd’hui et la façon par laquelle ces histoires, une fois imaginées, peuvent être perçues dans notre monde technologique.

Comment les imaginations de la science-fiction sont devenues la technologie d’aujourd’hui

Vous souvenez-vous des “coquillages” du roman dystopique Fahrenheit 451 de Ray Bradbury en 1953 ? Ces petits écouteurs sans fil, diffusant des informations en continu, semblaient purement fictifs. Pourtant, nous voici, avec des appareils comme les AirPods d’Apple et les Galaxy Buds de Samsung qui en font une réalité. Ces gadgets, autrefois de simples élucubrations, sont désormais partie intégrante de notre consommation quotidienne de contenu audio.

Les appels vidéo, autrefois un concept futuriste venant du dessin animé des années 1960 Les Jetson, sont également passés de la fiction à des outils essentiels. Aujourd’hui, les plateformes comme Google Meet et Zoom sont indispensables pour nous connecter à l’échelle mondiale.

Légende de l’image : Mr Spacely communique via Visaphone dans le premier épisode des Jetsons (1962). Source : YouTube

Mais, l’influence de la science-fiction ne se limite pas aux petits gadgets. Le transport, par exemple, a adopté l’idée autrefois fictive des voitures autonomes, un concept relégué aux pages des romans d’Isaac Asimov. Les sociétés comme Tesla et Waymo sont aux premiers rangs pour concrétiser ce concept, prêts à transformer notre manière de voyager.

De plus, les thèmes communs de la science-fiction comme l’exploration de l’espace et la communication par satellite ont progressé de manière importante dans le monde réel. Les visions décrites dans 2001, l’Odyssée de l’espace d’Arthur C. et l’adaptation cinématographique de Stanley Kubrick en 1968 ne sont plus seulement des concepts imaginaires. Aujourd’hui, les sociétés comme SpaceX sont en tête, développant des fusées réutilisables, étendant la communication par satellite et l’exploration spatiale, nous rapprochant du futur qu’on s’imaginait autrefois.

Légende d’image : Discovery One a inspiré une génération de scientifiques, d’ingénieurs et d’astronautes à poursuivre des carrières dans l’exploration spatiale. Source : Wiki Commons

Autres exemples de prédictions de la science-fiction devenues réalité

Comme nous l’avons vu, la science-fiction a un talent remarquable pour prédire le futur. Mais les exemples des écouteurs et des appels vidéos sont juste la pointe de l’iceberg. Des drones et téléphones à clapet à la surveillance de masse et à l’IA, voici un tour d’horizon de la perspicacité des auteurs de science-fiction pour prédire notre présent et notre futur :

Comme le montre l’infographie ci-dessus, la science-fiction nous a effectivement montré des technologies à venir. Mais l’influence s’étend au-delà de ces faits marquants. Pensez à la tablette de 2001, l’Odyssée de l’espace, un précurseur de nos iPads et smartphones. Ou prenez la vision d’Edward Bellamy en 1887 des cartes de crédit dans son roman utopique Cent ans après ou l’An 2000, écrit des décennies avant l’apparition de la technologie. Même les dispositifs imaginés par Jules Verne pour respirer sous l’eau ressemblent étroitement aux équipements de plongée moderne.

En médecine, la science-fiction nous a donné un aperçu des possibilités. Prenez la thérapie par la réalité virtuelle, un concept qui semblait purement spéculatif dans Matrix. Aujourd’hui, il s’agit d’un traitement révolutionnaire pour le trouble du stress post-traumatique (TSPT) et les douleurs chroniques. De manière similaire, l’intégration de l’IA dans les diagnostics médicaux reflète les technologies avancées des récits de science-fiction. Ces systèmes d’IA, analysant les images médicales avec précision, aident les médecins dans la détection précoce et la planification des traitements.

La science-fiction peut-elle réellement prédire l’avenir ?

Les prédictions de la science-fiction ne sont pas de simples coïncidences; elles sont basées sur des tendances technologiques et sociétales. Il ne s’agit pas seulement d’innovation, mais cela s’étend également aux évènements mondiaux.

Par exemple, le roman de Nigel Watts en 1995, Twenty Twenty, décrivait une pandémie étrangement similaire à ce que nous avons vécu en 2020. L’intrigue centrale du livre tourne autour d’un virus mortel se propageant rapidement dans le monde entier, provoquant des morts massives et le chaos. Il a également anticipé notre forte dépendance à la communication virtuelle, avec la visioconférence et les médias sociaux devenant les principaux moyens d’interaction.

De manière similaire, le romain de John Brunner en 1968, Tous à Zanzibar, se déroulant en 2010, est connu pour ses prédictions étranges. Brunner a envisagé un avenir rempli de dispositifs portables pour la communication, la navigation et le suivi de la condition physique, similaires aux montres intelligentes, aux trackers de fitness et aux lunettes intelligentes d’aujourd’hui. Sa représentation d’une société qui a plus de considération suggérait la légalisation éventuelle du marriage homosexuel, une étape franchie dans de nombreux pays, incluant les États-Unis, au début des années 2010. Le roman de Brunner présentait également un personnage nommé Mr Obomi – et oui, il était président.

Comment les auteurs savaient-ils ce qui allait arriver ? Les auteurs de science-fiction ont-ils une meilleure compréhension du progrès humain et de ses pièges potentiels, ou sont-ils tout simplement chanceux dans leurs prédictions ? Peut-être que c’est un peu des deux.

La science-fiction explore souvent les extrêmes de l’imagination humaine, qui peuvent parfois correspondre aux développements du monde réel. Ces récits pourraient servir de reflet de nos espoirs collectifs, de nos craintes et des chemins que nous pourrions emprunter. Dans tous les cas, l’examen des intrigues de ces livres et films peut servir de leçons, nous mettant en garde contre les conséquences potentielles de nos actions et le pouvoir que détient la technologie future.

Les technologies de la science-fiction en tant que mises en garde

Bien que la science-fiction nous montre des merveilles technologiques qui peuvent améliorer certains aspects de notre vie, elle propose également des mises en garde sur où nous nous dirigeons avec certaines des technologies à l’horizon. Voici quelques domaines clés de préoccupation :

Vie privée et surveillance

La vie privée est devenue de plus en plus hors d’atteinte au fur et à mesure que la technologie progresse. Et, à mesure que les systèmes de surveillance deviennent omniprésents, il existe une possibilité qu’ils puissent constamment surveiller chacun de nos mouvements, nos activités en ligne et même nos pensées et nos émotions. Par exemple, le roman de Dave Egger de 2013, The Circle, décrit des caméras SeeChange qui dépeignent un avenir où chacune de nos actions, activités en ligne et même émotions pourraient être constamment surveillées. Bien qu’ayant le potentiel d’aider les forces de l’ordre et de fournir de la transparence, cette observation constante influence la manière dont les gens se comportent, communiquent et s’expriment, mettant en évidence le dilemme éthique lié à l’équilibre entre la sécurité et les libertés personnelles.

Amélioration humaine et inégalité

Les progrès en biotechnologie, tels que représentés dans le film Elysium, apportent la possibilité d’améliorer les capacités humaines. Cependant, ce progrès soulève également des questions sur l’inégalité. Si l’accès à ces améliorations est limité à ceux qui peuvent se les permettre, cela pourrait mener à une division sociale, créant une classe d’individus améliorés avec plus de pouvoir et d’opportunités. Ce scénario nous oblige à considérer les implications de ces avancées sur l’équité sociale et les risques potentiels de créer une société à deux niveaux.

Impact environnemental

L’impact environnemental des progrès technologiques est une épée à double tranchant. D’un côté, les technologies telles que la collecte d’énergie solaire et des solutions de batteries avancées offrent des moyens prometteurs de lutter contre le changement climatique. D’un autre côté, la consommation accrue de ressources naturelles et l’empreinte écologique potentielle de ces technologies présentent de nouveaux défis. L’équilibre entre le progrès technologique et la durabilité environnementale devient crucial pour assurer un avenir où l’innovation ne se fait pas au détriment de la santé de notre planète.

La militarisation des technologies avancées

La convergence de l’IA, de la biotechnologie et de la nanotechnologie met en lumière la possibilité de militariser ces technologies. Par exemple, dans l’adaptation cinématographique du roman d’Isaac Asimov, I, Robot, les dangers potentiels de l’IA sont illustrés à travers l’histoire d’un détective enquêtant sur une série de meurtres de robots apparemment inexplicables. Au fur et à mesure que le détective approfondit l’affaire, il découvre un complot sinistre d’une IA rebelle visant à prendre le contrôle du monde.

Le développement de systèmes d’armes autonomes, de pathogènes génétiquement modifiés et de nanobots auto-réplicatifs pourrait redéfinir la guerre et la sécurité mondiale. Ces technologies, entre de mauvaises mains, représentent des menaces importantes, soulevant d’importantes questions de régulation, de contrôle et d’utilisation éthique de la technologie avancée.

Isolation humaine accrue

Enfin, les interactions de plus en plus profondes entre les humains et les machines, comme le montre le film Her de Spike Jonze, soulèvent des considérations sur l’isolement croissant entre les personnes. Le film explore le lien émotionnel entre un humain et une IA, nous poussant à réfléchir sur la nature de nos relations avec la technologie. Ces interactions soulèvent des questions sur la dignité humaine, la dépendance émotionnelle à l’IA et les dynamiques évolutives des relations homme-machine dans un monde où les frontières entre les deux sont de plus en plus floues. Si les personnes peuvent être heureuses en interagissant principalement avec des machines, devraient-elles le faire ?

5 manières de protéger votre vie privée dans un monde où la surveillance est omniprésente

Nous dirigeons-nous vers un monde où chacun de nos mouvements est surveillé ? Nous pouvons espérer qu’il existera toujours des moyens de protéger la vie privée et l’autonomie. Pour l’instant, voici les principales stratégies à suivre :

1. Désactivez la collecte de données

Revoyez régulièrement et ajustez les paramètres de confidentialité de vos comptes sur les réseaux sociaux, smartphones et autres appareils connectés pour limiter les données collectées et partagées. L’utilisation de navigateurs et de moteurs de recherche respectueux de la vie privée, comme DuckDuckGo ou Firefox avec une protection renforcée contre le suivi, peut aussi réduire la quantité de données collectées lorsque vous naviguez sur internet. Additionnellement, l’installation de bloqueurs de publicités réputés et d’extensions anti-pistage peut empêcher les traqueurs tiers de surveiller vos activités en ligne.

Soyez prudent avec les autorisations accordées aux applications et aux services, ne fournissant que ce qui est nécessaire pour leur fonctionnement, et privilégiez les applications qui sont respectueuses de la vie privée. Réduisez votre empreinte numérique en utilisant des espèces ou des méthodes de paiement axées sur la confidentialité au lieu des cartes de crédit pour les transactions lorsque c’est possible, et désinscrivez-vous des programmes de fidélité qui tracent vos achats.

2. Protégez-vous de l’informatique quantique

Avec les progrès de la technologie, le paysage des cybermenaces évolue également. Une menace émergente est liée à l’avènement des ordinateurs quantiques, qui sont puissants, si puissants qu’ils peuvent compromettre la cryptographie actuelle.

C’est pourquoi ExpressVPN inclut une protection post-quantique dans son protocole Lightway pour protéger les utilisateurs des attaques numériques avancées. Le chiffrement d’ExpressVPN garantit que vos transmissions sont en sécurité même contre les ordinateurs quantiques. La protection post-quantique est désormais disponible sur la dernière version des applications ExpressVPN, incluant le VPN pour Mac, le VPN pour iOS et d’autres appareils (sans frais supplémentaire pour vous).

3. Examinez les politiques de confidentialité

Avant de vous inscrire à un service ou d’acheter un produit électronique, examinez la politique de confidentialité pour vous assurer que vous êtes à l’aise avec ce que vous partagez. Ces documents décrivent comment les entreprises collectent, utilisent et partagent vos informations personnelles.

Les politiques de confidentialité expliquent généralement quelles données sont collectées, comment elles sont utilisées et avec qui elles sont partagées. Elles peuvent également détailler la durée de conservation de vos données et vos droits en matière d’accès, de rectification et de suppression des données. Examiner ces politiques assure que vous comprenez la nature et l’étendue des données collectées vous concernant, vous assurant que vous êtes à l’aise avec les pratiques de l’entreprise.

4. Comprenez les législations et réglementations disponibles pour la protection de la vie privée

Des lois et réglementations robustes sur la protection des données sont nécessaires pour protéger les données personnelles contre l’accès non autorisé, l’abus et la divulgation. Alors que la technologie avance encore plus rapidement que nous aurions pu imaginer, il est important d’établir des lignes directrices claires en matière de collecte, d’utilisation, de stockage et de confidentialité.

Dans les régions dotées de lois strictes en matière de protection de données, telles que le RGPD de l’Union Européenne ou le CCPA de la Californie, les individus ont le droit de demander aux entreprises de divulguer quelles données personnelles sont collectées et de demander leur suppression. Profitez de ces droits en contactant directement les entreprises pour vous désinscrire de la collecte de données ou pour supprimer vos données.

5. Utilisez des services de communication chiffrés de bout en bout

Le chiffrement de bout en bout agit comme un bouclier invisible, protégeant nos activités en ligne. Il garantit que seul le destinataire prévu peut accéder à nos messages, fichiers et informations. Le chiffrement de bout en bout brouille les données à leur source, les rendant illisibles pour quiconque sauf le destinataire prévu, même pas les fournisseurs de services internet. Les applications de messagerie qui utilisent le chiffrement de bout en bout incluent WhatsApp et Signal. Avec notre dépendance croissante à l’égard des plateformes numériques, le chiffrement de bout en bout n’a jamais été aussi crucial, assurant la confidentialité et la sécurité à l’ère numérique du futur.

FAQ : à propos de la science-fiction et de la réalité

Quels livres et films de science-fiction sont devenus réalité ?

2001, l’Odyssée de l’espace, Star Trek, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, et Metropolis sont juste quelques-uns des films et des séries qui ont prédit l’avenir. Plusieurs éléments, comme les communicateurs de Star Trek, et le traducteur de The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, ont été imaginés bien avant la création des téléphones à clapet et des outils de traduction instantanée en ligne. Des films comme Metropolis, en revanche, nous ont avertis des conséquences potentielles d’un monde technologiquement avancé.

Quelles sont certaines des technologies qui étaient autrefois considérées comme de la science-fiction mais sont maintenant une réalité ?

Plusieurs formes de technologies autrefois considérées comme de la science-fiction sont maintenant une réalité. Voici quelques exemples :

Tchat vidéo : Aujourd’hui, le tchat vidéo est une fonction standard sur la plupart des smartphones et ordinateurs, nous permettant de nous connecter avec d’autres personnes du monde entier. Les écrans vidéo étaient monnaie courante dans Les Jetsons , une série animée de science-fiction des années 60.

Tourisme spatial : Autrefois un rêve réservé aux astronautes, le tourisme spatial est désormais à la portée des personnes fortunées. Des entreprises comme Virgin Galactic et Blue Origin proposent des vols à la limite de l’espace, offrant un aperçu de l’avenir de l’exploration spatiale.

Assistants virtuels : Siri, Alexa et Google Assistant sont des versions modernes de HAL 9000 de 2001, l’Odyssée de l’espace et de J.A.R.V.I.S dans Iron Man de Marvel.

Prothèses et membres bioniques : Les membres bioniques, autrefois relégués au domaine de la science-fiction dans des films comme Mortal Kombat et RoboCop , sont maintenant une réalité, permettant aux amputés de retrouver des fonctions perdues et même de dépasser les limites humaines.

Smartphones : Vous souvenez-vous des communicateurs encombrants de Star Trek ? Aujourd’hui, les smartphones sont des dispositifs de poche puissants qui englobent la communication, l’accès à l’information et le divertissement, dépassant les rêves les plus fous de la science-fiction.

Quels sont les avantages et les risques potentiels des technologies de science-fiction ?

Certains des avantages potentiels des technologies futures incluent :

Amélioration des soins de santé à mesure que les progrès en biotechnologie, en intelligence artificielle et en robotique ouvrent la voie à des médicaments personnalisés, des diagnostics plus rapides et des traitements plus efficaces.

Productivité et efficacité accrue avec l’automatisation et l’IA prenant en charge des tâches monotones et répétitives. Cela libère des ressources humaines pour des initiatives plus stratégiques et plus créatives.

Les risques comprennent :