Vous voulez dénoncer quelque chose qui se passe dans votre entreprise ? Vous avez des secrets à révéler ? mais vous ne voulez pas être trop impliqué ! Quelles que soient vos raisons, il est possible d’envoyer un message électronique sans que personne ne puisse vous identifier. Nous vous présentons ci-dessous cinq solutions simples pour envoyer des e-mails anonymes.

5 façons simples d’envoyer des e-mails anonymes

1. Utiliser un fournisseur de messagerie électronique anonyme

Les fournisseurs de messagerie anonyme fonctionnent de la même manière que les services de messagerie classique. En revanche, ils offrent un chiffrement de bout en bout, des paramètres de confidentialité supplémentaires et des fonctionnalités avancées pour la protection des données personnelles. Voici quelques services de messagerie anonyme pour les personnes soucieuses de leur confidentialité :

ProtonMail

ProtonMail permet d’envoyer des messages électroniques chiffrés de bout en bout à d’autres utilisateurs de ProtonMail. Les autorités, par exemple, ne peuvent pas accéder à ces e-mails, pas plus que n’importe qui chez ProtonMail. Si votre destinataire n’est pas un utilisateur de ce service, vous pouvez protéger vos messages grâce à un mot de passe. Si vous vous souciez de la traçabilité des images contenues dans les e-mails, ProtonMail les affiche de manière sécurisée. Vous pouvez également configurer vos messages pour qu’ils soient supprimés après une période prédéfinie. De plus, le service est doté d’un calendrier sécurisé.

Tuta

Tuta (anciennement Tutanota) est un service de messagerie anonyme fonctionnant avec un chiffrement de bout en bout et doté d’un système d’authentification à deux facteurs, ce qui le rend hautement sécurisé. En tant que programme open source, Tutanota permet aux experts de veiller à ce qu’il soit conforme aux normes de sécurité les plus avancées et qu’il protège réellement tous les messages envoyés et reçus. Il dispose également d’un calendrier intégré dans son client de messagerie, similaire à celui de Gmail. Il peut être consulté sur n’importe quel appareil.

StartMail

StartMail est un client de messagerie anonyme premium qui privilégie la confidentialité, en mettant l’accent sur la sécurité des données pour résister à toute intrusion indésirable. Avec StartMail, les utilisateurs peuvent créer et supprimer un nombre illimité d’adresses électroniques, y compris des adresses jetables qui renvoient les messages vers des adresses personnelles. Les utilisateurs peuvent également créer des adresses électroniques avec leur propre domaine et disposent d’une capacité de stockage de 10 Go. L’abonnement commence à partir de 5 USD par mois).

Guerrilla Mail

Souhaitez-vous envoyer des e-mails anonymes sans vous inscrire à un service de messagerie électronique ? Pensez à utiliser Guerrilla Mail. Ce client de messagerie gratuit vous attribue automatiquement une adresse électronique aléatoire qui est conservée pendant une heure avant d’être supprimée. Pour envoyer un e-mail, rendez-vous sur le site et choisissez le domaine que vous souhaitez utiliser. Composez ensuite votre message et envoyez-le.

Mailfence

Mailfence est un fournisseur d’e-mails sécurisé qui utilise le cryptage OpenPGP pour garantir la confidentialité de vos messages. Il utilise des alias afin de protéger votre identité tout en permettant de filtrer les emails entrants pour éviter les spams. Situé en Belgique, Mailfence bénéficie d’une législation plus favorable en matière de confidentialité, puisqu’il n’est pas soumis aux lois américaines ni aux traités d’extradition.

Anonymousemail

Vous pouvez envoyer des e-mails directement à partir du site web d’Anonymousemail. Il existe une version gratuite et une version premium, en fonction de vos besoins. Les membres premium peuvent modifier leur nom et leur adresse électronique, envoyer des pièces jointes et suivre la fréquence d’ouverture de leurs e-mails en temps réel. Vous pouvez choisir une adresse électronique distincte (Gmail, par exemple) pour les réponses, avec la possibilité d’utiliser une fonctionnalité de redirection, auquel cas votre adresse électronique reste masquée.

Comment fonctionnent les comptes de messagerie anonyme ?

Il existe principalement deux types de comptes de messagerie électronique anonyme. Le premier est axé sur la confidentialité. Il repose sur un système de chiffrement de bout en bout (seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent lire l’e-mail). L’autre type vous permet d’envoyer un e-mail à partir d’un site web sans aucun compte de messagerie, ce qui rend pratiquement impossible de retracer la provenance des messages.

2. Créer un nouveau compte e-mail « poubelle »

Bien que les services de messagerie classique tels que Gmail, Yahoo Mail et Outlook ne soient pas réputés pour garantir l’anonymat des internautes, le simple fait de ne pas mentionner votre nom vous offre plus de confidentialité.

Cela implique peut-être la création d’un nouveau compte. Ce n’est pas difficile ! Veillez simplement à ce qu’il ne soit pas lié à d’autres comptes et n’utilisez pas votre vrai nom.

Si le message que vous envoyez doit être confidentiel et que vous ne voulez pas révéler votre identité quoi qu’il arrive, n’utilisez pas un service classique. Un service de messagerie peut toujours remonter jusqu’à vous et vous identifier s’il y est contraint par la loi.

3. Masquer votre adresse IP lors de l’envoi d’un e-mail

Le destinataire peut voir l’adresse IP utilisée pour envoyer un courrier électronique. L’adresse IP peut révéler la localisation approximative de l’expéditeur, exposant ainsi son identité en ligne. Elle peut également révéler son fournisseur d’accès internet.

Tous les services de messagerie ne divulguent pas l’adresse IP de l’expéditeur. Par exemple, si vous utilisez Gmail, l’IP indiquée est simplement une adresse appartenant à Gmail.

Mais pour plus de sécurité, ou si vous n’êtes pas sûr de la confidentialité de votre service de messagerie, utilisez un VPN pour masquer votre véritable IP. Un VPN vous attribue une adresse IP différente, partagée par de nombreux utilisateurs, afin de protéger votre vie privée.

Vous pouvez également utiliser Tor, un réseau qui redirige votre connexion vers une chaîne de serveurs, appelés nœuds, afin de préserver votre anonymat.

4. Supprimer les métadonnées des images ou des fichiers joints

Avant d’envoyer un message, que ce soit par l’intermédiaire d’un service de messagerie chiffrée ou d’un fournisseur classique, veillez toujours à effacer les métadonnées.

Les métadonnées peuvent contenir de nombreuses informations d’identification. Dans une image, les métadonnées peuvent inclure l’appareil photo, tout logiciel d’édition utilisé, le propriétaire de l’appareil et même la localisation GPS de l’image.

Il existe plusieurs façons d’effacer les métadonnées d’une image. Voici comment procéder sur votre ordinateur :

macOS :

Ouvrez l’image dans Aperçu

Sélectionnez Outils

Cliquez sur Afficher l’inspecteur

Sélectionnez l’onglet (i) , puis Exif

Supprimez les métadonnées

Windows :

Sélectionnez l’image

Cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés

Cliquez sur Détails

Cliquez sur Supprimer les propriétés et les informations personnelles

Cliquez sur Créer une copie en supprimant toutes les propriétés possibles

5. Chiffrer les messages

Plusieurs clients de messagerie électronique, comme Gmail et Outlook, proposent des options permettant d’envoyer des messages chiffrés. Pour éviter toute traçabilité, vous devez créer un nouveau compte sur ces plateformes sans utiliser votre vrai nom. Ensuite, vous devez activer les paramètres de chiffrement.

Suivez ces étapes :

Le chiffrement S/MIME dans Outlook

Allez dans Fichier > Options > Centre de gestion de la confidentialité > Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité

Ensuite, allez dans Sécurité Email sur le panneau gauche > Courrier chiffré

Cliquez sur Paramètres > Certificats et algorithmes, puis sélectionnez le certificat S/MIME

Le chiffrement avec Microsoft 365 dans Outlook

Allez dans Options > Chiffrer , lorsque vous rédigez des e-mails

> , lorsque vous rédigez des e-mails Choisissez si vous souhaitez chiffrer uniquement votre message ou empêcher sa redirection grâce à l’option Ne pas transférer

L’utilisation du mode confidentiel dans Gmail

Lorsque vous rédigez des e-mails, activez le mode confidentiel en bas à droite de la fenêtre

en bas à droite de la fenêtre Ensuite, définissez une date d’expiration et un code d’accès. Ce code sera envoyé à l’utilisateur avant qu’il ne puisse ouvrir l’e-mail

Quel est l’intérêt d’envoyer des messages électroniques anonymes ?

Il existe de nombreuses raisons justifiant l’envoi de messages électroniques anonymes :

Protéger les journalistes

Protéger les informations personnelles en cas de violation de données

Éviter la surveillance en ligne et tout suivi par des annonceurs ou d’autres tiers

Protéger les données confidentielles relatives aux patients et aux soins médicaux

Signaler des pratiques commerciales abusives, illégales ou dangereuses en tant que lanceur d’alerte

Accéder à des sites web ou rejoindre des communautés sans révéler sa véritable identité

Les e-mails anonymes peuvent-ils être retracés ?

S’il est correctement envoyé, un message électronique anonyme qui masque l’adresse IP de l’expéditeur, les métadonnées et d’autres informations ne peut pas être retracé. Avant d’envoyer un courriel anonyme, il est important de déterminer le type d’informations que vous souhaitez réellement masquer afin de choisir la méthode à utiliser.

