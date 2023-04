Comment préserver votre sécurité sur un réseau Wi-Fi public

Nous sommes nombreux à nous déplacer à mesure que les restrictions liées à la crise sanitaire s’assouplissent. Nous pouvons nous rendre dans les restaurants de notre quartier ou partir en vacances loin de chez nous.

Mais cela ne veut pas dire que vous ne serez pas toujours accrochés à vos appareils à la recherche d’une connexion Wi-Fi gratuite. Si vous souhaitez utiliser le Wi-Fi dans un café, hôtel, centre commercial ou tout autre lieu public, pensez à prendre les mesures ci-dessous !

Les risques liés à l’utilisation du Wi-Fi public

Les réseaux Wi-Fi publics étant souvent des réseaux à accès libre et non sécurisés, plusieurs types de cyberattaques sont particulièrement susceptibles d’être lancées sur ces réseaux. Cela peut permettre à des hackers de surveiller votre activité en ligne et de voler des informations sensibles comme les mots de passe ou les coordonnées bancaires.

Précautions à prendre lors de l’utilisation du Wi-Fi public

1. Utilisez un VPN

La solution la plus simple est d’utiliser un VPN qui chiffrera votre connexion, le protégera des fouineurs et préservera la confidentialité de votre activité en ligne. Profitez d’un coupon de réduction pour un abonnement VPN !

2. Évitez d’accéder aux comptes bancaires

Les comptes les plus importants auxquels vous accédez en ligne sont probablement les comptes bancaires et les autres services de paiement. Il est préférable de ne pas y accéder via un réseau Wi-Fi public.

3. Utilisez un logiciel antivirus

Les logiciels antivirus vous alertent souvent lorsque vous vous connectez à un réseau malveillant ou si une activité suspecte est détectée lors de votre connexion. Ils protègent également vos appareils des systèmes obsolètes qui manquent de correctifs de sécurité.

4. Évitez d’ouvrir les gestionnaires de mots de passe ou les sauvegardes dans le cloud

Nous avons expliqué précédemment pourquoi vous devez éviter d’accéder aux services bancaires en ligne lorsque vous utilisez un réseau Wi-Fi public. Il en va de même pour les gestionnaires de mots de passe, les sauvegardes dans le cloud et tout autre service vous permettant de vous connecter à vos comptes personnels.

5. Utilisez une connexion LAN (via le réseau local)

En termes de sécurité, l’utilisation d’un câble Ethernet rend votre connexion beaucoup plus sécurisée. Pour pouvoir pirater un appareil par le biais d’un câble Ethernet, un hacker doit avoir accès au câble et au routeur, ce qui n’est pas aussi facile que d’intercepter une connexion Wi-Fi. Si vous êtes plutôt inquiet lorsque vous vous connectez à un réseau internet dans un hôtel, par exemple, emportez un câble Ethernet avec vous pour vous connecter avec votre ordinateur portable.