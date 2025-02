Avec le lancement de ChatGPT en novembre 2022, de nombreuses personnes ont découvert les capacités impressionnantes d’un chatbot IA en matière de création de texte, une prouesse non négligeable.

ChatGPT ne se contente pas de répondre aux interrogations ; il est également en mesure de générer des dissertations, des poèmes et des articles sur mesure. Les utilisateurs peuvent définir le sujet, la longueur, le ton, entre autres paramètres. Bien que cette capacité soulève des interrogations quant à l’avenir des rédacteurs et écrivains professionnels, ainsi qu’aux impacts potentiels sur le rendu des travaux scolaires, ChatGPT s’est également imposé comme un outil précieux pour améliorer la productivité et l’efficacité dans divers domaines.

Une étude menée par le MIT portant sur des professionnels titulaires d’un diplôme universitaire ayant utilisé ChatGPT pour des tâches rédactionnelles révèle des résultats remarquables. Les participants ont achevé leurs travaux en moitié moins de temps que ceux ayant recours à des logiciels de traitement de texte classiques. De plus, la qualité de leurs productions s’est améliorée de 45 %. Cette recherche souligne l’efficacité de ChatGPT comme outil d’assistance à la rédaction, mettant en lumière son potentiel à transformer les méthodes de travail traditionnelles.

Alors, quelles sont les meilleures stratégies pour exploiter ChatGPT afin d’enrichir vos écrits ? La clé réside dans l’élaboration de prompts efficaces.

Souvenez-vous, vous n’êtes pas en train de discuter



Avant que vous ne commenciez à utiliser ChatGPT pour améliorer vos écrits, il est important de voir l’IA pour ce qu’elle est. ChatGPT n’est pas comme Google ou Alexa car il génère du texte et n’est pas capable de donner des informations exagérément factuelles ou interagir avec le monde physique. Il n’est pas non plus un humain à qui vous pouvez donner des instructions – peu importe à quel point il peut sembler être utile.

Par exemple, si vous avez demandé à ChatGPT : « Relis ma dissertation et apporte des corrections », il ne saura pas quels changements ou corrections spécifiques vous souhaitez obtenir sans plus de clarifications. Il pourrait suggérer des modifications basées sur des règles grammaticales, mais il n’aura pas la compréhension contextuelle qu’un relecteur humain apporterait à la tâche.

Fondamentalement, ChatGPT est une entité sans conscience programmée pour transformer des mots saisis en texte pertinent. Plus vos instructions sont précises et détaillées, plus la réponse de ChatGPT sera adaptée et précise.

Si par exemple vous demandez à ChatGPT : « Écrit un article sur des cochons nains avec des lunettes de soleil », l’IA génèrera un texte direct et ennuyant qui donnera peu de satisfaction à votre requête.





Toutefois, en adoptant une approche différente et en intégrant des listes à puces bien définies dans votre prompt, vos chances de recevoir le résultat escompté augmentent significativement.

Par exemple, demandez la rédaction d’un article sur les cochons nains portant des lunettes de soleil, en respectant les critères suivants :

Utilise un ton amusant et drôle qui incite à la réflexion et qui n’est pas trop familier.

Utilise au moins un exemple clair.

Rends-le concis.

Rédige pour une audience bien informée.

Utilise un style comme celui du New Yorker.

Le texte doit comporter au moins 7 paragraphes.

Varie le langage dans chaque paragraphe.

Finis avec un jeu de mots.

En exploitant une variété de prompts originaux, vous avez la possibilité d’obtenir une version beaucoup plus unique et exhaustive de ce que vous désirez.

Néanmoins, il se peut que vous remarquiez que certains éléments du prompt n’ont pas été pris en compte. Il arrive aussi que les textes générés par l’IA contiennent des répétitions ou abordent des points qui sortent du sujet demandé. Cette situation est caractéristique des systèmes d’IA générative : vous n’obtenez pas systématiquement exactement ce que vous avez demandé.

C’est pour cette raison que nous déconseillons de compter sur ChatGPT pour rédiger intégralement un article, car a) il peut s’égarer dans des digressions ; b) il est susceptible de créer des faits de toutes pièces. Nous recommandons plutôt d’utiliser ChatGPT pour :

Améliorer un article existant



Générer des idées

Améliorer votre vocabulaire



Affiner votre style d’écriture



Apprendre des techniques d’écriture

À faire et à ne pas faire avec les prompts sur ChatGPT

À faire À ne pas faire Lui demander d’être « concis », « cohérent » ou « détaillé ». Partir du principe que ChatGPT comprend le contexte culturel ou personnel. Lui demander d’écrire avec un ton spécifique (universitaire léger, direct, etc.) Lui demander des faits que vous ne pouvez pas facilement vérifier. Lui faire savoir si vous souhaitez présenter l’article à une audience en particulier (professionnel, étudiant, néophyte). Lui demander de fournir des références ou des sources car cela est habituellement créé de toute pièce. Demander à ChatGPT de copier le style d’un auteur ou d’une publication spécifique, comme le New York Times, les actualités tabloïds, ou un journal académique. Si vous souhaitez qu’il rédige dans votre propre style éditorial, donnez-lui un échantillon existant de votre rédaction.

Mélanger des sujets dans une seule conversation. Si vous changez de sujet, commencez une nouvelle conversation avec l’IA sinon il pourrait embrouiller vos résultats. Utiliser des exemples ou des analogies pour clarifier votre question. Lui donner des informations sensibles ou confidentielles qui pourraient potentiellement fuiter. S’assurer que vous faites le suivi des questions afin de creuser un peu plus, ou pour faire en sorte que l’IA clarifie tout point qui n’est pas clair. Lui faire faire des mathématiques, des calculs ou une analyse, car le résultat a des chances d’être incorrect. Tirer profit de sa mémoire, et lui demander de réviser un précédent travail. Lui demander de faire une chose à la fois. ChatGPT fonctionne au mieux lorsqu’il obtient de vous autant d’informations que possible. Diviser vos requêtes en des parties plus petites et plus digestes. Par exemple, commencez avec l’introduction et travaillez petit à petit vers la conclusion. Accepter le premier résultat si ce n’est pas exactement ce que vous souhaitez. Continuez à expérimenter et à itérer, et lancez à ChatGPT le défi de trouver la réponse que vous recherchez.



Utilisez ChatGPT pour améliorer vos écrits

De l’enrichissement de votre style rédactionnel à la stimulation de nouvelles idées, en passant par l’élargissement de votre vocabulaire, ChatGPT peut contribuer à dynamiser votre expression écrite. Il peut aussi vous permettre de réaliser des gains de temps significatifs – tout ce qui peut optimiser votre processus d’écriture représente un atout considérable.

Prenons le cas de ce paragraphe problématique qui essaie de répondre à la question : « L’humanité doit-t-elle se soucier du fait que l’IA puisse dominer le monde ? ». Il y a des erreurs évidentes de grammaire, des fautes d’orthographes et de formulation :

« De nombreuses personnes pense que l’IA est dangereuse et pourrait dominer le monde. L’idée que les robots soit en contrôle est terrifiante et beaucoup de personnes sont inquiètes à ce sujet. Mais, nous ne devrions pas oublier que l’IA a été programmée par les humains, alors il na pas la capacité de faire des choses par lui-même. Ainsi, les humains ne devraient pas sen inquiéter. »

Maintenant, demandons à ChatGPT de le corriger tout en lui donnant des prompts afin d’améliorer l’argumentation du paragraphe :

Non seulement l’intelligence artificielle a apporté une structure plus nette et épurée au paragraphe initial, mais elle a également su le rendre plus captivant. Elle a corrigé de multiples erreurs orthographiques et grammaticales, notamment en ce qui concerne la concordance des temps et la construction des phrases. En utilisant des conjonctions adéquates et des transitions fluides, elle a amélioré la lisibilité et l’enchaînement des idées. Par ailleurs, elle a écarté l’usage de contractions, adoptant ainsi un ton plus soutenu et professionnel.

Si le paragraphe révisé n’atteint pas la perfection, il enrichit néanmoins la réflexion de l’auteur, l’incitant à modifier son approche rédactionnelle et à approfondir son processus de pensée.

Lorsque vous utilisez ChatGPT pour améliorer vos écrits :

Commencez avec un objectif clair : Avant d’interagir avec ChatGPT, ayez une idée claire de votre objectif. Identifiez le problème spécifique que vous souhaitez résoudre ou la question à laquelle vous attendez une réponse.

Avant d’interagir avec Donnez des informations pertinentes : Pour obtenir la meilleure réponse possible de la part de ChatGPT, donnez-lui autant d’informations pertinentes que possible. Cela peut inclure des informations sur l’historique, le contexte et tout autre détail pertinent auquel vous pouvez penser et qu’il peut utiliser pour comprendre votre souhait.

Pour obtenir la meilleure réponse possible de la part de Utilisez des prompts spécifiques : Comme mentionné plus haut, soyez aussi spécifique que possible dans vos prompts. Cela aidera à assurer que les réponses reçues soient aussi pertinentes qu’utiles.

Comme mentionné plus haut, soyez aussi spécifique que possible dans vos prompts. Cela aidera à assurer que les réponses reçues Évaluez les réponses : Lorsque vous recevez une réponse de ChatGPT, prenez le temps de l’évaluer en détail. Trouvez des manières d’améliorer votre texte existant basé sur les données fournies. Ne vous contentez pas de les exploiter directement.

Lorsque vous recevez une réponse de Itérez et améliorez : Une fois que vous avez évalué la réponse de ChatGPT, utilisez les informations obtenues pour affiner et améliorer votre texte existant. Itérez ce processus jusqu’à ce que vous soyez satisfait du résultat .

Utilisez ChatGPT pour générer des idées

Nous avons tous connu des instants où notre créativité semble épuisée, incapable de susciter de nouvelles idées. ChatGPT, formé à partir d’un vaste corpus de données provenant d’Internet, y compris des livres, des articles et divers écrits, dispose d’un accès considérable à une multitude d’informations. Cette ressource peut s’avérer précieuse pour les rédacteurs confrontés à l’angoisse de la page blanche, leur fournissant des idées à la fois pertinentes, informatives et empreintes de créativité.

Voici quelques astuces pour utiliser ChatGPT pour vous aider à trouver de nouvelles idées :

Demandez à ChatGPT de penser comme votre audience cible



Adopter le point de vue de votre public cible est une stratégie efficace pour générer des idées novatrices. Prenons l’exemple de la recherche d’idées marketing pour un produit inédit. Il serait judicieux de solliciter ChatGPT pour qu’il adopte la perspective d’un client potentiel, vous fournissant ainsi des insights sur les éléments susceptibles de résonner avec eux. Cette approche permet d’identifier des axes de communication plus pertinents et engageants pour votre audience.

Demandez-lui de créer des scénario de type « et si ? »

ChatGPT peut être un outil précieux pour les questions de type « et si ? » en générant des scénarios hypothétiques basés sur vos prompts.

Dites à l’IA de jouer un personnage

Une autre manière d’obtenir des idées intéressantes de la part de ChatGPT est de lui demander de jouer un personnage. Vous pouvez demander à l’IA de se mettre dans la peau d’une figure historique, d’un auteur connu ou même d’un personnage de fiction. Cela peut vous aider à obtenir de nouvelles informations et de nouvelles perspectives que vous n’auriez pas pris en considération avant.

Demandez des analogies et des métaphores

Les analogies et les métaphores se révèlent être des outils remarquables pour engendrer de nouvelles idées et démystifier des sujets ardus et complexes. Elles offrent également l’opportunité de bénéficier d’un regard neuf sur le sujet traité. Par exemple, confronté à la rédaction sur un concept mathématique élaboré et éprouvant des difficultés, vous pourriez solliciter ChatGPT pour qu’il propose une métaphore éclairante, facilitant ainsi votre compréhension du sujet.

Utilisez ChatGPT pour générer des mots et des phrases aléatoires

Fort de son entraînement sur une vaste étendue de textes, ChatGPT possède la faculté de produire une diversité illimitée de mots et de phrases, semblant surgir au hasard. Cette caractéristique se révèle être un atout inestimable pour quiconque désire enrichir son vocabulaire. De plus, ChatGPT peut faciliter la génération d’une phrase aléatoire, pouvant servir de tremplin initial pour vos écrits, offrant ainsi un point d’ancrage créatif pour débuter un texte.

Utilisez ChatGPT pour améliorer votre vocabulaire

Si vous rencontrez des difficultés à trouver le terme adéquat pour exprimer une idée précise, ChatGPT peut vous proposer des synonymes ou des antonymes, enrichissant ainsi votre palette lexicale. Vous pouvez aussi vous appuyer sur ChatGPT pour découvrir de nouveaux mots accompagnés de leurs définitions, un atout considérable pour élargir votre vocabulaire et peaufiner votre style rédactionnel.

Utilisez ChatGPT pour affiner votre style d’écriture



Un style d’écriture est une manière distincte de formuler ses pensées à l’écrit, souvent définie par le choix des mots, le ton adopté et l’agencement des phrases. ChatGPT peut vous guider à travers diverses approches stylistiques, telles que le descriptif, le narratif, le persuasif, ou encore l’élaboration d’analyses.

De plus, cette IA est capable de vous éclairer sur les différents genres littéraires afin de sélectionner le plus adéquat pour votre projet, qu’il s’agisse de fiction, de non-fiction, de poésie, de théâtre ou de scénario. ChatGPT peut aussi examiner votre texte pour garantir sa cohérence avec le style et le genre choisis, y compris pour des besoins spécifiques comme la rédaction SEO. Il est également à votre disposition pour conseiller sur l’organisation de votre texte, avant même de débuter la rédaction.

À titre d’exemple, pour un article sur l’importance de l’exercice régulier pour la santé mentale, ChatGPT peut assister dans la structuration de votre argumentaire.

Utilisez ChatGPT pour apprendre de nouvelles techniques d’écriture

Du résumé à la paraphrase en passant par la narration et le symbolisme, voici 10 techniques d’écriture que ChatGPT peut vous aider à maîtriser :



Technique Comment ChatGPT peut aider Résumé ChatGPT peut vous aider à condenser des informations complexes dans un résumé clair et concis, et suggérer des manières de vous concentrer sur les points les plus importants. Paraphrase Utilisez l’IA pour reformuler un texte dans vos propres mots tout en gardant le sens d’origine, et pour suggérer des formulations afin d’améliorer la clarté et la cohérence. Synthèse Demandez à ChatGPT de vous aider à combiner des informations depuis des sources multiples pour créer un argument ou un récit cohérent et original, et de vous donner des conseils sur comment attribuer les sources de manière appropriée. Édition et relecture

Lorsque vous avez un doute, demandez à ChatGPT de vous aider à identifier les erreurs de grammaire, d’orthographe et de ponctuation, et de vous donner des conseils sur l’amélioration de la clarté, de la cohérence et du style d’une pièce d’écriture en particulier. Storytelling ou Narration

ChatGPT peut donner des conseils sur la structuration d’une histoire captivante, le développement de personnages engageants et même la création de tension et de conflit. Voix active Identifiez et révisez les constructions de la voie passive en demandant à l’IA de le faire pour vous. Aussi, demandez-lui des conseils sur l’utilisation de la voix active de manière efficace pour améliorer la clarté et l’engagement. Dialogue Faites progresser l’intrigue d’une histoire par le biais du dialogue en demandant à ChatGPT de créer des conversations réalistes et intéressantes entre les personnages.

Symbolisme Demandez à ChatGPT de trouver des symboles pour représenter des thèmes et des idées abstraites dans vos écrits. Cela aidera à approfondir votre récit.

Ton Demandez à ChatGPT d’identifier le ton de vos écrits et ajustez-le pour convenir à votre audience et au sujet que vous traitez. Transitions Reliez les idées et les paragraphes de manière claire et logique en utilisant des mots et des phrases de transition efficaces.



Comment utilisez-vous ChatGPT pour améliorer vos écrits ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.