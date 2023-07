Les plateformes de réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et YouTube sont en train de transformer le paysage de la recherche de travail et du développement de carrière.

Les candidats plus jeunes utilisent ces plateformes pour mettre en avant leurs compétences et leur personnalité de manière créative.

Les sociétés sont en train de reconnaître la valeur des réseaux sociaux pour le recrutement, ce qui amène à des embauches à succès par le biais de plateformes de réseaux sociaux moins formelles (non LinkedIn).

Cependant, les candidats devraient être prudents sur le type d’informations personnelles qu’ils souhaitent partager sur le Web.



Le paysage de la recherche d’emploi et du développement de carrière est en train de se transformer de manière importante. En effet, les hashtags, les filtres et le nombre de suiveurs possèdent aujourd’hui le pouvoir de capter les leaders du marché et de débloquer un monde rempli de nouvelles opportunités.

LinkedIn a toujours été la référence en tant que site de réseau professionnel, tandis que les plateformes comme TikTok, Instagram et YouTube sont principalement considérées comme sources de divertissement et de relations sociales. Cependant, un changement de paradigme mené par la génération G est en train de défier l’idée selon laquelle les méthodes traditionnelles de soumissions de CV, les candidatures en ligne et le réseautage sur LinkedIn sont les seuls moyens d’obtenir l’emploi de rêve.

Nous explorons la tendance croissante des CV des réseaux sociaux et partageons les histoires de ceux qui ont réussi à faire leurs marques dans le monde professionnel avec l’aide de ces plateformes bien répandues.

Préparez-vous à découvrir comment les réseaux sociaux redéfinissent la manière par laquelle nous décrochons nos emplois de rêves !

L’essor des CV des réseaux sociaux

Dans le marché de travail d’aujourd’hui, les chercheurs d’emploi font face à un défi commun : la difficulté à se faire démarquer. Comme le nombre de candidatures continue à augmenter, les CV et les lettres de motivation se trouvent souvent enterrés sous une montagne de candidatures, ce qui fait que les candidats ont des difficultés à se démarquer. Ce défi est particulièrement marqué pour la génération Z (ceux qui sont nés entre 1997 et 2003), qui est constamment en concurrence avec des professionnels plus expérimentés.

Reconnaissant le besoin d’être plus créatif et innovant dans leur approche, les candidats plus jeunes qui ont grandi à l’ère du numérique se tournent vers les plateformes de réseaux sociaux comme solution. Ces plateformes offrent une opportunité de rompre avec le format conventionnel des CV, permettant aux candidats de montrer leurs compétences et leur personnalité d’une manière plus engagée. De plus, l’importance croissante des réseaux sociaux dans le processus de recrutement inspire confiance aux candidats car ils pensent que leurs efforts ne seront pas perdus dans l’abîme numérique.

Les données statistiques récentes révèlent qu’un nombre croissant de sociétés reconnaissent aujourd’hui la valeur des réseaux sociaux dans le recrutement. En effet, approximativement 70 % des responsables de recrutement ont indiqué avoir recruté des candidats à succès à travers ces plateformes. L’acceptation grandissante de ces stratégies de recrutement non conventionnelles encourage encore plus les chercheurs d’emploi à explorer les réseaux sociaux pour attirer l’attention d’un employeur – même lorsque ce n’est pas sur LinkedIn.

Le pouvoir des réseaux sociaux repose aussi sur leur capacité à amplifier l’influence d’une personne. Les chercheurs d’emploi peuvent s’appuyer sur leur communauté sur les réseaux sociaux pour booster leurs candidatures. Les métriques d’engagement, comme les likes, le nombre de vues de vidéos et les partages peuvent aider les candidats à se démarquer dans un paysage typiquement dominé par du contenu plus léger.

Cette nouvelle vague de chercheurs d’emploi s’appuie souvent grandement sur des créations visuelles, comme les CV au format vidéo, pour montrer leurs compétences. Sans surprise, la plateforme la plus utilisée pour cela est TikTok.

La révolution #TikTokResumes



La croissance des CV sur TikTok vient d’un concept créé par la société elle-même. Reconnaissant les défis auxquels font face les diplômés dans la recherche de stages ou d’emplois, la plateforme a lancé les CV TikTok (TikTok Resumes) en 2021.

Bien que le fait de s’appuyer sur les plateformes de réseaux sociaux pour le recrutement ne soit pas entièrement nouveau – en 2015, Taco Bell a fait la promotion d’opportunités de stages sur Snapchat, et en 2017, McDonald’s a lancé “Snaplications” qui permet aux personnes de candidater pour des postes à travers l’appli populaire de partage d’image – TikTok a amené le concept à un niveau supérieur en incorporant des candidatures vidéos au lieu de diriger les utilisateurs pers des pages de candidature traditionnelle.

L’initiative incite les utilisateurs à publier un CV numérique de 60 secondes suivi du hashtag #TikTokResumes et candidater directement dans l’appli elle-même. De nombreuses grandes sociétés comme Chipotle, Target, WWE et Shopify ont travaillé en partenariat avec la société, permettant aux candidats à l’emploi de soumettre leurs CV au format vidéo via la plateforme sociale. Certaines universités ont même inclus la création de CV TikTok dans leur curriculum.

La portée immense de TikTok, avec une moyenne de 1,2 milliards de vues par jour pour les vidéos, offre une opportunité importante pour les candidats à l’emploi de se connecter avec des employeurs potentiels et explorer une variété d’opportunités d’emploi.

« Voici les raisons pour lesquelles vous devriez m’engager », dit Makena Yee dans sa vidéo. Elle est une candidate de 23 ans venant de Seattle, et fait partie de ceux qui ont connu le succès professionnel grâce aux CV TikTok. Après que son CV au format vidéo soit devenu viral, elle a accumulé des millions de vues et des centaines de commentaires de type « Que quelqu’un la recrute ! ». Yee a reçu plus de 15 opportunités de travail.

Kalli Roberts, 25 ans, une ancienne étudiante à Brigham Young University en Utah, est une autre candidate dont le CV TikTok lui a permis de trouver un travail. Après avoir publié son CV au format vidéo inspiré par la série Legally Blonde, elle a réussi à obtenir un stage chez TikTok même dans leur département des affaires internationales. « Je suis douée pour travailler dans des environnements dynamiques et à évolutions rapides » indique-t-elle debout sur un tapis de marche.

« Je n’ai pas senti que ma personnalité ou celle que je suis actuellement a été capturé dans mon CV papier », a dit Roberts dans une interview dans The New York Times après avoir été recruté au poste. « TikTok me permet de démontrer mes compétences, comme l’édition de vidéos et la prise de parole en public, des compétences qui ne seraient pas affichées dans une candidature écrite. Des sociétés en dehors de TikTok m’ont dit : S’ils ne veulent pas de vous, nous vous prenons« .

Exploiter le pouvoir des images sur Instagram

Iman Vellani, une actrice pakistano-canadienne, est un excellent exemple de la manière par laquelle Instagram peut vous ouvrir les portes à de nouvelles opportunités. Elle a décroché le rôle de Kamala Khan dans une série Marvel, grâce à son compte Instagram sur laquelle elle partage sa passion pour Marvel, affichant les personnages principaux sur ses ongles, ce qui a attiré l’attention des responsables du casting.

La nature visuelle d’Instagram le rend particulièrement attrayant aux yeux des chercheurs d’emploi. Il permet à des particuliers de mettre en avant leurs capacités à travers des vidéos captivantes et des images qui attirent l’œil. Qu’une personne soit designer, chef ou photographe talentueux, Instagram est la plateforme idéale pour l’expression de soi et la démonstration des capacités aux employeurs potentiels.

Par exemple, Ankita Chawla, une utilisatrice basée en Inde, a transformé son compte Instagram personnel en une vitrine créative de ses compétences et aptitudes. Elle a conçu son CV comme un collage et l’a publié sur son profil, ce qui l’a amené à être engagé en tant que créateur visuel chez Deloitte India.

Dans une interview récente avec Bumppy, Chawla a dit : « Je me souviens m’être sentie mal pendant que mes amis parlaient de leurs offres d’emplois. Pendant un cours ennuyant, je scrollais à travers mon fil d’actualité sur Instagram et j’ai réalisé que j’avais besoin de quelque chose de différent pour attirer l’attention des employeurs ». Elle a consacré 60 heures à concevoir le design de son CV Instagram et cinq autres heures pour l’exécuter.

De nombreux créatifs en herbe ont suivi le mouvement, transformant leurs pages Instagram en des CV à part entière, mettant en avant leurs talents et leurs passions pour attirer des employeurs potentiels :

L’idée d’utiliser Instagram en tant que canal pendant le processus de demande d’emploi est également bénéfique pour les employeurs. À travers les publications, les stories et même les comptes suivis par les candidats, ils peuvent facilement connaître les candidats au-delà des contraintes d’un CV formel.

YouTube et le CV visuel

Bien que YouTube ait longtemps été associé aux créateurs de vidéos virales, les CV au format vidéo ont commencé à apparaître plus fréquemment sur la plateforme. Ce qui a commencé comme un CV de rap hilarant par Brian David Gilbert, qui lui a permis d’obtenir un poste chez Polygon, a déclenché l’arrivée d’une vague de chercheurs d’emploi utilisant le pouvoir de la vidéo pour mettre en avant leurs compétences, leurs personnalités et leurs ambitions. Et, la réponse venant des employeurs a été majoritairement positive.

Dans une étude impliquant plus de 1000 responsables de recrutement aux États-Unis, 76 % ont indiqué que les vidéos pré-enregistrées des candidats potentiels ont offert des informations de valeur. Ils ont continué en disant que les CV au format vidéo sont un outil complémentaire dans leurs processus de recrutement.

Jess Low a créé un CV au format vidéo sur YouTube lorsqu’elle a candidaté à des postes pour faire en sorte que sa candidature se démarque de celle des autres candidats.

Atefe Pirzade a créé un CV au format vidéo et l’a publié sur YouTube dans le but de mettre en valeur ses compétences en illustration.

Cela s’explique par le fait que le principal avantage des CV au format vidéo est l’opportunité pour les candidats de mettre en avant leur créativité et leur authenticité. Alors que les CV traditionnels font souvent face à la difficulté de communiquer la personnalité d’un individu, un CV au format vidéo permet aux chercheurs d’emploi d’utiliser leurs capacités uniques pour du storytelling, de l’humour, ou même des créations visuelles qui vont laisser une forte impression aux employeurs potentiels. Cette liberté créative permet aux candidats de communiquer non seulement leurs qualifications mais aussi leurs passions et leur enthousiasme pour le rôle qu’ils recherchent.

Mais, cela n’est pas sans inconvénient…

Les inconvénients de publier un CV sur un réseau social

Bien que publier votre CV sur les plateformes de réseaux sociaux pourrait être une excellente manière de se démarquer dans le processus de recherche d’emploi, il existe quelques inconvénients que vous devriez prendre en considération.

Pour commencer, l’utilisation des images de l’utilisateur qui accompagnent les CV au format visuel ou vidéo révèle par inadvertance des caractéristiques personnels comme l’âge, l’ethnicité, le poids ou l’attractivité – des détails qui sont typiquement cachés sur un CV traditionnel. Cela peut amener l’employeur à être biaisé lors du recrutement. Les détails sur les affiliations politiques et religieuses, l’orientation sexuelle, ou le statut parental qui apparaissent sur les plateformes de réseaux sociaux peuvent également influencer de manière injuste les décisions de recrutement.

Additionnellement, publier des CV sur des plateformes de réseaux sociaux pourrait amener à se poser des questions sur les implications à long terme et les risques potentiels liés au vol d’identité. Partager des détails personnels sur ces plateformes laisse une empreinte numérique qui peut avoir des conséquences sur le long terme. En effet, il peut être très difficile de contrôler la propagation d’une information personnelle qui est partagée sur internet.

Cependant, en dépit des inconvénients potentiels associés à la publication des CV sur les réseaux sociaux, les avantages pourraient l’emporter sur les risques si vous savez faire la balance de manière efficace entre la créativité et la prudence.



8 astuces pour utiliser TikTok, Instagram ou YouTube afin de décrocher votre emploi de rêve



Voici quelques actions que vous pouvez mettre en place lorsque vous publiez un CV sur les plateformes de réseaux sociaux tout en assurant que vos informations personnelles restent sécurisées et que votre présence en ligne fonctionne à votre avantage :

1. Soyez sélectif

Bien que mettre en avant votre créativité soit essentiel si vous souhaitez vous démarquer des autres, évitez de donner trop d’informations dans vos CV au format vidéo ou sur vos publications Instagram. Au lieu de cela, optez pour une approche par laquelle vous mettez en avant les points forts. Utilisez des créations visuelles captivantes pour attirer l’attention sur vos compétences et expériences – puis redirigez le lecteur vers votre site web professionnel ou un portfolio en ligne sécurisé sur lequel vous avez plus de contrôle sur les informations que vous partagez.

2. Utilisez un VPN

Que ce soit pour rechercher du travail en ligne ou pour accéder aux réseaux sociaux, pensez à utiliser un VPN. Un VPN ajoute une couche supplémentaire de sécurité en chiffrant votre connexion internet et vous aide à protéger votre identité et vos données en ligne. De plus, si vous vous trouvez dans un pays qui limite l’accès à certaines plateformes comme TikTok, YouTube ou Instagram, un VPN peut être un outil de valeur. Il permet d’approfondir votre recherche d’emploi en vous permettant d’explorer un plus large choix de contenus, de vous connecter avec des professionnels et d’exploiter des ressources utiles.

3. Renforcez vos paramètres de confidentialité

De manière régulière, passez en revue et mettez à jour vos paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux pour vous assurer qu’ils sont solides. Limitez la visibilité de certains détails, comme vos informations de contact, votre adresse ou votre date de naissance, pour empêcher les accès non autorisés et préserver votre confidentialité.

4. Faites une recherche sur vous, sur Google



Recherchez votre nom en ligne pour voir quelles sont les informations accessibles publiquement. Supprimez tout contenu inapproprié ou négatif qui pourrait nuire à votre image professionnelle. Contactez Google pour les retirer des résultats de recherche ou contactez directement les administrateurs de site web pour une suppression.

5. Soyez professionnel

Maintenez une attitude professionnelle dans toutes vos interactions en ligne. Évitez de vous engager dans des discussions animées ou négatives, et retenez-vous de publier du contenu à caractère offensif ou inapproprié. N’oubliez pas que les employeurs évaluent souvent votre comportement en ligne afin de juger de votre admissibilité pour leur société.

6. Soyez créatif et original

Dans votre CV ou votre profil en ligne, pensez à intégrer des éléments innovants qui s’alignent avec votre domaine ou société cible. Emily Vu, qui a obtenu un poste chez Spotify avec un CV sur le thème de Spotify, est un excellent exemple. En pensant différemment, vous pouvez capter l’attention des employeurs potentiels et laisser une forte impression.

7. Utilisez les publications temporaires

Vous ne souhaitez probablement pas spammer vos suiveurs sur les réseaux sociaux avec du contenu basé sur votre carrière professionnelle. Cependant, si vous pensez que les recruteurs consulteront vos comptes, pensez à exploiter la nature temporaire des Stories Instagram et des Stories TikTok pour aborder du contenu à caractère professionnel. Ces fonctionnalités permettent à vos publications d’être limitées dans le temps car elles ne durent que 24 heures.

8. Obtenez de l’aide avec l’IA (comme ChatGPT)

Exploitez le pouvoir des outils de l’IA comme ChatGPT afin d’améliorer le processus de conception de votre CV et de votre lettre de motivation. Ces outils peuvent offrir des suggestions de valeur, vous permettent de structurer votre contenu et vous aident au niveau linguistique pour faire en sorte que votre dossier de candidature soit plus attirant et impeccable. En utilisant l’IA comme une ressource d’aide, vous pouvez économiser du temps, améliorer la qualité de vos contenus rédactionnels, et accroitre vos chances de créer une candidature à part.