Vous replongez dans Call of Duty, une nouvelle saison vient de commencer. De nouvelles armes à monter en niveau, des récompenses inédites à débloquer… Vous venez d’obtenir une arme flambant neuve, mais il vous manque encore quelques accessoires pour optimiser ses performances. Vous lancez une partie, prêt à tester votre nouvel équipement… et vous êtes déjà en train de respawn.

Vous aviez pourtant l’avantage sur votre adversaire, mais votre arme a plus de recul que prévu. Comment débloquer ces accessoires sans passer des heures à enchaîner des parties difficiles ? Peut-être êtes-vous aussi novice en FPS et souhaitez-vous vous entraîner avant d’affronter de vrais joueurs ? Dans les deux cas, il existe une solution simple : les lobbies de bots.

Ces lobbies vous permettent de vous entraîner dans un environnement multijoueur sans subir les cris des autres joueurs. Ils sont parfaits pour monter vos armes en niveau, tester de nouveaux équipements et vous familiariser avec les cartes et les mécaniques du jeu avant de plonger dans la compétition réelle. Après tout, il n’y a aucun mal à écraser quelques PNJ pour peaufiner sa précision et optimiser son setup.

Dans cet article, nous allons vous montrer comment accéder rapidement et facilement à des lobbies de bots en quelques minutes avec un VPN, ainsi que d’autres stratégies pour progresser efficacement.

Comment obtenir des lobbies de bots dans Black Ops 6 avec un VPN Utiliser un VPN pour obtenir des lobbies de bots dans Black Ops 6 est la méthode la plus rapide et la plus simple pour y parvenir, sans ruiner votre classement dans le système de matchmaking basé sur les compétences (SBMM), tout en continuant à gagner de l'XP pour vos armes. Voici comment procéder :

Connectez-vous à un serveur VPN situé loin de votre emplacement actuel.

Lancez une partie et profitez d’une session Black Ops 6 plus détendue.

Que sont les lobbies de bots et comment fonctionne le SBMM ?

Les lobbies de bots sont exactement ce qu’on imagine : des parties où tous les adversaires sont contrôlés par l’IA. Ces bots sont généralement moins réactifs et plus prévisibles que de vrais joueurs, ce qui en fait un excellent moyen de s’entraîner sans pression. Ils permettent aussi de monter ses armes en niveau, de tester de nouveaux équipements et d’accomplir certaines missions sans avoir à affronter des adversaires humains.

Le SBMM (Skill-Based Matchmaking), lui, est un système de matchmaking qui analyse vos performances et vous attribue un niveau de compétence. À chaque partie, le jeu vous place face à des joueurs de niveau similaire pour maintenir un certain équilibre. En théorie, cela évite que les débutants se fassent écraser par des vétérans.

Mais ce système fait débat. Pourquoi ? Parce que tout le monde n’a pas envie de jouer sous pression en permanence. Certains voudraient simplement se détendre, expérimenter de nouvelles armes ou s’amuser sans tomber sur des adversaires ultra-compétitifs à chaque partie. C’est là qu’éviter le SBMM et accéder à des lobbies plus accessibles peut être intéressant.

Comment avoir des lobbies de bots dans Black Ops 6

Accéder à des lobbies de bots dans Call of Duty est plus simple qu’il n’y paraît. Le matchmaking ne se base pas uniquement sur votre niveau de compétence (SBMM), mais aussi sur des critères comme votre vitesse de connexion et votre emplacement géographique. Par défaut, le jeu tente de vous faire affronter des joueurs proches de vous pour limiter la latence. Mais si votre ping est trop élevé, il peut considérer que votre connexion n’est pas assez stable pour rejoindre une partie normale.

Dans ce cas, et faute de joueurs disponibles correspondant à votre profil, le jeu peut automatiquement créer un lobby et le remplir de bots. L’astuce consiste donc à forcer ce comportement en manipulant le matchmaking pour qu’il vous place dans une partie avec des adversaires contrôlés par l’IA. C’est là qu’un VPN devient une solution efficace.

Pourquoi un VPN permet d’accéder aux lobbies de bots ?

À la base, un VPN est souvent utilisé pour améliorer la stabilité de connexion aux serveurs de jeu et, dans certains cas, réduire le ping. Mais il peut aussi être exploité pour forcer l’apparition de bots.

L’idée est simple :

Se connecter à un serveur VPN éloigné, de préférence dans une région où il est très tôt le matin (en dehors des heures de pointe). Laisser le jeu croire que vous jouez depuis ce pays. Profiter d’un ping artificiellement élevé qui réduit vos chances d’être mis en relation avec d’autres joueurs. Attendre que le matchmaking vous place dans un lobby vide, que le jeu remplira alors avec des bots.

C’est une méthode simple, efficace et totalement légitime pour s’entraîner, tester des armes et monter en niveau sans pression. Voici comment procéder sur PC et console.

Comment obtenir des lobbies de bots sur PC

Téléchargez l’application pour Windows.

Connectez-vous et choisissez un serveur VPN dans la région souhaitée.

Lancez le jeu et profitez de vos lobbies de bots.

Comment obtenir des lobbies de bots sur console

Configurez votre routeur ou modem pour utiliser le réseau de serveurs d’ExpressVPN. Cette configuration se fait généralement via la page des paramètres de votre routeur, accessible depuis votre navigateur. Si vous ne savez pas comment la trouver, recherchez votre modèle sur Google pour obtenir des instructions, ou demandez de l’aide à votre fournisseur d’accès internet. Tous les routeurs et modems ne sont pas compatibles avec les réseaux VPN. Vous pourriez avoir besoin d’une mise à niveau. Consultez votre fournisseur d’accès ou jetez un œil à nos routeurs recommandés compatibles avec ExpressVPN.

Encore une fois, assurez-vous de vous connecter à un serveur VPN dans la région souhaitée.

Lancez le jeu sur votre Xbox ou PlayStation et profitez de vos lobbies de bots.

Autres moyens d’obtenir des lobbies de bots dans Black Ops 6

Il existe deux principales façons d’obtenir des lobbies de bots sans VPN : les parties privées et le two-boxing. Chacune a ses avantages et ses inconvénients, voyons comment elles fonctionnent.

Les parties privées : l’approche la plus simple

Les parties privées sont exactement ce qu’elles semblent être : vous pouvez créer votre propre partie et inviter qui vous voulez. Dans ce cas, vous ne voulez inviter personne.

Comment les configurer

Lancez le jeu.

Allez dans Multijoueur.

Sur le côté gauche de l’écran, sélectionnez Rechercher une partie.

Faites défiler jusqu’à Partie privée.

Attendez quelques instants que votre profil se charge.

Allez dans l’équipe 2 et ajoutez des bots. Vous pouvez aussi choisir la difficulté.

Personnalisez les autres paramètres de la partie selon vos préférences, ou démarrez simplement la partie.

Avantages

Les parties privées sont géniales car elles sont une fonctionnalité intégrée qui permet d’obtenir des parties avec des bots. Facile et rapide. Vous n’avez besoin que de votre console ou PC et de votre jeu.

Limitations/Inconvénients

Il n’y a pas de vrai risque avec cette méthode, mais elle a un gros inconvénient : vous ne gagnerez pas d’XP pour vos armes, ni de progression pour vos défis quotidiens.

Le two-boxing

Il est possible d’obtenir des parties remplies de bots en rejoignant un lobby hébergé par un joueur de très bas niveau. Idéalement, ce joueur aura le classement et les statistiques les plus bas possibles. Le two-boxing consiste à créer vous-même un joueur de bas niveau. Vous aurez juste besoin de deux comptes et de deux appareils de jeu.

L’un d’eux n’a même pas besoin d’être très performant.

Comment le configurer

La configuration exacte peut varier, mais voici le principe :

Procurez-vous un deuxième appareil de jeu. Il n’a pas besoin d’être assez puissant pour jouer correctement, juste assez pour charger le jeu.

Obtenez une deuxième copie du jeu et créez un autre compte. Si vous le possédez sur Steam ou PlayStation , mais que vous avez aussi le Game Pass, cela peut aider.

Ajoutez votre nouveau compte en ami sur votre compte principal.

Créez un lobby sur le nouveau compte.

Passez à votre appareil principal et rejoignez le lobby de votre compte niveau 1.

Si tout fonctionne bien, vous serez dans un lobby de bots. Restez sur votre compte principal et jouez.

Note supplémentaire : il est préférable que les stats de votre compte niveau 1 soient catastrophiques. Cela dit, NE JETEZ PAS VOS PARTIES. Du moins, pas en mode équipe. Vous pouvez rejoindre puis quitter quelques parties, ou entrer dans des modes où il n’y a pas d’équipes et simplement perdre.

Avantages

Si vous avez déjà un appareil de jeu supplémentaire (par exemple, si vous jouez sur PlayStation mais possédez aussi un PC portable avec Game Pass), cette méthode peut être facile et relativement abordable pour obtenir des lobbies de bots.

Limitations/Inconvénients

Bien que cette méthode puisse aider à obtenir des parties avec des bots, elle n’est pas garantie. Il est possible que vous finissiez dans un lobby avec des joueurs de faible niveau, mais même cela n’est pas assuré. Certains joueurs rapportent même être mis en match avec des joueurs plus compétents.

De plus, cela nécessite deux appareils de jeu et deux copies de Black Ops 6. Ou une copie et un abonnement Game Pass, ou deux abonnements Game Pass… vous voyez l’idée. À moins d’avoir déjà ce qu’il faut, cette méthode peut coûter cher.

Astuces pour des parties plus faciles sans exploits

Il est techniquement possible d’obtenir des parties plus faciles sans lobbies de bots ni exploits, mais ces méthodes ont quelques inconvénients. D’une part, elles ne sont pas garanties. D’autre part, elles ont une mauvaise réputation, car beaucoup de joueurs les utilisent pour « écraser les noobs », ce qui ruine l’expérience des autres.

Si vous essayez l’une des méthodes suivantes, soyez respectueux envers les autres joueurs. Ils veulent probablement juste se détendre après une journée de travail.

Jouez en dehors des heures de pointe : jouez quand les pros dorment.

Évitez les séries de performances élevées : en gros, ne jouez pas trop bien, mais ne sabotez pas non plus les parties en mode équipe.

Utilisez les modes en équipe : les modes en équipe réduisent la pression, surtout si vous désactivez le chat vocal. Essayez les batailles à grande échelle et visez les joueurs isolés avec un sniper, si c’est votre style.

Puis-je être banni pour utiliser des lobbies de bots dans Black Ops 6 ?

Pas vraiment. Les bots sont là pour une raison, donc jouer en lobbies de bots décontractés ne vous fera pas bannir. C’est sûr et autorisé.

Cependant, si vous utilisez ces lobbies pour gonfler vos stats en mode classé, cela peut poser problème… ne serait-ce que parce que lorsque vous jouerez en vraies parties, vous vous ferez écraser par de vrais joueurs.

