À l’occasion de la Journée mondiale des émojis (World Emoji Day) 🌎, nous avons interrogé des personnes en France, en Allemagne, en Espagne et aux États-Unis pour mieux comprendre l’impact des émojis sur notre vie quotidienne.



Nos cerveaux traitent les émojis comme des éléments de langage. Leur utilisation peut modifier la façon dont nous interprétons un message.



L’utilisation des émojis peut donner des indications sur la santé mentale des personnes qui les utilisent et sur leurs relations interpersonnelles.



Le sexe, les normes culturelles et sociétales peuvent influencer la façon dont nous utilisons les émojis, alors que l’âge détermine quels types d’émojis nous préférons.

Les émojis devraient devenir plus interactifs grâce aux progrès de l’IA (intelligence artificielle), de la RA (réalité augmentée) et de la RV (réalité virtuelle). Ils devraient également inclure une représentation plus étendue des identités, des cultures et des modes de vie.

Comme tout autre objet issu de l’évolution technologique, les émojis ont considérablement évolué au fil des années. Ces hiéroglyphes des temps modernes font désormais partie de notre langage numérique, ajoutant de la couleur, de l’humour et de nombreuses nuances émotionnelles à nos conversations quotidiennes. On estime que plus de 10 milliards d’émojis sont utilisés chaque jour, et que plus de 95 % des internautes ont déjà utilisé un émoji. Tout comme de nouveaux mots sont ajoutés aux dictionnaires, de nouveaux émojis sont créés chaque année, enrichissant ainsi le lexique de la communication numérique.

Il existe actuellement plus de 3600 émojis sur presque tous les appareils et toutes les plateformes que nous utilisons. Les émojis ont intégré notre communication. Des études ont démontré que nos cerveaux les assimilent à des mots. Par conséquent, l’inclusion d’un émoji dans une phrase peut modifier la façon dont nous interprétons un message ou une information, ce qui peut entraîner une certaine confusion ou des malentendus gênants.

Les émojis suscitent également diverses interprétations en fonction du destinataire, d’où la tendance à penser qu’ils sont porteurs de messages cachés. Exemple : consultez la recherche prédictive correspondant à l’émoji 😂 :

Les résultats ci-dessus sont en anglais, mais vous pouvez constater que le simple fait d’ajouter un émoji au hasard dans la barre de recherche permet d’obtenir différents résultats. La signification d’un émoji peut varier en fonction de l’expéditeur… Est-il envoyé par un proche ou par un ami ? Les larmes sont-elles excessives ? Une seule petite figure peut donner lieu à de multiples interprétations.

Ces petits symboles colorés sont devenus indispensables à nos conversations en ligne. Ils nous permettent d’exprimer des émotions, de donner un sens à nos messages et de les enrichir d’une manière que les mots seuls ne peuvent souvent pas exprimer.

Pour célébrer la Journée mondiale des émojis 🌎 le 17 juillet 2023, une date commémorative dédiée à l’utilisation des émojis, ExpressVPN a interrogé près de 1000 personnes en France, en Allemagne, en Espagne et aux États-Unis pour mieux comprendre la façon dont nous percevons les émojis. Ce groupe diversifié nous offre un aperçu de ce que les émojis signifient pour différentes personnes et comment leur utilisation fréquente peut être notre façon d’essayer de cacher nos vraies émotions.

De 🙂 à 😄 : l’évolution des émojis

Avant la création des émojis, beaucoup d’entre nous utilisaient des émoticônes comme 🙂 , 🙁 et ¯_(ツ)_/¯ en les plaçant à la fin de nos phrases afin de communiquer nos pensées. Avez-vous besoin d’envoyer un message pour séduire une personne ? Ajoutez simplement un ; à votre smiley et admirez sa métamorphose en un clin d’œil, transformant instantanément une émoticône amicale en une émoticône osée ;-).

Les émoticônes ont ensuite ouvert la voie à l’artiste japonais Shigetaka Kurita, qui a collaboré avec l’opérateur de téléphonie mobile DOCOMO pour créer les 176 premiers émojis en 1999. Sa première version (ci-dessous) présentait des figures liées à la météo, à la technologie et aux objets de la vie quotidienne.

(Référence : NTT DOCOMO INC)

Aujourd’hui, les émojis sont considérés comme une forme de communication populaire. De nouvelles versions sont publiées une ou deux fois par an.

Pour beaucoup, la transformation d’objets culturels, de drapeaux nationaux et d’aliments en émojis est une indication significative de la représentation populaire et de l’inclusion dans nos sociétés. En 2019, des émojis illustrant la diversité des capacités (voir ci-dessous) ont été introduits. Plus tard, en 2020 et 2021, des émojis sur la neutralité du genre et des émojis de personnes de différentes couleurs de peau ont été ajoutés.

Pourquoi nous utilisons les émojis

Les émojis étant devenus indispensables, des psychologues, des linguistes et des chercheurs se sont penchés ces dernières années sur leur impact psychologique et sur la façon dont ils contribuent à la communication.

Leurs études ont abouti à des conclusions intéressantes, notamment sur la capacité des émojis à favoriser l’expression émotionnelle et l’empathie dans les interactions numériques, ainsi que sur la manière dont ils comblent le vide résultant de l’absence d’indices non verbaux dans les conversations en ligne, en nous permettant d’exprimer plus efficacement le ton, l’humeur et l’intention des messages.

Pour examiner ces idées et obtenir d’autres résultats, nous avons mené une enquête dans quatre pays. Notre première observation est la suivante : la majorité des personnes interrogées (plus de 96 %) utilisent régulièrement des émojis dans leurs communications.

Les Français utilisent les émojis plus souvent que les Américains

Les Français ont déclaré utiliser les émojis plus fréquemment que les personnes interrogées dans d’autres pays. Lorsqu’on leur demande combien de fois ils utilisent un émoji dans la messagerie textuelle, les réseaux sociaux et les e-mails, 36 % des personnes interrogées en France répondent toujours. Les Espagnols se situent à un taux encore plus élevé (40%). Ainsi, ils sont suivis par 35 % des Allemands et 26 % des Américains.

Utiliser des émojis pour adoucir l’annonce d’une mauvaise nouvelle

Il n’est pas surprenant que de nombreuses personnes préfèrent utiliser un émoji plutôt que des mots pour exprimer leurs émotions. Cela s’explique probablement par la difficulté de partager des sentiments par le biais d’un message sans indices physiques tels que les expressions faciales et le langage corporel, un constat confirmé par notre étude.

Plus de la moitié (78 %) des Français interrogés affirment ne pas croire que les émojis adoucissent l’annonce d’une mauvaise nouvelle, une opinion bien plus répandue qu’au État-Unis, en Allemagne ou en Espagne. Cependant, plus de la moitié des personnes interrogées déclarent avoir utilisé des émojis pour ne pas révéler leurs sentiments.

Selon une étude publiée par Frontiers in Psychology, l’utilisation des émojis peut révéler des informations substantielles sur la santé mentale d’une personne et sur ses relations interpersonnelles. Plusieurs études soulignent également l’impact du genre, des normes culturelles et sociétales sur l’utilisation des émojis.

Par exemple, les femmes utilisent souvent les émojis de cœur pour montrer leur soutien et leur attention à d’autres femmes et à leurs amis. En revanche, les hommes les utilisent rarement dans le contexte des amitiés masculines, l’émoji cœur étant généralement réservé aux hommes pour exprimer des intentions romantiques.

La génération Z adopte une approche unique pour l’utilisation des émojis

L’âge détermine également les types d’émojis que nous utilisons. Les personnes nées entre 1997 et 2012 (génération Z), par exemple, qualifient l’émoji du visage riant aux larmes (😂) de démodé parce que leurs parents l’utilisent souvent. Cette génération préfère utiliser les émojis de crâne (💀) ou de visage qui pleure (😭) pour exprimer le caractère drôle d’une situation. Ces émojis sont parfois accompagnés de la formule argotique I’m dead (je suis mort/je suis morte).

En 2022, Keith Broni, le rédacteur en chef d’Emojipedia, a confirmé que la génération Z utilise les émojis différemment des autres générations. Par exemple, l’émoji de visage légèrement souriant (🙂) et l’émoji pouce levé (👍) sont considérés comme passifs-agressifs. La génération Z opte plutôt pour des smileys plus enthousiastes (😊) pour ajouter des nuances émotionnelles à leurs messages.

Quand 🍆🍑🍌💦 n’est pas ce que l’on croit

L’Université de la Colombie-Britannique Okanagan a étudié les émojis et leur connotation sexuelle. Parmi les participants qui ont utilisé ces émojis, 51 % ont déclaré avoir eu par la suite un comportement à connotation sexuelle.

Les trois émojis les plus utilisés dans un contexte sexuel sont la langue (👅), l’aubergine (🍆) et les gouttes de sueur (💦). Le visage avec un sourire malin (😏), le visage qui tire la langue et fait un clin d’œil (😜) et le visage envoyant un bisou (😘) sont les trois expressions faciales les plus utilisées pour évoquer la sexualité.

Comme vous pouvez le constater dans le tableau ci-dessus, les résultats entre les personnes interrogées qui n’utilisent pas les emojis de manière sexuelle montrent des chiffres très similaires entre les répondants français, américains et espagnols, avec des résultats proches de 60 %. Le seul marché où les réponses n’ont pas dépassé la barre des 50 % était l’Allemagne.

Cependant, pour ceux qui ont répondu par oui, l’utilisation des émojis à connotation sexuelle était plus fréquente chez les personnes âgées de 18 à 24 ans que dans toute autre catégorie d’âge.

Les émojis les plus populaires en France

Les êtres humains ont leurs habitudes, y compris lorsqu’il s’agit de l’utilisation des émojis. Selon notre étude, 70 % des personnes utilisent certains émojis lorsqu’elles interagissent avec leurs proches, leurs amis et leurs collègues. Cette catégorie tend systématiquement à utiliser une sélection spécifique d’émojis.

Lorsqu’il s’agit de leurs emojis préférés, nos répondants français sont assez cohérents avec les autres marchés. Il semble que le visage qui fait un bisou (😘) soit l’emoji que nous aimons le plus, suivi de deux visages souriants en train de pleurer légèrement inclinés (🤣 et 😂). Il est intéressant de noter que les répondants français et espagnols ont la même idée quant aux deuxième et troisième emojis les plus utilisés, seul l’ordre est inversé. La quatrième et la cinquième place sont réservées au symbole universel de l’amour sous différentes formes. Le cœur classique unique (❤️) et le visage souriant entouré de cœurs, exprimant la merveilleuse combinaison de bonheur et d’amour (🥰).

Appel à une meilleure représentation et à une plus grande diversité

Malgré la multiplication des émojis chaque année et les efforts déployés pour introduire de nouvelles ressources graphiques permettant une meilleure représentation de nos sociétés, nous avons souhaité savoir si les utilisateurs estiment avoir suffisamment d’émojis aujourd’hui.

Nos résultats révèlent que si 36 % des personnes interrogées en France estiment qu’il y a suffisamment d’émojis, un groupe encore plus important de 45 % a exprimé le souhait d’avoir plus de smileys et d’émojis de personnes. Cette tendance se manifeste dans les trois autres pays.

Que manque-t-il donc ? Par exemple, il n’existe actuellement aucun émoji représentant les communautés autochtones, comme les Inuits et les Aléoutes de la région circumpolaire, les Samis d’Europe, les Aborigènes et les Maoris d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Il n’y a pas non plus d’émojis représentant différentes morphologies.

Par ailleurs, 26 % des personnes interrogées souhaitent voir plus d’émojis relatifs aux animaux et à la nature (par exemple, une autruche, une panthère des neiges ou un tigre blanc), tandis que 21 % souhaitent un choix plus large d’émojis de nourriture et de boissons. Cela peut être lié aux spécificités de chaque pays ou de chaque culture.

Les émojis au travail

L’utilisation des émojis dans le cadre de communications professionnelles fait depuis longtemps l’objet d’un débat. Bien que certains émojis soient clairement inadaptés au contexte professionnel (émojis de surveillance, doigt d’honneur), la généralisation des émojis dans les applications de messagerie professionnelle populaires telles que Slack, Google et Microsoft Teams a rendu leur utilisation plus habituelle. Néanmoins, notre étude indique que 63 % des Français pensent que les émojis ne devraient jamais être utilisés dans le milieu professionnel.

Si cette attitude peut résulter de la conviction que les émojis sont trop informels ou familiers pour les environnements professionnels, elle peut également s’expliquer par le risque de malentendus mineurs découlant des différentes interprétations des émojis.

Selon notre étude, pour référence, 33 % des Américains ont admis avoir mal interprété un émoji. Par exemple, l’émoji des mains en prière (🙏) est parfois confondu avec un high five, l’émoji représentant un visage rouge et chaud (🥵) peut être assimilé à des conditions météorologiques ou à l’attirance envers une personne. Dans un environnement professionnel, cela peut parfois donner lieu à des situations embarrassantes.

Les émojis dans le futur

Même si l’utilisation des émojis dans le futur reste entièrement hypothétique, elle offre des perspectives prometteuses grâce à l’évolution des technologies. Avec le progrès de l’IA, de la RA et de la RV, les émojis sont sur le point de devenir plus interactifs.

Les entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies, comme Apple, Samsung et Google, devraient créer de nouveaux émojis afin de suivre l’évolution du monde des télécommunications. Par exemple, les Animojis et les Memojis d’Apple ont déjà permis aux utilisateurs de personnaliser les émojis selon leurs goûts. La prochaine mise à jour d’iOS 17 améliorera encore cette fonctionnalité de personnalisation.

L’introduction des casques AR et VR ouvre la voie aux émojis en vue d’une évolution de la 2D vers la 3D, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à leur expression. Par ailleurs, à mesure que les émojis sont proposés et approuvés par le Consortium Unicode, la représentation de cultures, de modes de vie et d’identités diversifiés sera probablement au centre des réflexions, ce qui permettra d’élargir la gamme des émojis et de toucher un public plus large.

Alors que les émojis deviennent profondément ancrés dans nos communications quotidiennes et nos interactions numériques, il est important de rappeler les enjeux de sécurité liés à cette tendance. Le partage d'informations personnelles et les conversations en ligne peuvent toujours nous exposer à divers risques, notamment les violations de données, l'usurpation d'identité et la surveillance invasive.

En utilisant un VPN premium, vous pouvez explorer l’univers expressif des émojis tout en protégeant votre vie privée numérique. Donner la priorité à la sécurité en ligne vous permet d’engager des conversations et de partager des informations personnelles en toute sérénité, en sachant que vos données sont protégées… Enfin, si seulement il existait un émoji pour cela !

