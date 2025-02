Sie tauchen wieder in CoD ein – eine neue Saison, neue Waffen zum Leveln und neue Belohnungen warten auf Sie. Sie haben gerade eine schicke neue Waffe freigeschaltet und brauchen jetzt nur noch ein paar Aufsätze, um die Leistung zu optimieren. Sie starten ein Match – und respawnen sofort wieder.

Sie hatten den Gegner eigentlich überrascht, aber Ihre Waffe hatte mehr Rückstoß, als Sie erwartet hatten. Wie bekommen Sie also die gewünschten Aufsätze, ohne sich durch mehrere frustrierende Matches zu quälen? Oder vielleicht sind Sie neu in First-Person-Shootern und möchten sich erst ein wenig einspielen, bevor Sie gegen echte Spieler antreten. In beiden Fällen gibt es eine einfache Lösung: Bot-Lobbies.

Bot-Lobbies ermöglichen es Ihnen, in einer Multiplayer-Umgebung zu trainieren – ohne dass andere Spieler Sie anschreien. Sie sind auch ideal, um Waffen aufzuleveln und gute Aufsätze zu bekommen, bevor Sie gegen echte Gegner antreten. Kurz gesagt, es spricht nichts dagegen, ein paar NPCs auszuschalten, während Sie sich mit Ihrem Loadout, den Maps und den Spielmechaniken vertraut machen.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie in wenigen Minuten mit einem VPN schnell und einfach Bot-Lobbies erhalten – plus ein paar weitere Strategien.

Verbinden Sie sich mit einem VPN-Server, der weit von Ihrem Standort entfernt ist.

Starten Sie ein Spiel und genießen Sie entspanntere Black Ops 6-Matches.

Was sind Bot-Lobbies und wie funktioniert SBMM?

Bot-Lobbys sind genau das, wonach sie klingen: Matches, die mit Bots gefüllt sind. Diese Bots sind in der Regel einfacher zu besiegen als echte Spieler. Solche Matches eignen sich hervorragend, um Waffen aufzuleveln oder tägliche Missionen zu erledigen – ohne sich mit anderen Spielern herumzuschlagen.

SBMM ist ein interessantes und oft kontrovers diskutiertes Thema. Es handelt sich um ein Matchmaking-System, das Ihre Leistung analysiert und Ihnen basierend auf Ihrem berechneten Skill-Level einen Rang zuweist. Anschließend versucht das Spiel, Sie immer mit Spielern ähnlicher Fähigkeiten zu matchen, um jedes Match herausfordernd zu gestalten. Das sorgt für Frust, weil nicht jeder Spieler in jeder Runde ans Limit gehen möchte.

So erhalten Sie BO6-Bot-Lobbies

Bot-Lobbys mit einem VPN zu bekommen, ist recht einfach. Das Matchmaking-System berücksichtigt nicht nur Ihr Ranking, sondern auch Ihre Verbindungsgeschwindigkeit. Normalerweise versucht es, Sie mit Spielern in Ihrer Nähe zu verbinden. Wenn Ihr Ping jedoch zu hoch ist, entscheidet das Spiel, dass eine Verbindung zu anderen Spielern möglicherweise problematisch wäre.

Wenn das Spiel keine passenden Spieler findet, erstellt es ein eigenes Match und füllt es mit Bots. Der Trick besteht darin, das Matchmaking-System dazu zu bringen, Ihnen eine Bot-Lobby zuzuweisen, indem Sie es glauben lassen, dass Ihre Verbindung schlechter ist, als sie tatsächlich ist. Hier kommt ein VPN ins Spiel.

Ironischerweise werden VPNs normalerweise verwendet, um Ihre Verbindung zu stabilisieren und den Ping zu senken. Aber auch VPNs unterliegen den physikalischen Gesetzen: Wenn Sie sich mit einem VPN-Server in einem weit entfernten Land verbinden – idealerweise in einer Region mit wenig aktiven Spielern (zum Beispiel früh am Morgen) – steigt Ihr Ping.

Das Spiel denkt dann, dass Sie sich in diesem Land befinden, und versucht, Sie mit „lokalen“ Spielern zu matchen. Doch aufgrund des hohen Pings und der niedrigen Spielerzahlen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Ihnen das Spiel eine Bot-Lobby zuweist.

So funktioniert es auf PC und Konsole:

So erhalten Sie BO6-Bot-Lobbies auf dem PC

Melden Sie sich bei ExpressVPN an .

Laden Sie die Windows-App herunter.

Melden Sie sich an und verbinden Sie sich mit einem VPN-Server in der gewünschten Region.

Starten Sie das Spiel und genießen Sie Ihre Bot-Lobbies.

So erhalten Sie BO6-Bot-Lobbys auf der Konsole

Melden Sie sich bei ExpressVPN an .

Konfigurieren Sie Ihren Router oder Ihr Modem für das ExpressVPN-Servernetzwerk. In der Regel erfolgt dies über die Einstellungsseite Ihres Routers im Browser. Falls Sie nicht wissen, wie das geht, suchen Sie Ihr Modell bei Google oder fragen Sie Ihren Internetanbieter um Hilfe. Nicht alle Router oder Modems unterstützen VPN-Verbindungen. Falls nötig, sollten Sie ein Upgrade in Betracht ziehen. Prüfen Sie unsere empfohlenen Router , die mit ExpressVPN kompatibel sind.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit einem VPN-Server in der gewünschten Region verbinden.

Starten Sie das Spiel auf Ihrer Xbox oder PlayStation und genießen Sie Ihre Bot-Lobbys.

Andere Wege, um BO6-Bot-Lobbies zu bekommen

Es gibt zwei Hauptmethoden, um ohne VPN an Bot-Lobbies zu gelangen: private Matches und die Zwei-Konsolen-Methode. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Sehen wir uns an, wie sie funktionieren.

Private Matches: die einfachste Methode

Private Matches sind genau das, was der Name vermuten lässt: Sie erstellen ein eigenes Match und laden niemanden ein.

So geht’s:

Starten Sie das Spiel.

Navigieren Sie zu Multiplayer .

Wählen Sie auf der linken Seite Match suchen .

Scrollen Sie nach unten zu Privates Match .

Warten Sie einen Moment, bis Ihr Profil geladen ist.

Vorteile

Private Matches sind großartig, weil sie eine integrierte Möglichkeit bieten, Bot-Matches zu spielen. Einfach und unkompliziert. Sie benötigen nichts weiter als Ihr Gaming-Gerät und Ihre Kopie des Spiels.

Einschränkungen/Risiken

Diese Methode birgt kein wirkliches Risiko, hat jedoch einen entscheidenden Nachteil: Sie erhalten keine Waffen-XP und können keinen Fortschritt bei Ihren täglichen Herausforderungen erzielen.

Two-Boxing

Es ist möglich, Bot-Matches zu bekommen, indem man einer Lobby beitritt, die von einem Spieler mit sehr niedrigem Level gehostet wird. Idealerweise sollte dies ein Spieler mit den niedrigstmöglichen Rängen und Statistiken sein. Two-Boxing ist eine Methode, bei der Sie sich Ihren eigenen Low-Level-Account erstellen. Sie benötigen lediglich zwei Accounts und zwei Gaming-Geräte.

Eines der Geräte muss nicht einmal besonders leistungsfähig sein.

So richten Sie es ein

Die genaue Einrichtung variiert, aber so funktioniert es:

Besorgen Sie sich ein zweites Gaming-Gerät. Es muss nicht gut genug sein, um das Spiel zu spielen, nur gut genug, um es zu laden.

Holen Sie sich eine zweite Kopie des Spiels und erstellen Sie einen neuen Account. Falls Sie das Spiel auf Steam oder PlayStation besitzen, aber auch Game Pass haben, kann das helfen.

Fügen Sie den neuen Account als Freund zu Ihrem Hauptaccount hinzu.

Starten Sie eine Lobby mit dem neuen Account.

Wechseln Sie zu Ihrem Haupt-Gaming-Gerät und treten Sie der Lobby Ihres Level-1-Accounts bei.

Wenn alles funktioniert hat, erhalten Sie eine Bot-Lobby. Bleiben Sie auf Ihrem Hauptaccount und spielen Sie.

Zusätzlicher Hinweis: Es hilft, wenn die Statistiken Ihres Level-1-Accounts sehr schlecht sind. Aber: VERLIEREN SIE NICHT ABSICHTLICH – zumindest nicht in team-basierten Modi. Sie können einige Matches starten und sofort wieder verlassen oder in Modi ohne Teams einfach verlieren.

Vorteile

Falls Sie bereits ein zusätzliches Gaming-Gerät haben – beispielsweise wenn Sie normalerweise auf PlayStation spielen, aber auch einen Laptop mit Game Pass besitzen – dann kann dies eine einfache und kostengünstige Methode sein, um Bot-Lobbies zu bekommen.

Einschränkungen/Risiken

Diese Methode kann Ihnen Bot-Matches verschaffen, ist aber nicht garantiert erfolgreich. Es ist durchaus möglich, dass Sie in einer Lobby mit Low-Skill-Spielern landen, aber selbst das ist nicht sicher. Viele Spieler berichten, dass sie trotzdem gegen stärkere Gegner gematcht wurden.

Außerdem benötigen Sie zwei Gaming-Geräte und zwei Kopien von Black Ops 6 – oder eine Kopie und Game Pass, oder zwei Game Pass-Abonnements… Sie verstehen schon. Falls Sie nicht bereits über die nötige Hardware verfügen, kann diese Methode teuer werden.

Tipps für einfachere Matches ohne Exploits

Es ist theoretisch möglich, einfachere Matches zu bekommen, ohne auf Bot-Lobbys oder Exploits zurückzugreifen – aber mit einigen Einschränkungen. Erstens gibt es keine Garantie, dass diese Methoden funktionieren. Zweitens haben sie ein gewisses Stigma, da viele Spieler sie nutzen, um „Noobs zu farmen“, was das Spiel für andere ruiniert.

Falls Sie eine dieser Methoden ausprobieren, seien Sie rücksichtsvoll gegenüber anderen Spielern. Wahrscheinlich wollen sie nach der Arbeit einfach nur entspannen.

Spielen Sie außerhalb der Stoßzeiten: Spielen Sie, wenn die Profis schlafen.

Vermeiden Sie starke Leistungsspitzen: Spielen Sie nicht zu gut, aber verlieren Sie auch keine Spiele absichtlich in team-basierten Modi.

Nutzen Sie team-basierte Modi: Team-basierte Modi nehmen etwas Druck raus – vor allem, wenn Sie den Voice-Chat deaktivieren. Probieren Sie Modi mit groß angelegten Schlachten aus und erledigen Sie Einzelgegner mit einem Sniper, falls das Ihrem Spielstil entspricht.

Kann ich für Bot-Lobbies in Black Ops 6 gebannt werden?

Nicht direkt. Die Bots sind aus einem bestimmten Grund im Spiel, und in Casual-Bot-Lobbies zu spielen, führt nicht zu einem Bann. Es ist sicher und vollkommen in Ordnung.

Falls Sie jedoch Bot-Lobbies nutzen, um Ihre Statistiken in Ranglisten-Modi künstlich aufzublasen, könnte das problematisch werden… schon allein, weil Sie in echten Matches gnadenlos von echten Spielern besiegt würden.

