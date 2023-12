Tout savoir sur la sortie de GTA VI

La date de sortie tant attendue de Grand Theft Auto VI a été annoncée. GTA VI sera disponible en 2025 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Malheureusement, aucune information n’a encore été publiée concernant une éventuelle sortie du jeu sur PC.

GTA VI revient à Vice City, une ville fictive basée sur Miami. Alors que le jeu original se déroulait en 1986, la version de 2025 se situera dans l’état de Leonida, nous transportant bien au-delà des rues illuminées au néon de Vice City. La bande-annonce offre un premier aperçu du jeu, qui se caractérisera par un monde ouvert plus vaste et détaillé que jamais.

Les protagonistes de GTA VI

La bande-annonce officielle nous offre également un premier regard sur les protagonistes de GTA VI. L’attention se porte sur la première protagoniste féminine : Lucia. Elle porte des vêtements de prisonnière et est montrée aux côtés d’un personnage masculin sans nom qui semble jouer un rôle central.

Nouveaux éléments de jeu dans GTA VI

Les images divulguées de GTA VI montrent des personnages rampant au sol, suggérant que Rockstar introduira de nouvelles mécaniques de stealth. Il semble également que de nouveaux objets de santé aient été ajoutés, tels que des antidouleurs. De plus, des éléments déjà connus reviendront en partie, tels que la roue des armes (rénovée pour GTA V) et le système des « recherchés » à cinq étoiles. Enfin, le VCPD semble avoir amélioré les processus d’IA pour traquer les protagonistes après avoir été repérés sur leur radar.

Carte de GTA VI

La carte officielle de GTA VI n’est pas encore connue, mais les fans tentent de la tracer eux-mêmes sur le subreddit de GTA VI, en se basant sur des images et des coordonnées divulguées. On suppose que la zone de jeu s’étendra jusqu’aux marais des Everglades et aux îles tropicales des Florida Keys.



Sortie de GTA VI

La sortie de GTA VI de Rockstar Games est considérée comme un événement majeur pour l’industrie du jeu vidéo. Il s’agit du premier grand jeu à être lancé pour la prochaine génération de consoles. Les attentes pour GTA VI sont élevées. Le jeu est la suite de GTA V, sorti en 2013 et toujours l’un des jeux les plus vendus de tous les temps.

Il a fallu dix ans d’attente pour obtenir des nouvelles sur la suite du succès de GTA V, mais il faudra encore un peu de temps avant la sortie effective, probablement pas avant la seconde moitié de 2025.

Comment jouer à GTA VI sur PC Windows

Pour le moment, Rockstar Games n’a pas encore annoncé de version PC de GTA VI. Heureusement, il existe quelques moyens de jouer aux jeux PS5 et Xbox sur un PC ou un Mac Windows.

Comment jouer aux jeux PS5 ou PS4 sur PC ou Mac

Pour utiliser PS Remote Play sur PC ou Mac, suivez ces étapes :

Lancez l’application PS Remote Play sur votre PC ou Mac. Sélectionnez « Se connecter à PSN ». Connectez-vous avec le même compte utilisé pour la PlayStation. Allez dans « Paramètres » pour ajuster la qualité vidéo de Remote Play, comme la résolution et la fréquence d’images. Choisissez « PS5 » ou « PS4 ».

Comment jouer aux jeux Xbox sans Xbox

Il existe deux façons de jouer aux jeux Xbox directement sur un PC Windows, un smartphone ou un autre appareil :

Le cloud gaming permet de jouer aux jeux Xbox depuis le cloud en utilisant l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Cela signifie qu’une Xbox n’est pas nécessaire pour jouer. Vous pouvez jouer sur n’importe quel appareil avec une connexion Internet et qui prend en charge l’application Xbox Game Pass.

Xbox Play Anywhere est un programme qui permet d’acheter et de jouer aux jeux Xbox numériques à la fois sur Xbox et sur un PC Windows (10/11). Cela signifie qu’il suffit d’acheter le jeu une fois pour pouvoir l’utiliser sur les deux appareils.

Si vous avez une Xbox Series S, vous pouvez également jouer à vos jeux sur PC en utilisant un câble HDMI. Pour ce faire, suivez ces étapes :

Assurez-vous que le PC ou le moniteur dispose d’une entrée HDMI.

Branchez le câble HDMI à la sortie HDMI de la Xbox Series S et à l’entrée HDMI du PC.

Allumez la Xbox Series S et le PC.

Le PC devrait afficher l’image de la Xbox Series S.

Sorties de jeux à ne pas manquer en 2024

GTA VI est encore loin, mais de nombreux jeux nous divertiront jusqu’en 2025. L’année dernière, nous avons déjà vu une série de sorties exceptionnelles, comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate 3, Marvel’s Spider-Man 2, Diablo IV, Super Mario Bros. Wonder et Alan Wake 2.

L’année 2024 commence également avec une série de succès potentiels. De Tekken 8 à Final Fantasy VII Rebirth, voici quelques sorties à ne pas manquer au cours des prochains mois :