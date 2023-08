Les nouvelles technologies ont le vent en poupe ces dernières années, et encore plus depuis l’introduction de la réalité virtuelle et augmentée. Véritablement disruptives, ces technologies ont révolutionné le monde digital. Face à tout cela, Meta (anciennement connue sous le nom de Facebook) annonce la création du Metaverse. Plusieurs années après cette annonce, où en sommes-nous en France ? Quel avenir pour ces nouvelles technologies ? Entre rêve et controverse, voici un état des lieux.

Réalité virtuelle, réalité augmentée, metaverse : qu’est-ce que c’est ?

Le monde du digital est en perpétuelle évolution. Entre réalité virtuelle, réalité augmentée, essor des VPN, lancement du metaverse, … Il n’est pas toujours évident de comprendre de quoi il est question ! Voici quelques définitions simples de ces termes, ainsi que des dates clés. Pour tout savoir sur les réalités virtuelle et augmentée et le metaverse, n’hésitez pas à continuer votre lecture.

Comprendre ce qu’est le metaverse

Tout d’abord, le metaverse, en termes d’étymologie, est une contraction de méta et univers. C’est en fait un système d’environnements virtuels dans lequel les internautes peuvent avoir des interactions entre eux, mais aussi avec des objets virtuels. La représentation des usagers du metaverse se fait à travers un avatar.

C’est en octobre 2021 que ce terme se popularise, date à laquelle :

Facebook change de nom pour devenir Meta.

Mark Zuckerberg (fondateur de Meta) annonce la date de lancement du metaverse.

Finalement, le metaverse est lancé le 9 décembre 2021 aux États-Unis et au Canada, sous le nom de Horizon Worlds. Il a été proposé en France et en Espagne en août 2022, soit l’année dernière.

Réalité virtuelle et réalitée augmentée : saisir la nuance

Les termes réalité virtuelle et réalité augmentée font aujourd’hui partie de notre langage. Cependant, tout comme pour le metaverse, la définition de ces termes reste obscure pour de nombreuses personnes. Par ailleurs, il existe une nuance entre réalité virtuelle et augmentée, qu’il est intéressant de saisir.

Il apparaît que la réalité virtuelle plonge son utilisateur dans un environnement 100% virtuel. Cet univers n’existe donc pas à proprement parler, mais il est visible des usagers de la réalité virtuelle, et il est possible d’interagir avec.

La réalité augmentée, quant à elle, intègre des éléments virtuels au monde réel. Ainsi, il est possible d’enrichir le réel avec du virtuel. L’utilisateur va donc interagir avec son environnement réel, dans lequel de nouveaux objets virtuels apparaîtront.

Quel est le lien entre VR, réalité augmentée et metaverse ?

Bien entendu, il existe un lien entre ces trois technologies. Le principal lien est celui qui existe entre le metaverse et la réalité virtuelle. En effet, le metaverse ne pourrait pas exister sans la VR ! L’environnement virtuel de Meta utilise cette technologie immersive qu’est la VR pour plonger ses usagers dans un nouveau monde. D’autre part, le metaverse fait aussi appel à la technologie de réalité augmentée en utilisant aussi bien un monde virtuel que les réseaux sociaux.

Vous l’aurez compris, le metaverse ne peut exister sans la réalité augmentée et la réalité virtuelle, mais l’inverse ne se vérifie pas ! Il ressort d’ailleurs que la VR et la réalité augmentée ont beaucoup évolué ces dernières années et sont même en pleine expansion. Des études sur l’utilisation des casques VR lors d’opérations chirurgicales ont été menées. La technologie permettrait de réduire la douleur, une très belle avancée ! Concernant le metaverse, il semblerait que le concept peine quelque peu à trouver son public…

Finalement, où en sommes-nous en 2023 ?

Le metaverse a été lancé en France et en Espagne en août 2022 ; mais où en sommes-nous un an après, en 2023 ?

Metaverse : état d’avancement

Entre controverses, critiques et moqueries, il semblerait que le projet de Meta piétine un peu… Pourtant, ce projet présente bien des aspects positifs et encourageants ! Faisons le point sur la situation.

Entre rêve et controverse

Voici une liste non exhaustive des points forts et limites que présente le metaverse. Entre rêve et controverse, le projet de Mark Zuckerberg soulève bien des interrogations et débats.

Voici les points positifs les plus souvent mentionnés lorsqu’il est question de metaverse :

Le metaverse pourrait être bénéfique aux étudiants, mais aussi au corps enseignant, notamment pour les cours magistraux et autres cours dans lesquels les étudiants sont très nombreux.

Il serait possible d’utiliser le metaverse pour faire avancer la science, ou du moins un certain nombre de travaux de recherche.

L’utilisation de cette technologie pourrait servir aux personnes qui sont en télétravail. Meta proposant un réseau social professionnel (Workplace), la création d’un véritable espace de travail virtuel ou de salles de réunions hyper réalistes est envisageable dans le metaverse.

C’est un nouveau monde qui s’offre aux gamers et gameuses ! L’immersion y est totale et il est possible d’y vivre des sensations inédites. Par ailleurs, c’est aussi une belle opportunité économique pour les développeurs de jeux vidéo.

Ci-dessous les aspects controversés du metaverse, qui soulèvent de nombreuses discussions :

La technologie est jugée comme étant élitiste, puisque les casques qui permettent d’y accéder coûtent en moyenne 1500$.

La nuance entre la vie réelle et le metaverse pourrait être complexe à faire pour les usagers fréquents, ce qui présente un danger potentiel pour le monde réel (notamment des comportements inappropriés, voire dangereux). Face à cela, les différentes forces de l’ordre réfléchissent d’ores et déjà à la façon dont il serait possible de sanctionner les crimes et autres dérives commis dans le metaverse.

Les personnes moins emballées par le projet dénoncent surtout le fait que l’univers virtuel pourrait facilement devenir “sans foi ni loi”.

Malgré tout, le metaverse n’a pas fini de faire parler !

Malgré les aspects controversés et discutables du metaverse, il n’a pas fini de faire parler positivement de lui ! Les événements autour de cet univers digital totalement disruptif n’ont de cesse de se multiplier ; et pour cause, le metaverse fascine de très nombreuses personnes. Que les réfractaires ne se réjouissent pas de suite : le projet metaverse se poursuit bel et bien, et continue de se développer.

Parmi les événements organisés autour du metaverse figure notamment le Metaverse Summit, qui se tient à Paris. Il aura lieu en Septembre (du 21 au 23 précisément) cette année. Cet événement réunit les enthousiastes et les personnes véritablement convaincues par le projet de Meta, qu’il s’agisse de professionnels ou d’amateurs.

Outre les événements et salons, le Gouvernement Français s’est penché sur la question cette année. En avril 2023 s’est tenue une consultation officielle pour échanger autour de ce sujet. Finalement, qu’on soit convaincu ou réfractaire, il faut bien admettre que le metaverse fera tôt ou tard partie de notre quotidien.

Le metaverse bénéficie-t-il à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée ?

Il est légitime de se demander si le metaverse a bénéficié à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. Dans les faits, depuis l’annonce de la sortie de Horizon Worlds, tout semble s’être accéléré en termes de VR et réalité augmentée. Par exemple, les jeux vidéo sont de plus en plus nombreux à proposer une version en réalité virtuelle ou augmentée, et ils rencontrent un franc succès ! Nous pouvons par exemple citer Resident Evil ou encore Minecraft et Half Life.

Au-delà des jeux vidéo, la réalité virtuelle et la réalité augmentée seront bientôt exploitées intensivement par Apple. Le géant Américain lance effectivement un nouveau casque, plutôt révolutionnaire : Apple Vision Pro. Il permet de passer de la VR à la réalité augmentée en quelques secondes et il proposera ainsi de très nombreuses fonctionnalités à ses utilisateurs. La marque décrit même son innovation comme étant un “ordinateur spatial”. Les usagers du metaverse seront-ils plus nombreux avec la sortie de ce nouveau casque ? L’avenir nous le dira, la sortie est prévue courant 2024.