Você está mergulhando de volta em COD, tem uma nova temporada, novas armas para evoluir e novas recompensas para conquistar. Você acabou de desbloquear uma arma incrível e agora só precisa de alguns acessórios para ajustar o desempenho. Você entra em uma partida… e já está renascendo.

Você tinha a vantagem sobre aquele inimigo, mas sua arma teve mais recuo do que você esperava. Como conseguir esses acessórios sem precisar passar por várias partidas difíceis? Ou talvez você seja novo em jogos de tiro em primeira pessoa e queira praticar um pouco antes de enfrentar jogadores reais. De qualquer forma, há uma solução bem simples: lobbies de bots.

Os lobbies de bots permitem que você pratique em um ambiente multiplayer sem outros jogadores gritando com você. Eles também são ótimos para subir de nível suas armas e desbloquear bons acessórios antes de testá-los contra outros jogadores. Afinal, não há nada de errado em derrotar alguns NPCs enquanto você se acostuma com seu loadout, os mapas e a mecânica do jogo.

Vamos te mostrar como conseguir lobbies de bots de forma rápida e fácil em poucos minutos com uma VPN, além de algumas outras estratégias.

Como conseguir lobbies de bots em Black Ops 6 com uma VPN Usar uma VPN para conseguir lobbies de bots em Black Ops 6 é o jeito mais rápido e fácil de fazer isso sem destruir seu rank no sistema de matchmaking baseado em habilidade (SBMM), e ainda permite que você ganhe XP de armas. Veja como começar: Assine a ExpressVPN e baixe o app/configure seu roteador.

Conecte-se a um servidor VPN que esteja longe da sua localização.

Inicie o jogo e aproveite uma partida mais tranquila em Black Ops 6.

Obtenha a ExpressVPN

O que são lobbies de bots e como funciona o SBMM?

Lobbies de bots são exatamente o que parecem: lobbies (ou partidas) preenchidos com bots. No geral, os bots são mais fáceis de enfrentar do que outros jogadores humanos e essas partidas são ótimas para evoluir armas e completar missões diárias sem precisar lidar com outros jogadores.

Agora, o SBMM é um tema interessante e um tanto controverso. Ele é um sistema de matchmaking que analisa seu desempenho e te classifica de acordo com seu nível de habilidade. Depois, tenta sempre te colocar em partidas com jogadores de nível semelhante, para que os confrontos sejam desafiadores. A polêmica existe porque, para falar a verdade, nem todo mundo quer um desafio em todas as partidas.

Como conseguir lobbies de bots em Black Ops 6

Conseguir lobbies de bots com uma VPN é bem simples. O sistema de matchmaking não leva em conta apenas o seu rank (embora isso seja importante), mas também a velocidade da sua conexão. Ele sempre tenta te colocar com jogadores que estejam perto de você. Mas se o seu ping estiver alto demais, o jogo pode decidir que te colocar com outros jogadores não seria uma boa ideia.

Se não encontrar jogadores adequados para você, o jogo cria uma partida e preenche com bots. O truque é fazer o sistema de matchmaking pensar que sua conexão está pior do que realmente está. E é aí que entra a VPN.

Curiosamente, VPNs geralmente são usadas para estabilizar sua conexão e até reduzir o ping. Mas até mesmo as VPNs seguem as leis da física, então tudo o que você precisa fazer é usá-la para mudar sua região. Conecte-se a um servidor VPN em um país distante—preferencialmente onde seja cedo de manhã, fora do horário de pico—e seu ping ficará mais alto.

O jogo vai pensar que você está jogando no país onde sua VPN está conectada e tentará te colocar com jogadores “locais”. Mas, devido ao ping artificialmente alto e à baixa quantidade de jogadores na região, é bem provável que o jogo te coloque em um lobby de bots.

Aqui está como fazer isso tanto no PC quanto nos consoles.

Como conseguir lobbies de bots no BO6 para PC

Assine a ExpressVPN .

Baixe o aplicativo para Windows.

Faça login e conecte-se a um servidor VPN na região desejada.

Inicie o jogo e aproveite seus lobbies de bots.

Como conseguir lobbies de bots no BO6 para consoles

Assine a ExpressVPN .

Configure seu roteador ou modem para usar a rede de servidores da ExpressVPN. Isso normalmente pode ser feito na página de configurações do seu roteador, acessada pelo navegador. Se não souber como encontrar essa página, pesquise o modelo no Google para instruções ou peça ajuda ao seu provedor de internet. Nem todos os roteadores e modems suportam conexões VPN. Pode ser necessário fazer um upgrade. Você pode pedir ajuda ao seu provedor de internet ou conferir nossa lista de roteadores recomendados que são compatíveis com a ExpressVPN.

Novamente, certifique-se de conectar a um servidor VPN na região desejada.

Inicie o jogo no seu Xbox ou PlayStation e aproveite seus lobbies de bots.

Obtenha a ExpressVPN

Outras maneiras de conseguir lobbies de bots em Black Ops 6

Existem duas maneiras principais de conseguir lobbies de bots sem usar uma VPN: partidas privadas e “two-boxing”. Cada uma tem seus prós e contras, então vamos ver como funcionam.

Partidas privadas: a abordagem mais simples

Partidas privadas são exatamente o que parecem: você pode criar sua própria partida e convidar quem quiser. Nesse caso, você não quer convidar ninguém.

Como configurar

Inicie o jogo.

Vá para Multiplayer.

No lado esquerdo da tela, selecione Encontrar Partida.

Role para baixo até Partida Privada.

Aguarde alguns momentos para o seu perfil carregar.

Vá para o Time 2 e adicione bots. Aqui, você também pode selecionar a dificuldade.

Personalize outras configurações da partida conforme sua preferência ou apenas inicie o jogo.

Vantagens

As partidas privadas são ótimas porque são um método nativo do jogo para conseguir lobbies de bots. Simples e direto. Você só precisa do dispositivo onde joga e da sua cópia do jogo.

Limitações/Riscos

Não há risco real nesse método, mas há uma grande desvantagem: você não ganhará XP de armas nem progredirá nos desafios diários.

Two-boxing

É possível conseguir lobbies de bots entrando em uma partida hospedada por um jogador de nível muito baixo. O “two-boxing” consiste em criar seu próprio jogador de nível baixo. Para isso, você precisará de duas contas e dois dispositivos de jogo.

E um deles nem precisa ser muito bom.

Como configurar

O processo exato pode variar, mas funciona assim:

Consiga um segundo dispositivo de jogo. Ele não precisa rodar o jogo bem, apenas ser capaz de carregá-lo.

Compre uma segunda cópia do jogo e crie outra conta. Se você já tem o jogo no Steam ou PlayStation , mas também tem o Game Pass, isso pode ajudar.

Adicione a nova conta como amiga na sua conta principal.

Inicie um lobby na conta nova.

Troque para seu dispositivo principal e entre no lobby da conta de nível um.

Se tudo funcionar corretamente, você conseguirá um lobby de bots. Fique na conta principal e jogue.

Nota adicional: ajuda se a conta de nível um tiver estatísticas muito ruins. Mas NÃO jogue mal de propósito, pelo menos não em modos de equipe. Você pode entrar e sair de partidas algumas vezes ou jogar partidas sem times e apenas perder.

Vantagens

Se você já tem um dispositivo extra—por exemplo, se joga no PlayStation mas também tem um laptop com Game Pass—esse pode ser um método barato e eficaz para conseguir lobbies de bots.

Limitações/Riscos

Embora esse método possa ajudar, não há garantia de que funcionará. É possível que você acabe em um lobby com jogadores de nível baixo, mas isso também não é garantido. Muitos jogadores relatam que, mesmo assim, ainda encontram adversários de alto nível.

Além disso, esse método exige dois dispositivos de jogo e duas cópias de Black Ops 6. Ou uma cópia e Game Pass, ou duas assinaturas do Game Pass… você entendeu. A menos que já tenha tudo o que precisa, pode sair caro.

Dicas para partidas mais fáceis sem explorar falhas

É possível conseguir partidas mais fáceis sem lobbies de bots ou exploits, mas com algumas ressalvas. Primeiro, esses métodos não são garantidos. Segundo, há um certo estigma ligado a eles, pois muitos jogadores os usam para “caçar noobs”, o que prejudica a experiência de outros.

Se você for tentar alguma dessas opções, seja respeitoso com os outros jogadores. Afinal, muitos só querem relaxar depois do trabalho.

Jogue fora do horário de pico: jogue quando os profissionais já foram dormir.

Evite sequências de alto desempenho: em outras palavras, não jogue bem demais, mas também não perca de propósito em modos de equipe.

Prefira modos em equipe: esses modos reduzem a pressão, especialmente se você desligar o chat de voz. Experimente batalhas em grande escala e aproveite para eliminar inimigos isolados com um sniper, se for o seu estilo.

Posso ser banido por usar lobbies de bots em Black Ops 6?

Não exatamente. Os bots estão lá por um motivo, então jogar em lobbies casuais de bots não vai te banir. É seguro e permitido.

Porém, se você tentar usar lobbies de bots para inflar suas estatísticas em modos ranqueados, isso pode te trazer problemas… até porque, quando for jogar partidas reais, provavelmente será destruído por jogadores experientes.

Por que a ExpressVPN é a melhor VPN para games

A ExpressVPN tem uma rede enorme, com servidores em 105 países. Seja para conseguir um lobby de bots ou para obter a melhor conexão possível com seu servidor local, ela pode ajudar. Os servidores são otimizados para velocidade, e o roteamento aprimorado da ExpressVPN pode até reduzir seu ping. Além disso, todos os servidores possuem proteção contra DDoS integrada.

O melhor de tudo: a ExpressVPN funciona em qualquer dispositivo de jogos. Possui aplicativos nativos para todos os sistemas operacionais e é compatível com consoles via roteadores habilitados para VPN. Teste sem riscos com a garantia de reembolso de 30 dias.

Obtenha a ExpressVPN