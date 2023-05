The Flash, le nouveau film sur l’un des super-héros les plus populaires de l’univers DC, sera projeté dans les salles de cinéma le 16 juin, avant d’être diffusé sur Max (un nouveau service de streaming associant HBO Max et Discovery+) à l’automne 2023. Les fans sont impatients de découvrir le dernier chapitre de l’histoire du super-héros, qui dure 2 heures et 30 minutes.

Mais pour ceux qui souhaitent visionner ou télécharger le film (grâce à l’aide d’un VPN) ou même n’importe quelle superproduction mettant en scène des super-héros – la vitesse internet jouera un rôle dans la qualité du streaming. Or, cette vitesse dépend essentiellement du pays où l’on se trouve.

À l’occasion de la sortie de The Flash, ExpressVPN s’est mis à la recherche des régions ayant les vitesses internet les plus rapides (et les plus lentes), puis a évalué le temps qu’il faudrait à un internaute pour télécharger le film en 4K Ultra HD afin de pouvoir le regarder hors ligne sur les plateformes de streaming, lorsqu’il sortira sur le petit écran. Nos résultats vous surprendront peut-être…

10 régions avec les vitesses internet les plus rapides

Internet fait désormais partie intégrante de notre vie. Avec plus de 5,16 milliards d’internautes au monde, il est clair que nous en dépendons pour accomplir diverses tâches quotidiennes.

Aujourd’hui, où tout va très vite, une connexion internet rapide est extrêmement convoitée, car elle permet aux utilisateurs d’accéder facilement aux informations dont ils ont besoin, d’effectuer leurs démarches en ligne et de regarder leurs programmes préférés (ou de les télécharger pour les regarder plus tard) sur des plateformes de streaming comme Netflix et Max. Cependant, tout le monde n’a pas un accès internet haut débit.

Pour en savoir plus, consultez l’infographie ci-dessous :

Les régions riches ont les vitesses internet les plus élevées

On peut donc dire sans surprise que les pays dont l’économie est plus développée ont généralement des débits internet plus élevés. Par exemple, Monaco arrive en tête avec la vitesse de téléchargement moyenne et le PIB par habitant les plus élevés. En 2022, le FMI a estimé le PIB de la principauté à 204 190 USD par habitant.

En estimant que le film The Flash – qui dure 2 heures et 30 minutes – en 4K Ultra HD aurait une taille de fichier d’environ 17,5 Go, notre analyse indique que vous pourriez télécharger entièrement le film pour un un streaming hors ligne à Monaco en un peu plus de 7 minutes, grâce à une vitesse de téléchargement moyenne de 319,59 Mbps.

Classement Région Vitesse (Mbps) Temps nécessaire au téléchargement d’un film comme The Flash pour un streaming hors ligne Monaco 319,59 Mbps 7 min 18 s 2. Singapour 300,83 Mbps 7 min 45 s 3. Chili 298,5 Mbps 7 min 49 s 4. Hong Kong 292,21 Mbps 7 min 59 s 5. Chine continentale 280,01 Mbps 8 min 20 s 6. Suisse 279,8 Mbps 8 min 20 s 7. France 271,33 Mbps 8 min 36 s 8. Danemark 270,27 Mbps 8 min 38 s 9. Roumanie 260,97 Mbps 8 min 56 s 10. Thaïlande 260,54 Mbps 8 min 57 s

Singapour, la Suisse et le Danemark font partie des pays ayant les débits internet les plus rapides. Sans surprise, ces pays figurent également dans le top 10 des pays affichant les PIB par habitant les plus élevés en 2022.

Les amateurs de cinéma dans ces pays peuvent regarder des superproductions telles que The Flash 2023 sans interruptions, grâce à leurs vitesses de téléchargement élevées. Il leur faudrait environ 7 min 30 s à 8 min 30 s pour télécharger le film (ou d’autres films similaires) pour un streaming 4K Ultra HD hors ligne.

Pourtant, si le PIB joue incontestablement un rôle essentiel dans l’amélioration des infrastructures et des débits internet d’un pays, ce n’est pas le seul indicateur à prendre en compte. Le Chili, par exemple, se classe troisième sur notre liste des pays ayant les vitesses internet les plus élevées, malgré un PIB par habitant de 15 158 USD. Le gouvernement chilien a pris plusieurs initiatives pour promouvoir l’accès internet et développer les réseaux de fibres optiques, ce qui s’est traduit par des débits élevés dans tout le pays.

Les pays où les vitesses internet sont faibles

Alors que nous examinons les débits les plus élevés et les plus faibles au monde, nous réalisons que l’accès internet reste un luxe pour de nombreuses personnes. Si les pays ayant les vitesses les plus élevées sont généralement ceux dont l’économie et les infrastructures sont développées, les pays défavorisés et ceux en proie à des conflits sont souvent confrontés à des difficultés lorsqu’il s’agit d’investir dans les nouvelles technologies.

Classement Région Vitesse (Mbps) Temps nécessaire au téléchargement d’un film comme The Flash pour un streaming hors ligne 1. Cuba 7,21 Mbps 5 h 23 min 37 s 2 Turkménistan 8,84 Mbps 4 h 23 min 57 s 3. Afghanistan 9,28 Mbps 4 h 11 min 26 s 4. Burundi 9,62 Mbps 4 h 2 min 33 s 5. Gambie 10,63 Mbps 3 h 39 min 30 s 6. Syrie 11,06 Mbps 3 h 30 min 58 s 7. Soudan 11,34 Mbps 3 h 25 min 45 s 8. Yémen 11,44 Mbps 3 h 23 min 57 s 9. Mozambique 11,51 Mbps 3 h 22 min 43 s 10. Tunisie 11,88 Mbps 3 h 16 min 24 s

Une lueur d’espoir se profile à l’horizon, même pour les pays ayant les débits les plus faibles de notre liste, tels que Cuba. Il faudrait près de 5 h 30 min aux internautes de ce pays pour télécharger un film comme The Flash en raison de la lenteur de la connexion internet. Néanmoins, des progrès ont été réalisés, Google ayant récemment collaboré avec le gouvernement cubain pour améliorer l’accès internet du pays en installant des câbles à fibre optique. Par conséquent, Cuba a désormais un taux de couverture internet de 71,1 %, ce qui témoigne d’une évolution significative.

Heureusement, il y a aussi des indicateurs de progrès dans de nombreux pays africains. Des pays comme le Mozambique ont connu un développement notable ces dernières années grâce à diverses initiatives visant à améliorer les réseaux internet, comme les satellites Starlink d’Elon Musk. À mesure que l’accès internet haut débit se généralise, le potentiel de croissance dans ces régions devient de plus en plus prometteur.

Les nouvelles vitesses internet : le Wi-Fi 7

Le temps de téléchargement de The Flash est une référence pour illustrer les différences de vitesse internet en fonction de l’endroit où l’on se trouve. C’est aussi la preuve indéniable du long chemin parcouru par cette technologie depuis sa création.

Avec la dernière génération de la technologie Wi-Fi (Wi-Fi 7), nous prévoyons des vitesses jusqu’à quatre fois supérieures à celles du Wi-Fi 6E (nom donné aux appareils fonctionnant avec une bande de fréquence 6 GHz). Les personnes ayant accès au Wi-Fi 7 pourront ainsi télécharger et transférer facilement des fichiers volumineux, regarder des vidéos de grande qualité sans interruptions et connecter plusieurs appareils simultanément.

Cependant, il est important de souligner les inégalités qui pourraient se creuser entre les différents groupes démographiques et les différentes régions du monde. Si certains pays sont dotés des technologies nécessaires pour accompagner cette évolution numérique, d’autres risquent de se heurter à un manque de ressources et d’infrastructures.

Les partenariats internationaux peuvent contribuer à résoudre ce problème, comme le montrent Starlink en Afrique et la collaboration de Google avec le gouvernement cubain. Grâce à ces initiatives, nous verrons peut-être bientôt le jour où le temps de téléchargement d’un film ne sera plus un indicateur ou un critère pour comparer les vitesses internet.

Votre vitesse internet est-elle lente ? Essayez ces 8 solutions

Il existe toujours des solutions pour améliorer votre expérience en ligne. Pour ceux d’entre nous qui utilisent des technologies limitées, voici quelques conseils pratiques qui vous aideront à optimiser votre connexion internet, où que vous soyez :

1. Redémarrez votre routeur :

Le redémarrage de votre routeur peut résoudre des problèmes occasionnels affectant votre connexion internet. Pour y parvenir en toute sécurité, éteignez votre routeur, débranchez-le de la source d’alimentation, attendez au moins 30 secondes, puis rebranchez-le et rallumez-le.

2. Modifiez l’emplacement de votre routeur

Pour améliorer la couverture Wi-Fi dans votre maison, installez votre routeur dans un emplacement adéquat, loin des obstacles et des murs. Pensez également à utiliser un répéteur Wi-Fi ou un système de maillage pour étendre la portée de votre réseau.

3. Mettez votre routeur à jour

La mise à jour peut améliorer votre réseau. Vous pourrez ainsi éviter de vous rapprocher du routeur afin de bénéficier d’une bonne connexion internet.

4. Limitez le nombre d’appareils connectés

Votre connexion peut être limitée si vous connectez beaucoup d’appareils au réseau. Le streaming, le gaming et les appels vidéo peuvent également ralentir vos débits internet. Pour améliorer la vitesse internet, déconnectez les programmes nécessitant une grande quantité de données, tels que les gestionnaires de mise à jour, les webcams et les haut-parleurs intelligents qui diffusent de la musique.

5. Utilisez un câble Ethernet

En connectant votre appareil à l’aide d’un câble Ethernet plutôt que par Wi-Fi, vous obtiendrez généralement une connexion plus rapide et plus stable.

6. Vérifiez la bande passante

L’utilisation d’un VPN permet de masquer vos activités en ligne. Votre FAI ne pourra donc plus identifier et limiter votre trafic ou vos activités, en particulier le streaming et le téléchargement multimédia. Une bande passante illimitée se traduit par des débits internet plus élevés.

7. Choisissez un autre abonnement internet

Consultez le site web de votre fournisseur d’accès internet pour connaître les débits inclus dans votre abonnement mensuel. Envisagez de passer à un abonnement supérieur si les résultats sont encore insuffisants.

8. Utilisez un antivirus

Des analyses antivirus régulières peuvent vous aider à détecter et à supprimer les malwares ou les programmes malveillants qui pourraient consommer vos données ou votre bande passante. Envisagez une réinitialisation d’usine pour les appareils présentant des dysfonctionnements.

Bonus : L’évolution de Flash

Apparu pour la première fois dans les années 1940, Flash est passé du statut de joueur de football américain à celui de super-héros collaborant avec la police scientifique, ce qui a captivé des générations de fans de bandes dessinées. Nous avons remonté le temps pour vous présenter l’évolution de Flash depuis ses débuts.

The Flash 2023 : à quoi s’attendre

Flash a subi de nombreuses transformations tout au long de son histoire avec DC Comics. Depuis le casque emblématique de Jay Garrick, le personnage a évolué au fil des différentes versions – telles que Barry Allen et Wally West – pour s’adapter aux changements et aux préférences des lecteurs de bandes dessinées de chaque époque.

Le film très attendu The Flash, réalisé par Andrés Muschietti, restera fidèle aux bandes dessinées originales en mettant en scène Flashpoint, une intrigue marquante dans la vie de Scarlet Speedster. Les fans des super-héros de DC sont ravis que Michael Keaton reprenne son rôle de Batman dans le film, tandis que Sasha Calle fait ses débuts dans le rôle de Supergirl.

The Flash sortira dans les salles de cinéma du monde entier le 16 juin 2023 et sera disponible en streaming sur Max à l’automne 2023.