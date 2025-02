Ti immergi di nuovo in COD, c’è una nuova stagione, nuove armi da potenziare e nuove ricompense da ottenere. Hai appena sbloccato un’arma potente e ora ti servono alcuni accessori per migliorarne le prestazioni. Avvii una partita… e sei già stato eliminato.

Avevi il vantaggio su quel tizio, ma la tua arma aveva più rinculo di quanto ti aspettassi. Come ottenere quegli accessori senza dover affrontare numerose partite difficili? Oppure magari sei nuovo agli sparatutto in prima persona e vuoi allenarti un po’ prima di sfidare altri giocatori reali. In entrambi i casi, la soluzione è semplice: bot lobbies.

Le bot lobbies ti permettono di allenarti in un ambiente multiplayer senza che altri giocatori ti urlino contro. Sono perfette per far salire di livello le armi e ottenere accessori migliori prima di testarli contro avversari reali. Inoltre, non c’è nulla di male nel fare pratica contro gli NPC mentre ti abitui al tuo equipaggiamento, alle mappe e alle meccaniche di gioco.

Ti mostreremo come ottenere bot lobbies in pochi minuti con una VPN, oltre ad altri metodi utili.

Come ottenere bot lobbies in Black Ops 6 con una VPN Usare una VPN per accedere alle bot lobbies in Black Ops 6 è il metodo più rapido e semplice per farlo senza compromettere il tuo rank nel sistema di matchmaking basato sulle abilità (SBMM), e ti permette comunque di guadagnare XP per le armi. Ecco come iniziare: Iscriviti a ExpressVPN e scarica l’app/configura il tuo router.

Connettiti a un server VPN lontano dalla tua posizione.

Avvia il gioco e goditi una partita più rilassata su Black Ops 6.

Cosa sono le bot lobbies e come funziona l’SBMM?

Le bot lobbies sono esattamente quello che sembrano: partite piene di bot. Questi avversari controllati dall’IA sono generalmente meno impegnativi rispetto ai giocatori reali, rendendo queste partite perfette per far salire di livello le armi e completare le missioni giornaliere senza il fastidio degli altri utenti.

L’SBMM è un argomento interessante e, a volte, controverso. Si tratta di un sistema di matchmaking che analizza le tue prestazioni e ti assegna un livello di abilità calcolato. Poi cerca sempre di abbinarli a giocatori con un’abilità simile, rendendo ogni partita impegnativa. È controverso perché, diciamolo, non tutti vogliono una sfida continua in ogni singola partita.

Come ottenere bot lobbies in Black Ops 6

Accedere alle bot lobbies con una VPN è piuttosto semplice. Il sistema di matchmaking non si basa solo sul tuo rank, anche se è un fattore importante. Tiene conto anche della velocità della tua connessione e, per impostazione predefinita, cerca di abbinarli a giocatori vicini a te. Tuttavia, se il tuo ping è troppo alto, il sistema potrebbe determinare che inserirti in una partita con altri giocatori potrebbe non essere l’ideale.

Se non trova giocatori adatti per te, il sistema creerà una partita e la riempirà con bot. Il trucco è indurre il matchmaking a pensare che la tua connessione sia peggiore di quanto sia in realtà. Qui entra in gioco la VPN.

Paradossalmente, le VPN vengono solitamente utilizzate per stabilizzare la connessione ai server di gioco e, a volte, persino per ridurre il ping. Ma anche le VPN devono rispettare le leggi della fisica, quindi tutto ciò che devi fare è usarne una per cambiare regione. Connettiti a un server VPN in un paese lontano da te—preferibilmente in un orario non di punta—e il tuo ping aumenterà.

Il gioco penserà che tu stia giocando nel paese a cui ti sei connesso tramite VPN e cercherà di abbinarli a giocatori “locali”. Ma, a causa del tuo ping elevato e del basso numero di giocatori disponibili, è molto probabile che ti venga assegnata una bot lobby.

Ecco come farlo su PC e console.

Come ottenere bot lobbies su PC

Iscriviti a ExpressVPN .

Scarica l’app per Windows.

Accedi e connettiti a un server VPN nella regione desiderata.

Avvia il gioco e goditi le bot lobbies.

Come ottenere bot lobbies su console

Iscriviti a ExpressVPN .

Configura il tuo router o modem per utilizzare la rete di server di ExpressVPN. Di solito puoi farlo dalla pagina delle impostazioni del router tramite il browser. Se non sai come trovarla, cerca il modello su Google per istruzioni o chiedi aiuto al tuo provider internet. Non tutti i router e modem supportano le connessioni VPN. Potrebbe essere necessario un aggiornamento. Puoi chiedere assistenza al tuo provider internet o consultare la nostra lista di router consigliati compatibili con ExpressVPN.

Ancora una volta, assicurati di connetterti a un server VPN nella regione desiderata.

Avvia il gioco su Xbox o PlayStation e goditi le bot lobbies.

Altri metodi per ottenere bot lobbies in Black Ops 6

Esistono due modi principali per ottenere bot lobbies senza una VPN: le partite private e il two-boxing. Entrambi hanno pro e contro, vediamo come funzionano.

Partite private: il metodo più semplice

Le partite private sono esattamente quello che sembrano: puoi creare la tua partita e invitare chi vuoi. In questo caso, non vuoi invitare nessuno.



Come impostarle

Avvia il gioco.

Vai su Multiplayer.

Sul lato sinistro dello schermo, seleziona Trova una partita.

Scorri verso il basso fino a Partita privata.

Attendi qualche istante per il caricamento del profilo.

Vai al Team 2 e aggiungi i bot. Qui puoi anche selezionare la difficoltà.

Personalizza le impostazioni della partita o avviala direttamente.

Vantaggi

Le partite private sono un modo integrato per accedere alle bot lobbies. Facile e veloce. Non hai bisogno di nient’altro oltre al tuo dispositivo di gioco e alla tua copia del gioco.

Limitazioni

Non ci sono rischi, ma c’è un grosso svantaggio: non guadagnerai XP per le armi né potrai completare le sfide giornaliere.

Two-boxing

Puoi entrare in una bot lobby unendoti alla partita di un giocatore di livello molto basso. Idealmente, dovrebbe avere le statistiche più basse possibili. Il two-boxing è un metodo per creare da solo un giocatore di basso livello. Ti servono due account e due dispositivi di gioco.

Uno dei due dispositivi non deve nemmeno essere particolarmente performante.

Come impostarlo

La configurazione esatta può variare, ma ecco il procedimento:

Procurati un secondo dispositivo di gioco. Non deve essere abbastanza potente per giocare, basta che riesca a caricare il gioco.

Acquista una seconda copia del gioco e crea un altro account. Se lo possiedi su Steam o PlayStation , ma hai anche Game Pass, questo potrebbe aiutarti.

Aggiungi il nuovo account come amico sul tuo account principale.

Avvia una lobby con il nuovo account.

Passa al tuo dispositivo principale e unisciti alla lobby dell’account di livello 1.

Se tutto funziona correttamente, entrerai in una bot lobby. Resta sul tuo account principale e gioca.

Nota aggiuntiva: aiuta se il tuo account di livello 1 ha statistiche pessime. Detto ciò, NON BUTTARE LE PARTITE, almeno non nelle modalità a squadre. Puoi unirti e uscire da alcune partite o giocare in modalità senza squadre e perdere di proposito.

Vantaggi

Se hai già un dispositivo extra, ad esempio una PlayStation e un laptop con Game Pass, questo metodo può essere un’opzione economica e relativamente semplice per ottenere bot lobbies.

Limitazioni

Questo metodo non è garantito al 100%. Potresti finire in una lobby con giocatori di basso livello, ma non è assicurato. Molti giocatori segnalano comunque di essere abbinati a utenti più esperti.

Inoltre, servono due dispositivi di gioco e due copie di Black Ops 6. Oppure una copia e Game Pass, o due abbonamenti Game Pass… insomma, a meno che tu non abbia già tutto il necessario, potrebbe essere un metodo costoso.

Consigli per partite più facili senza exploit

Puoi ottenere partite più semplici anche senza bot lobbies o exploit, ma con alcune limitazioni. Innanzitutto, non è un metodo garantito. Inoltre, molti giocatori usano queste strategie solo per “fare strage di principianti”, rovinando l’esperienza agli altri.

Se vuoi provare uno di questi metodi, sii rispettoso verso gli altri giocatori. Molti vogliono solo rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro.

Gioca nelle ore di minor affluenza: aspetta che i pro vadano a dormire.

Evita di giocare troppo bene: non devi buttare le partite, ma evita di fare sessioni troppo performanti.

Usa le modalità a squadre: queste modalità riducono la pressione, soprattutto se disattivi la chat vocale. Prova le battaglie su larga scala e attacca i giocatori isolati con un cecchino, se fa per te.

Posso essere bannato per usare bot lobbies in Black Ops 6?

No. I bot esistono per un motivo, quindi giocare nelle bot lobbies casuali non comporta alcun rischio di ban. È sicuro e consentito.

Tuttavia, se provi a sfruttare le bot lobbies per gonfiare le tue statistiche nelle modalità classificate, potresti avere problemi… se non altro perché, nelle partite reali, verrai demolito da giocatori veri.

Perché ExpressVPN è la migliore VPN per il gaming

ExpressVPN ha un’enorme rete, con server in 105 paesi. Che tu voglia una bot lobby o la migliore connessione possibile al server locale, ti aiuterà. I server sono ottimizzati per la velocità e il routing avanzato di ExpressVPN può persino ridurre il ping. Inoltre, tutti i server hanno la protezione DDoS integrata.

Il meglio? ExpressVPN funziona su qualsiasi dispositivo da gaming. Ha app native per ogni sistema operativo e supporta le console tramite router con VPN. Provala senza rischi con la garanzia di rimborso di 30 giorni.

