À quoi servent les NFTs

Les NFT, ou jetons non fongibles, ont récemment attiré l’attention du grand public, notamment lorsqu’une œuvre numérique de l’artiste Beeple s’est vendue aux enchères pour 69 millions de dollars en 2021. Depuis, le marché des NFT a connu une croissance exponentielle, avec des ventes atteignant des milliards de dollars chaque trimestre. Des objets aussi variés que le premier tweet de Jack Dorsey, des GIFs de Nyan Cat ou encore une vidéo de 50 secondes de la musicienne Grimes ont été vendus sous forme de NFT.

Mais à quoi servent les NFT exactement ? Un NFT est un certificat numérique unique, basé sur la technologie de la blockchain, qui permet de certifier l’authenticité et la propriété d’un objet numérique. Contrairement aux cryptomonnaies comme le Bitcoin, qui sont fongibles et interchangeables, chaque NFT est unique et ne peut être reproduit.

En France, les NFT ne sont pas encore encadrés par une réglementation spécifique, mais ils peuvent être soumis aux lois existantes sur les actifs numériques, la fiscalité et la protection des consommateurs. L’Autorité des marchés financiers (AMF) recommande la prudence face aux investissements en actifs numériques, en raison de leur volatilité et de l’absence de garanties en cas de perte. Avant toute acquisition de NFT, il est essentiel de s’informer sur leurs implications juridiques et fiscales.

Les applications NFT sont multiples et touchent divers domaines :

Art numérique : Les artistes peuvent vendre leurs œuvres directement aux collectionneurs sans passer par des intermédiaires, tout en garantissant l’authenticité et la rareté de leurs créations.

Jeux vidéo : Les NFT permettent de représenter des objets virtuels, des personnages ou des skins que les joueurs peuvent acheter, vendre et échanger, créant ainsi une économie décentralisée au sein des jeux en ligne.

Musique : Les musiciens peuvent vendre des jetons représentant leurs chansons, offrant une nouvelle manière de monétiser et de distribuer leur musique.

Au-delà de ces domaines, les NFT pourraient bientôt faire partie de notre quotidien. Par exemple, ils pourraient être utilisés pour certifier la propriété de biens immobiliers, faciliter l’accès à des événements sportifs ou culturels, ou encore pour la distribution de films et de séries en streaming. Bien que ces applications soient encore en développement, il est probable que les NFT jouent un rôle croissant dans diverses transactions numériques à l’avenir.

En résumé, les NFT servent principalement à certifier la propriété et l’authenticité d’objets numériques, ouvrant de nouvelles perspectives dans de nombreux secteurs. Leur utilisation pourrait s’étendre à des aspects plus quotidiens de nos vies, rendant cette technologie de plus en plus présente dans notre société.

À noter : Cet article a pour but d’expliquer le fonctionnement des NFT et leurs applications potentielles. Il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement ni une incitation à acheter des NFT. Comme toute technologie émergente, les NFT présentent des opportunités, mais aussi des risques. Nous vous recommandons de vous informer en détail avant toute prise de décision.

Les NFT expliqués et leur lien avec les cryptomonnaies

Dans le monde réel, les biens physiques s’achètent et se vendent. Mais à quoi servent les NFT ? Ils permettent d’appliquer ce même principe aux biens numériques. Un NFT (jeton non fongible) représente un actif unique et irremplaçable, qu’il s’agisse d’une image, d’un morceau de musique ou d’un objet virtuel dans un jeu vidéo. Contrairement aux fichiers numériques classiques, qui peuvent être copiés à l’infini, un NFT garantit la propriété exclusive de l’original.

Cette unicité est rendue possible grâce à la blockchain, la technologie qui sous-tend également les cryptomonnaies comme le Bitcoin ou l’Ethereum. Chaque transaction impliquant un NFT est inscrite de manière infalsifiable dans cette base de données décentralisée.

Lorsque vous achetez un NFT, il est stocké dans votre portefeuille numérique, auquel seul, vous avez accès. La blockchain enregistre cette acquisition et agit comme un certificat d’authenticité, prouvant que vous êtes le propriétaire légitime du fichier. Ainsi, même si d’autres utilisateurs en enregistrent une copie, seul le détenteur du NFT possède l’original reconnu sur la blockchain.

Les NFT ouvrent ainsi la voie à de nombreuses applications au-delà de l’art numérique, notamment dans les jeux vidéo, la musique, l’immobilier et l’accès à des événements exclusifs. Leur adoption pourrait transformer la manière dont nous achetons et possédons des biens numériques à l’avenir.

Comment les NFT pourraient bientôt transformer votre quotidien

Si posséder un NFT comme Explosion of Colour #59 est une prouesse technologique, l’impact des NFT dépasse largement le monde de l’art numérique. Voici comment ils pourraient redéfinir plusieurs aspects de votre vie.

Les NFT vont bouleverser le marché de l’art

Jusqu’où va l’importance d’une œuvre physique ? L’artiste britannique Damien Hirst a mis cette question à l’épreuve avec son projet The Currency. Il a créé 10 000 peintures uniques, chacune accompagnée d’un NFT correspondant. Les acheteurs devaient choisir : conserver le NFT et voir l’œuvre physique détruite, ou récupérer la peinture en abandonnant leur jeton numérique.

Ce projet va bien au-delà du simple gadget. Il illustre un tournant majeur dans la manière dont l’art est perçu et valorisé. À l’avenir, les collectionneurs pourraient privilégier les NFT pour leur traçabilité, leur exclusivité et leur accessibilité, remettant en question la suprématie des formats physiques.

Une révolution dans le cinéma et les séries

En juillet 2021, Ashton Kutcher et Mila Kunis ont lancé Stoner Cats, une série animée accessible uniquement via NFT. Les spectateurs, en achetant ces jetons, ne se contentaient pas de regarder : ils devenaient copropriétaires du projet et pouvaient influencer l’histoire.

Ce modèle “direct-to-NFT” pourrait rebattre les cartes dans l’industrie du divertissement. Plutôt que de dépendre des studios et des plateformes de streaming, les créateurs pourraient financer leurs œuvres directement via leurs communautés, transformant ainsi les spectateurs en mécènes actifs.

Gagner de l’argent en jouant aux jeux NFT

Le concept du “play-to-earn” prend de l’ampleur, avec des jeux comme Axie Infinity qui permettent aux joueurs de générer des revenus en achetant, élevant et échangeant des créatures virtuelles sous forme de NFT. Aux Philippines, où 40 % des joueurs de Axie Infinity sont basés, certains ont pu compenser les pertes de revenus liées aux confinements grâce à ces gains.

D’autres titres, comme Genopets, vont encore plus loin en associant NFT et activité physique. Ce jeu basé sur Solana connecte les compteurs de pas et les applications de fitness aux NFT pour récompenser les joueurs en fonction de leur activité quotidienne.

Les NFT ne sont pas qu’un phénomène de mode. Leur influence commence à s’étendre bien au-delà des œuvres d’art numériques, touchant des domaines aussi variés que l’investissement, l’industrie du divertissement et même le bien-être. Nous ne sommes peut-être qu’au début d’une transformation profonde de la manière dont nous consommons, échangeons et interagissons avec le numérique.

Billets de sport et objets de collection NFT : une révolution en marche

Les NFT pourraient bientôt remplacer les billets traditionnels pour assister aux événements sportifs. Contrairement aux billets papier ou numériques classiques, un billet NFT est unique, inviolable et directement rattaché à son propriétaire. Lorsque vous achetez un billet sous forme de NFT, des informations comme votre nom, la date et l’événement sont enregistrées dans ses métadonnées.

Même si quelqu’un tente de copier votre billet, la blockchain garantit son authenticité : seul le détenteur légitime peut l’utiliser, sauf en cas de revente officielle, qui transférerait la propriété du NFT en toute transparence et sécurité. Ce système réduit considérablement la fraude et la revente illégale à des prix exorbitants.

Les cartes à collectionner NFT représentent une autre avancée majeure pour les amateurs de sport. Imaginez une carte de joueur de NBA dont les statistiques se mettent à jour en temps réel au fil des matchs et des saisons. NBA Top Shot, une plateforme NFT centrée sur le basketball, applique déjà cette logique en proposant des vidéos exclusives de moments iconiques de la NBA sous forme de NFT, comme un dunk mémorable de LeBron James. Ces objets de collection numériques pourraient bien devenir les souvenirs sportifs du futur.

Et si vous achetiez votre prochaine maison avec un NFT ?

Aujourd’hui, l’achat immobilier est un processus long et complexe, impliquant de nombreux intermédiaires et une lourde paperasse. Les NFT pourraient radicalement simplifier cette démarche.

Tout comme un NFT certifie l’authenticité et la propriété d’une œuvre d’art numérique, il pourrait faire de même avec un bien immobilier. Grâce aux smart contracts programmables sur blockchain, une maison pourrait être vendue sous forme de NFT, enregistrant de manière immuable l’identité du propriétaire et l’historique des transactions.

Ce modèle offrirait plusieurs avantages :

Moins d’intermédiaires : Finis les processus bureaucratiques fastidieux, la transaction s’effectue directement sur la blockchain.

Sécurité et transparence : Toutes les données clés sur le bien (historique des propriétaires, diagnostics techniques, etc.) sont inscrites dans les métadonnées du NFT.

Transactions rapides : La vente et le transfert de propriété peuvent être quasi instantanés, sans nécessité d’actes notariés traditionnels.

Ce type d’innovation pourrait profondément transformer le secteur immobilier en rendant les transactions plus accessibles, plus sûres et plus efficaces.

Pourquoi utiliser un VPN ?

Un VPN peut vous particulièrement utile notamment pour :

Protéger votre identité : Lors de l’achat ou de la vente de NFT, vous devez interagir avec des plateformes et des portefeuilles numériques. En utilisant un VPN, vous masquez votre adresse IP, ce qui renforce votre anonymat et protège vos informations personnelles contre d’éventuelles tentatives de piratage ou de suivi.

: Lors de l’achat ou de la vente de NFT, vous devez interagir avec des plateformes et des portefeuilles numériques. En utilisant un VPN, vous masquez votre adresse IP, ce qui renforce votre anonymat et protège vos informations personnelles contre d’éventuelles tentatives de piratage ou de suivi. Sécuriser les transactions : Le processus d’achat de NFT peut nécessiter des transactions en cryptomonnaies, ce qui peut rendre vos informations financières vulnérables. Un VPN chiffre votre connexion, garantissant ainsi que vos transactions restent sécurisées, surtout sur des réseaux publics ou non sécurisés.

: Le processus d’achat de NFT peut nécessiter des transactions en cryptomonnaies, ce qui peut rendre vos informations financières vulnérables. Un VPN chiffre votre connexion, garantissant ainsi que vos transactions restent sécurisées, surtout sur des réseaux publics ou non sécurisés. Accéder à des marchés internationaux : Certaines plateformes de NFT ou des œuvres spécifiques peuvent être restreintes ou inaccessibles en fonction de votre localisation géographique. Un VPN permet de contourner ces restrictions géographiques en simulant une connexion dans un autre pays, vous permettant ainsi d’accéder à des opportunités d’achat ou de vente plus variées.

: Certaines plateformes de NFT ou des œuvres spécifiques peuvent être restreintes ou inaccessibles en fonction de votre localisation géographique. Un VPN permet de contourner ces restrictions géographiques en simulant une connexion dans un autre pays, vous permettant ainsi d’accéder à des opportunités d’achat ou de vente plus variées. Éviter les fluctuations des prix basées sur la localisation : Le prix des NFTs peut varier en fonction des fluctuations économiques locales ou des devises. En utilisant un VPN, vous pouvez ajuster votre localisation virtuelle pour acheter à des prix plus avantageux.

Avez-vous déjà investi dans des NFT ou envisagé leur potentiel au-delà du monde numérique ? Partagez votre expérience en commentaire !

