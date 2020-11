Kuinka käytät VPN:ää Pokémon Go:n pelaamiseen

Miksi käyttää VPN:ää Pokémon Go:n pelaamiseen?

Pokémon Go is hugely popular, but some countries block players from accessing certain features, or from downloading it at all. Some networks restrict players from catching Pokémon on school or corporate campuses. To unblock Pokémon Go in these areas, you’ll need a VPN.

Other users may be able to download Pokémon Go but want to spoof their location within the game. While ExpressVPN cannot spoof your location by itself, it can help you to do so while reducing your risk of getting banned.*

Pokémon Go on äärimmäisen suosittu, mutta jotkin maat estävät pelaajia käyttämästä joitakin sen ominaisuuksia tai lataamasta sitä ollenkaan. Jotkin verkot estävät pelaajia nappaamasta Pokémoneja koulun tai tai työpaikan kampuksella. Voit poistaa tällaiset Pokémon Go -rajoitteet käyttämällä VPN:ää.

Jotkut käyttäjät saattavat pystyä lataamaan Pokémon Go:n, mutta haluavat väärentää sijaintinsa pelissä. Vaikkei ExpressVPN itse pysty väärentämään sijaintiasi, pystyy se auttamaan sinua tekemään sen ja vähentämään estoriskiä.*