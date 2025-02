¿Está listo para más Walking Dead? ¡Siga leyendo para saber todo lo que necesita acerca del spin-off de Walking Dead!

Dónde ver The Walking Dead: The Ones Who Live online

Puede ver The Walking Dead: The Ones Who Live con ExpressVPN para evitar las restricciones de limitación en su red, incluidas escuelas y oficinas. Transmita el programa en HD desde cualquier lugar. ¡Aquí están todas las formas de ver la serie online!

Dónde ver The Walking Dead: The Ones Who Live online gratis

TVNZ+

Precio: Gratis

Prueba gratuita: Ninguna

TVNZ+ de Nueva Zelanda transmitirá The Walking Dead: The Ones Who Live de forma gratuita. Los episodios se transmiten en TVNZ+ el mismo día que se emiten en EE. UU. Aunque TVNZ+ es gratuito, tenga en cuenta que necesitará crear una cuenta gratuita antes de comenzar a transmitir. Los seguidores en Nueva Zelanda que usen ExpressVPN, deben seleccionar una ubicación de servidor en Nueva Zelanda.

Cómo ver TVNZ+ con una VPN

Recuerde que también puede ver AMC+ gratis con la prueba gratis de 7 días.

Dónde ver ‘The Walking Dead: The Ones Who Live’ online

AMC+ Estados Unidos

Precio: Desde 9 USD/mes

Prueba gratuita: Prueba gratis de siete días

AMC+ es el hogar de streaming de The Walking Dead: The Ones Who Live. El servicio de streaming debería transmitir los nuevos episodios a medida que se emiten en AMC, y estarán disponibles para streaming bajo demanda después. AMC+ también alberga todas las ediciones y temporadas de The Walking Dead. Los aficionados estadounidenses que vean con ExpressVPN, deben seleccionar una ubicación de servidor en EE. UU.

AMC+ Canadá

Precio: Desde 8 CAD/mes

Prueba gratuita: Prueba gratis de siete días

Los canadienses que busquen ver The Walking Dead: The Ones Who Live deben usar AMC+. El servicio de streaming transmitirá episodios del spin-off bajo demanda. Los canadienses que usen ExpressVPN, tienen que seleccionar la ubicación de servidor en Canadá.

YouTube TV

Precio: Desde 73 USD/mes

Prueba gratuita: Prueba gratis de 14 días

YouTube TV es un excelente servicio para cortar el cable que incluye AMC. Puede ver los episodios de The Walking Dead: The Ones Who Live mientras se emiten en vivo en el servicio. Tenga en cuenta que los episodios no están disponibles bajo demanda y que es posible que necesite proporcionar un código postal válido de EE. UU. (por ejemplo, 30301 o 11222) al registrarse. Los seguidores estadounidenses que usen ExpressVPN, deben seleccionar una ubicación de servidor en EE. UU.

Philo

Precio: Desde 25 USD/mes

Prueba gratuita: Prueba gratis de siete días

El servicio para cortar cable, Philo, también tiene AMC en su catálogo de canales, lo que te permite transmitir el programa en vivo mientras se emite. Los aficionados estadounidenses que usen ExpressVPN, deben seleccionar una ubicación de servidor en EE. UU.

¿De qué trata The Walking Dead: The Ones Who Live?

Durante nueve largas temporadas, The Walking Dead fue liderado por Rick Grimes (Andrew Lincoln) hasta que el personaje fue dado por muerto. Michonee (Danai Gurira) dejó la serie una temporada después para buscar a Grimes, un hilo argumental que prepara este nuevo spin-off.

El programa parece ser un oscuro regreso para los personajes, con Grimes ahora atrincherado en la Civil Republic Military (CRM). Llevará a los seguidores a respuestas (¿Por qué Rick nunca regresó?), nos dará una mirada adecuada a la CRM, y tal vez incluso reunirá a los dos personajes cuyo romance sostuvo la franquicia.

Elenco de ‘The Walking Dead: The Ones Who Live’

Andrew Lincoln como Rick Grimes

Danai Gurira como Michonne

Pollyanna McIntosh como Jadis Stokes

Lesley-Ann Brandt como Pearl Thorne

Terry O’Quinn como Mayor General Beale

Matthew August Jeffers como Nat

Breeda Wool como Aiden

Frankie Quinones en un papel que aún está por anunciarse

Preguntas frecuentes sobre The Walking Dead: The Ones Who Live

¿En qué canal se emite The Walking Dead: The Ones Who Live?

The Walking Dead: The Ones Who Live se emite en AMC y se transmite en AMC+.

¿Se transmite The Walking Dead: The Ones Who Live en Netflix?

No, The Walking Dead: The Ones Who Live no se transmite en Netflix.

¿Se transmite The Walking Dead: The Ones Who Live en Max?

No, The Walking Dead: The Ones Who Live no se transmite en Max.

¿Cuántos episodios de The Walking Dead: The Ones Who Live hay?

The Walking Dead: The Ones Who Live tiene seis episodios.

