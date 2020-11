Skaffa bäst VPN för IPTV

Vad är IPTV?

IPTV står för Internet Protocol television, vilket betecknar all typ av tv som levereras via en internetanslutning istället för via de traditionella metoderna (antenn, kabel eller satellit).

Internetbaserade “sladdlösa” tjänster såsom Hulu + Live TV, Sling TV eller fuboTV är några av de populäraste IPTV-tjänsterna. De erbjuder live-streamade populära sändningar och TV-kanaler man betalar för, inklusive lokala program. Det finns även otaligt många mindre leverantörer.

Idag ingår IPTV-tjänster hos de flesta större kabel- och satellitleverantörerna, som AT&T TV, som en del av deras standardutbud så att du kan streama kanaler live även när du inte är hemma.